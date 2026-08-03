Почти половина дорог в Свердловской области не соответствует нормативам

Свердловская область заняла 47-е место в рейтинге качества дорог России. При этом лишь 53% её дорожной сети соответствует установленным нормативам, говорится в исследовании, проведённым «РИА Новости» по данным Росавтодора и Росстата.

Первое место в Уральском федеральном округе по качеству дорог занимает Челябинская область, которая также входит в топ-2 среди всех регионов России. Доля дорог, соответствующих нормативам, составляет у соседей 84,6%. На втором месте в УрФО находится Ханты-Мансийский автономный округ, занимающий 5-е место в общероссийском рейтинге. Доля дорог в нормативном состоянии здесь составляет 81,7%.

Лидером рейтинга стала Москва, где все 100% дорог соответствуют нормативным требованиям. В пятёрку лучших регионов по качеству дорог также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Ингушетия и Севастополь. Наихудшие показатели качества дорожной сети зафиксированы в Кировской, Волгоградской и Архангельской областях, которые замыкают федеральный список.