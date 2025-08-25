Налоговый вычет на школьные товары, упрощение получения материнского капитала. Топ законов, законодательных инициатив и нововведений за прошедшие две недели по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-8 законопроектов, законов, законодательных инициатив и нововведений за прошедшие две недели по версии АН «Между строк».

Налоговый вычет на школьные товары

Депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет на школьные товары.

Они отметили, что расходы на сборы ребёнка в школу могут достигать 30% месячного дохода семьи, особенно тяжело это неполным и малообеспеченным семьям. В письме парламентарии просят рассмотреть возможность вычета на приобретение товаров для детей от 7 до 17 лет.

Видеофиксация медосвидетельствования водителей

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил сделать обязательной видеофиксацию медосвидетельствования водителей такси и передачу данных в Госавтоинспекцию. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Документ также обязывает операторов техосмотра передавать видеоматериалы о техническом диагностировании такси в единую информационную систему.

Кроме того, Гусев предложил обязать агрегаторы такси обеспечить возможность прохождения таксистами медицинских осмотров и контроля технического состояния машин.

Упрощение получения материнского капитала

Правительство продолжает совершенствовать механизм получения материнского капитала. Кабмин внёс изменения в правила предоставления льготы, чтобы получить средства можно было быстрее и проще. Так, срок рассмотрения Соцфондом заявлений об использовании материнского капитала уменьшится с 10 до 5 рабочих дней.

Улучшение демографии

В Госдуму поступила законодательная инициатива, согласно которой, женщины, желающие сделать аборт смогут получить «кризисную квартиру». Минздрав разработал рекомендации для повышения рождаемости и снижения числа абортов. Предлагается улучшить взаимодействие медицинских организаций, социальных служб и центров занятости при консультировании женщин, столкнувшихся с репродуктивным выбором.

Рекомендации включают не только беседы с психологами и консультации юристов, но и создание «кризисных квартир» для беременных.

Льготный проезд для пенсионеров

В Госдуму поступил законопроект, которые предлагает введение единого льготного проезда для пенсионеров на территории РФ.

В городском и пригородном транспорте стоимость билета не должна превышать половину обычной цены, а в поездах внутри региона — до 70%. Сейчас льготы на проезд для пожилых людей сильно различаются в разных регионах. В некоторых субъектах их вообще нет.

Единая цифровая платформа для туристов

В Госдуму поступило предложение по разработке единой цифровой платформы для туристов. Туда войдут сервисы, которые помогут путешественникам в сложной ситуации за границей.

Например, можно будет быстро вызвать экстренные службы, связаться с консульством или подать онлайн заявление о краже или потере имущества.

Новые варианты альтернативной службы

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает расширить перечень профессий для альтернативной службы и список предприятий для осеннего призыва 2025 года.

Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет проходить на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.