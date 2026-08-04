«Выезжать на круговое движение здесь очень опасно: машин, которые надо пропускать, почти не видно». Тагильчане пожаловались на плохой обзор из-за высокой травы у дороги на перекрёстке улиц Серова и Первомайской

В редакцию АН «Между строк» обратились жители Нижнего Тагила и пожаловались на плохой обзор при выезде с улицы Первомайской на круговое движение по улице Серова. По их словам, это создаёт серьёзную угрозу безопасности движения.

«Я работаю в такси и довольно часто мне приходится ездить в этом месте, каждый раз очень тревожно выезжать здесь на круговое движение с улицы Первомайской, потому что из-за высокой травы не видно проезжающих машин, которые надо пропускать. При этом часть этой травы у дороги скосили, но обзор от этого лучше не стал», — рассказал один из обратившихся, представившийся Олегом.

Он добавил также, что особенно тяжело проезжать этот участок в то время, когда солнце светит в глаза.

«Я живу здесь неподалёку и по этому участку езжу постоянно, наверное, каждый день. И чем выше становится трава у дороги, тем хуже обзор. Выезжать на круговое движение очень опасно, машин, которые едут по улице Серова, практически не видно», — поделилась с АН «Между с строк» наша читательница Анна.