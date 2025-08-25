На улице Дружинина в Нижнем Тагиле в кустах обнаружен труп мужчины

В прошедшую среду, 20 августа, на ГГМ было обнаружено тело мужчины. Как рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил», около 23:00, проезжая у дома № 102 на улице Дружинина, он заметил лежащего на газоне полуголого человека. Мужчина находился в неестественной позе, а его штаны были спущены.

Сначала очевидец предположил, что человеку стало плохо, и остановился, чтобы оказать помощь, однако оказалось, что мужчина уже не дышит. Прибывшие на место медики констатировали смерть и сообщили, что, судя по состоянию кожи и трупному окоченению, тело лежало довольно давно.

По словам неравнодушного тагильчанина, его возмутило то, что многие прохожие просто не обращали внимания на лежащего человека, считая, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. На момент публикации оперативный комментарий от правоохранительных органов получить не удалось.