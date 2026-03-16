Тагильской мэрии не удалось «заработать на патриотизме» при установке скандально известного флагштока за 30 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении жалобы МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и АО «Тагилдорстрой» на решение Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона о том, что тендер на установку скандально известного флагштока на набережной Тагильского пруда за 30 млн рублей был проведён с нарушением антимонопольного законодательства.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции», — сказано в решении суда.

Ранее, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила поддержала решение УФАС о нарушении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками антимонопольного законодательства при заключении контракта на установку флагштока.

Напомним, УФАС по Свердловской области выявило антиконкурентное соглашение между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками, вследствие чего заказ на установку флагштока был подготовлен полностью под тогда ещё МУП «Тагилдорстрой». В сентябре прошлого года подрядчику был назначен штраф в размере 7,5 млн рублей, из которых было выплачено 3 млн 750 тысяч рублей за счёт уплаты в льготный период.

В тагильской мэрии АН «Между строк» сообщали о намерении обжаловать решение УФАС.