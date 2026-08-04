Как достать соседа-полицейского. В Нижнем Тагиле жильцы частного сектора ведут между собой затяжную, бессмысленную и беспощадную «психологическую войну»

Несколько семей из частного сектора на улице Слесарной в Нижнем Тагиле уже не первый год страдают от громкой музыки, которую ежедневно включает сосед. Они утверждают, что неоднократно обращались в полицию, прокуратуру и другие инстанции, а также судились с «меломаном». Но проблему решить до сих пор не удалось.

Участок супругов Марины и Романа расположен по соседству с домом любителя музыки, которого местные жители называют главным участником затянувшегося конфликта. По словам Марины, они с мужем Романом начали строительство дома в 2019 году. Напряжённые отношения с соседом возникли после того, как стало известно, что её супруг служит в полиции. Артём (так зовут беспокойного соседа) и его жена пытались настроить против семьи других жителей улицы, распространяли сплетни и провоцировали конфликты. Когда, как утверждает Марина, эти попытки не увенчались успехом, а часть соседей встала на сторону её семьи, началась травля.

«Люди, которые нас поддержали, тоже начали страдать. На них пошла травля: сплетни, долбёжка музыкой, пакости — под колёса бросали острые предметы, видимо, чтобы их проколоть. Тут идёт личная неприязнь к моему мужу, потому что он сотрудник полиции. Видимо, у них какая-то обида на правоохранителей. Нам говорили, что они другим соседям заявляли: “На нашей улице менты не должны жить”. Хотя через два дома ещё один бывший сотрудник живёт. Музыка играет ежедневно. Они могли резко включить её в три часа ночи на полную катушку, чтобы все вздрагивали. Их вообще ничего не останавливает. Я сейчас беременна и уже не знаю, куда деться из собственного дома от этой музыки. Старший ребёнок лежал с ветрянкой с температурой под 40, муж вышел попросить сделать потише, объяснил, что ребёнок болеет, а жена в положении. В ответ услышал только: “Да-да, ты говори!”, после чего музыку сделал ещё громче. Они постоянно провоцируют на конфликт. После одного такого случая у меня ребёнок в животе перестал шевелиться, пришлось обращаться в больницу. Я считаю, что их цель — довести кого-нибудь, чтобы потом самим писать жалобы. У них такая тактика», — рассказала АН «Между строк» Марина.

Одной из семей, которая также стала объектом травли, стали супруги Сергей и Ольга. В 2020 году Сергей купил участок на улице Слесарной и начал строить дом.

«Это началось давно. Когда я только купил участок и начал строить дом, с соседом ещё толком не был знаком. Тогда мне начали рассказывать про Романа, который живёт рядом и работает полицейским. Пытались нас поссорить, говорили про него всякую ерунду. Но я не вёлся. Видимо, им не нравилось, что я продолжал нормально с ним общаться. Потом Роман позвал меня поддержать его в одном споре с соседями. Я при всех сказал, что считаю их неправыми. После этого мне прямо заявили: “Зачем ты вышел? Теперь мы будем слушать музыку как хотим и сколько хотим”. Так у меня началось “музыкальное лето”. Мы терпели больше месяца. Дома невозможно было находиться, даже уезжали. Музыку слышали и соседи с других улиц. В какой-то момент заметили, что ребёнок, тогда ему было 6 лет, начал бояться басов — они пробивали через стены. Мы обратились к психологу, после обследования специалист пришёл к выводу, что состояние ребёнка связано именно с постоянной музыкой. Все документы и заключение у меня есть», — рассказал АН «Между строк» Сергей.

По его словам, со временем конфликт вышел далеко за рамки громкой музыки. Мужчина утверждает, что сосед регулярно перекрывал проезд снегом, устанавливал опасные конструкции с торчащими гвоздями возле границы участка, провоцировал аварии, складывал высокие кучи снега с подпорками, чтобы во время таяния вода подтопила участок Марины и Романа, разбивал дорогу, парковал тяжёлую технику возле его дома и, как считает собеседник, намеренно создавал препятствия для движения. Часть этих действий, по словам Сергея, стала поводом для коллективных обращений жителей в полицию и Госавтоинспекцию.

Дом Сергея изначально находился в тупике, и жителей улицы устраивало отсутствие сквозного проезда. Однако после начала конфликта Артём, как утверждает Сергей, добился открытия дороги, несмотря на возражения части жителей, которые не хотели, чтобы возле их домов ездили машины.

