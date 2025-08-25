«Это какая-то мышечная память или что?» В Нижнем Тагиле жильцы дома на Вые по привычке выкидывают мусор туда, где три месяца назад стоял контейнер (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился неравнодушный тагильчанин, который заметил стихийную свалку во дворе дома № 13 на улице Оплетина в районе Выи. По его словам, проблема возникла после того, как несколько месяцев назад с привычного места исчез контейнер для твёрдых бытовых отходов.

«Три месяца назад на этом месте стоял контейнер. Люди туда скидывали мусор. Потом его по какой-то причине убрали. Я не знаю, не выяснял. Картина маслом: люди ждут, что появятся новые контейнеры, и в ожидании этого сорят себе под ноги. Это какая-то мышечная память или что?» — рассказал местный житель.

Он возмущён тем, что мусорная куча образовалась прямо между школой № 1 им. Крупской и детским садом, расположенным во дворе этого же дома. При этом поблизости есть другая площадка для сбора отходов, однако многие предпочитают оставлять мусор там, где привыкли.

В регоператоре «Рифей» АН «Между строк» пояснили, что на этом месте никогда не было официальной контейнерной площадки. Около двух лет назад там располагался мусорный бункер, однако его пришлось убрать из-за несоответствия санитарным требованиям.

«То, что жители видят на этом месте, — это несанкционированная свалка. По закону её обязаны убирать собственники земельного участка, то есть управляющие компании. Мы направили информацию о свалке в администрацию. Уборки там проводились уже не один раз, но по какой-то причине люди всё равно выбрасывают мусор в этом месте. Просто так контейнеры туда поставить нельзя — должна быть построена площадка с гидроизоляцией, с соблюдением санитарных норм и согласованием с муниципалитетом. Если собственник земельного участка организует по данному адресу место накопления ТКО в соответствии с правилами и включит его в реестр, региональный оператор организует регулярный вывоз отходов с данной контейнерной площадки. По нашим данным, новая площадка уже согласована с администрацией Ленинского района и должна быть построена», — рассказали АН «Между строк» в компании «Рифей».