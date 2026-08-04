Жителей центра Нижнего Тагила напугала система оповещения о заложенной бомбе

Жителей Ленинского района Нижнего Тагила напугало массовое предупреждение через громкоговорители о заложенной бомбе. Как рассказала обеспокоенная тагильчанка, накануне около 18:02 сирена внезапно сработала в районе дома № 76 на улице Газетной.

«Сначала прозвучало: “Внимание! В здании заложена бомба. Всем срочно пройти в укрытие”. Я успела записать только часть объявления. Это уже не первый раз — в июне тоже слышала сирены. Непонятно только, откуда они доносятся и что происходит: учения или что-то другое? В моём подъезде есть бомбоубежище, но оно закрыто», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

На видеозаписи, которую тагильчанка предоставила редакции, слышно лишь часть сообщения:

«Всем срочно покинуть здание согласно пути эвакуации! Внимание! Внимание! Эвакуация», — прозвучало из динамиков.