«Мы несколько раз обращались в суд и выигрывали. Артём с женой постоянно не соглашались с решением. Пока шли разбирательства, всё было спокойно. Лето и зиму мы прожили нормально. И вот тут опять, ни с того ни с сего с самого утра включается музыка и играет до часа дня, потом он делает перерыв и снова включает до 23:00. Несколько раз он пролетал по времени, и ему уже выписывали штрафы. Из-за музыки невозможно нормально находиться дома: окна открыть нельзя, в огород выйти невозможно, ребёнок не может спокойно находиться в своей комнате. У нас второй этаж, мансарда, там жарко и душно, но мы вынуждены сидеть с закрытыми окнами. На первом этаже из-за этой ситуации пришлось поставить кондиционер. Он ставит колонки прямо у забора и направляет звук: одну колонку в нашу сторону, другую — в сторону дома Марины. Я выходил, просил сделать музыку тише, обращался к нему по имени, без оскорблений. Он смотрел, улыбался и отвечал: “А я тебя не слышу”. Роман тоже делал ему замечания, он просто стоял спиной, покрутил задом и крикнул: “Я тебя не слышу”. Ну вот это что такое? Сейчас музыка играет целый день. Они могут включить её и уйти из дома. А когда музыка прекращается, он начинает провоцировать собаку, и она начинает громко лаять. Такое ощущение, что он постоянно ищет повод, чтобы сделать жизнь окружающих невыносимой. Как-то они нам вообще заявили: “Если вас что-то не устраивает, продавайте участок и уезжайте”», — делится Сергей.

По его словам, другие жители улицы также готовы подтвердить факты, о которых он рассказывает, однако отказываются официально подписывать заявления, опасаясь дальнейшей травли со стороны соседей.

«Стоит мне выйти в огород, как они замечают это и сразу включают колонку, чтобы я ушёл. Так и приходится делать, потому что находиться там невозможно. Сидим как идиоты летом с закрытыми окнами в жаре и духоте. Один раз, где-то в 22:30 он вообще включил на весь посёлок молитву, а потом ходил по огороду и кричал: “Ну что, намолились, суки?”. По-моему, человек просто неадекватный. А когда выпьет, становится совсем страшно. Такие люди живут у нас по соседству», — рассказывает Сергей.

После открытия проезда конфликт затронул и других жителей улицы. «Супруги-меломаны» фотографировали участки соседей, которые были не на их стороне, и обращались в администрацию с заявлениями о якобы незаконно установленных заборах. Кроме того, сосед демонстративно ездил по улице, агрессивно разворачивался у домов и однажды едва не сбил местную жительницу. Несмотря на обращения в ГАИ, ситуация не изменилась.

«Когда я ещё с ними нормально общался, они вроде помирились с Романом. Я даже рад был, думал, наконец-то всё закончилось. Но Роман уехал с женой в отпуск, вернулся — они посылают его на три буквы. Он с ними здоровается, а они его посылают. Что случилось — никто понять не может. И опять всё пошло по кругу. Они начали писать на него заявления: то канаву вдоль дома выкопал, то ещё что-нибудь. Жалуются в администрацию по любой мелочи, пытаются из мухи слона сделать. После судов я не обращал на них внимания. Даже когда мы виделись через огороды, голову опускал, чтобы не спровоцировать, чтобы жить спокойно. Мы потерпели две-три недели и опять стали вызывать полицию. Они двери не открывают. Ещё раньше к ним приходили три участковых, но потом сами нам говорили, что не могут найти с ними общий язык, потому что они неадекватные», — вспоминает Сергей.

По словам Сергея, после многочисленных обращений в различные инстанции жители решили добиваться решения проблемы через СМИ. Также в ближайшее время они намерены встретиться с временно исполняющим обязанности начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Венером Гафаровым и подготовить коллективное обращение в прокуратуру, которое подпишут жители улиц Слесарной и Кузнечной.

«Мы хотели замерить уровень шума, но, насколько я понимаю, сейчас это сделать практически невозможно. Закон о тишине вроде есть: дома не должно превышать 40 децибел, на улице — 55, но на практике он не работает. Полиция говорит, что до часа шуметь можно, но никто не объясняет, что именно считается шумом. Одно дело — спокойно слушать музыку, другое — включать её так, чтобы слышал весь посёлок. И вот это всё уже накопилось. Даже когда музыки нет, мне иногда кажется, будто она где-то играет. Я постоянно подхожу к окну, проверяю, открываю его, прислушиваюсь. Раньше меня никогда не раздражали чужие звуки, а сейчас даже музыка из машин на перекрёстках начинает нервировать. То же самое и Марина мне рассказывала — вроде тихо, а кажется, что снова долбит. Видимо, это уже последствия постоянного напряжения», — делится Сергей.

Мы пообщались и с другими собственниками участков, которые тоже страдают от действий «меломана». Из-за опасений мести с его стороны они попросили не называть их имён.

«Музыка играет постоянно. Ладно, если бы это была разовая акция, но он просто так привык жить. Он выносит колонку на улицу и включает её на всю катушку не для себя, а чтобы весь посёлок это слышал. И в итоге мы в тишине вообще не бываем», — рассказала АН «Между строк» жительница дома на улице Кузнечной.

