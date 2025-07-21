В Нижнем Тагиле в очередном ДТП на Индустриальной погиб мотоциклист

Накануне в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной около 05:00 произошло ДТП с участием мотоцикла «Сузуки». По предварительной информации, 25-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Металлургов, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр.

«В результате ДТП водитель мотоцикла, не использовавший защитный шлем, от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Находившаяся с ним 19-летняя пассажирка, использовавшая средства пассивной безопасности, госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — сообщили в Госавтоинспекции города.

Инспекторы установили, что погибший не имел прав на управление мотоциклом и ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 17 июля около 13:00 на улице Индустриальной произошло ДТП с участием автомобиля «Рено» и мотоцикла «Хонда», в результате которого погиб мотоциклист, который тоже не имел прав.