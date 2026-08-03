Прокуратура потребовала признать недействительным контракт на установку скандально известного флагштока в Нижнем Тагиле и вернуть в бюджет почти 25 млн рублей

Прокуратура Свердловской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании недействительным контракта на установку скандально известного 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле и потребовала вернуть в бюджет почти 25 млн рублей.

«Прокуратура Свердловской области обратилась в суд в порядке ст. 52 АПК РФ в интересах муниципального округа г. Нижний Тагил в лице администрации Нижнего Тагила с иском к муниципальному казённому учреждению “Служба заказчика городского хозяйства”, акционерному обществу “Тагилдорстрой”, обществу с ограниченной ответственностью “Горсвет-сервис” с требованиями: признать недействительным (ничтожным) муниципальный контракт от 08.07.2024 № 94 на выполнение работ на объекте “Благоустройство земельного участка с устройством флагштока по улице Горошникова, г. Нижний Тагил”, заключённый муниципальным казённым учреждением “Служба заказчика городского хозяйства” и муниципальным унитарным предприятием “Тагилдорстрой”; применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскать с акционерного общества “Тагилдорстрой” в пользу муниципального казённого учреждения “Служба заказчика городского хозяйства” 24 987 759, 46 рублей», — сказано в определении суда.

Также прокуратура требует взыскать с компании «Горсвет-сервис» в пользу «Тагилдорстроя» 12 076 847 рублей.

В качестве обеспечительной меры по иску суд уже наложил арест на деньги генподрядчика и субподрядчика в пределах заявленных сумм.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении жалобы МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и АО «Тагилдорстрой» на решение Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона о том, что тендер на установку скандально известного флагштока на набережной Тагильского пруда за 30 млн рублей был проведён с нарушением антимонопольного законодательства.

Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила поддержала решение УФАС о нарушении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками антимонопольного законодательства при заключении контракта на установку флагштока.

УФАС по Свердловской области выявило антиконкурентное соглашение между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками, вследствие чего заказ на установку флагштока был подготовлен полностью под тогда ещё МУП «Тагилдорстрой». В сентябре прошлого года подрядчику был назначен штраф в размере 7,5 млн рублей, из которых было выплачено 3 млн 750 тысяч рублей за счёт уплаты в льготный период.

В тагильской мэрии АН «Между строк» сообщали о намерении обжаловать решение УФАС.