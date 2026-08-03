Поездка без шлема и прав на мотоцикле друга закончилась для подростка со Старателя госпитализацией

В Нижнем Тагиле на Старателе 16-летний подросток получил травмы и угодил в больницу после неудачной поездки на мотоцикле. Происшествие случилось 30 июля около 21:00 на просёлочной дороге в 960 метрах от дома № 29 по улице Гагарина.

«В ходе проверки установлено, что подросток не имеет права управления транспортными средствами, мотоцикл взят у друга. Законные представители в момент происшествия находились дома и не знали о поездке сына. В момент ДТП мотошлем и защитная экипировка отсутствовали. В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления)», — рассказали в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По факту ДТП назначена проверка, в рамках которой сотрудники ГАИ придут в школу, где учится подросток и посмотрят, как там обучают детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.