«Я живу не совсем рядом с домом Артёма, но даже у нас каждое утро, примерно с 08:00 до 08:20, слышно, как у него начинает играть музыка. Но меня больше беспокоит другое: у них постоянно лает собака, а сам он очень быстро ездит на своей машине. Однажды он меня чуть не сбил. Раньше наша улица была тупиковой, потом открыли проезд. Хотя у него есть прямой выезд на Серебрянский тракт, он почему-то стал ездить через нашу улицу. У него фургон Fiat. Как-то я была в огороде, увидела, что он снова проехал мимо, вышла на дорогу и спросила, зачем он здесь ездит. А он сидит, улыбается и подъехал ко мне почти вплотную. То есть ещё бы чуть-чуть, и он просто бы по мне проехал. Потом сдал назад и уехал. Со стороны эта ситуация может показаться смешной, но на самом деле они уже всех достали. Никогда у нас таких соседей не было, это же ужас какой-то. Они своих двух соседей замучили кляузами, теперь добрались и до нас. Одно время он специально доезжал до моего дома и разворачивался там, пока я не сделала ему замечание. Ездит он очень быстро, в итоге он разбил и нашу дорогу, которую мы отсыпали за собственные деньги. Очень недовольна такими соседями, мы в шоке все», — рассказала АН «Между строк» жительница дома на улице Слесарной.

Чтобы разобраться, какие действия могут предпринять жители в подобных ситуациях и как защитить свои права, мы обратились за комментарием к адвокату Свердловской областной коллегии адвокатов Андрею Воробьёву.

«Решение данной ситуации зависит от того, в чьей собственности находится жильё. Если нарушитель спокойствия проживает в жилом помещении по договору найма, то необходимо письменно обратиться к собственнику жилья (соответственно в администрацию города, если жилое помещение принадлежит муниципалитету, либо к юридическому или физическому лицу), чтобы тот в соответствии со ст. 91 Жилищного кодекса РФ обратился в суд с иском о выселении нанимателя без предоставления другого жилого помещения. Если же нарушитель является собственником недвижимого имущества, в котором проживает (дома или квартиры), то соседям необходимо обратиться в районную или городскую администрацию с требованием, чтобы та в соответствии со ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ обратилась к собственнику с предупреждением о необходимости устранить систематическое нарушение прав и интересов соседей. В ситуации, когда собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей, то по иску уполномоченного органа местного самоуправления (районной либо городской администрации) суд может принять решение о продаже с публичных торгов жилого помещения нарушителя с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Если районная либо городская администрация не будет реагировать и обращаться к собственнику с таким предупреждением, а затем в суд, то необходимо обратиться с жалобой на бездействие органа местного самоуправления в вышестоящую администрацию, органы прокуратуры, либо обжаловать бездействие в судебном порядке», — рассказал АН «Между строк» адвокат.

Мы побеседовали и с Артёмом, чтобы узнать его мнение по поводу сложившейся ситуации. По его словам, они купили дом в 2017 году и были одними из первых жителей в этом районе. Конфликты начались, когда стали появляться соседи. В частности, Сергей, чьё мнение приведено выше, обращался в суд по разным, надуманным, как считает Артём, поводам.

«Эти соседи пошли в суды. Одному не понравился забор, второму — навес, как я построил. Очень круглую сумму выставили за это всё. Куча времени ушла на эти суды. Денег много потратил на адвокатов. Но я человек законопослушный, закон не нарушаю. В итоге они все суды проиграли. Они кого только на меня не травили: полицию, пожарных. Что у меня там мангал не в том месте стоит, ещё что-то. Дрова не так лежат. Чтобы затопить мангал, я должен был у них разрешение, оказывается, спросить. Один из соседей полицейский, но законов он не знает. Говорят про закон тишины. На публику всё это выставили. Но я соблюдаю закон тишины. Мы не шумим. В выходные и праздничные дни мы соблюдаем это всё. Если я кошу траву, то в разрешённые часы. Если я слушаю музыку, то в разрешённые часы. А насчёт собаки — у обоих соседей собаки. И так же они лают, бегают везде. У них ко мне какая-то личная неприязнь. У Романа и Сергея. Но у меня ещё есть два соседа по участку, у них никаких ко мне претензий нет. А у этих есть. То им дорога не нравится, не так отсыпал, то я там не так выехал, то я не так на них посмотрел, то не так снег чищу. Ну, полный кошмар. А полицейскому делали замечание о том, что он разводил бардак вокруг участка. Он обижался. Ну и, видимо, нас не полюбил. Он сжигает в печке мусор, бутылки. Воняет на весь посёлок. Делаешь замечания — не нравится. Меня видит на дороге, как я еду на машине. Я никого не трогаю. Он начинает меня подрезать, обгонять, тормозить перед мной, прижимать. Зачем ему это надо? Я недавно в законное время слушал музыку немного. Ну, работаешь на участке, включишь для веселья. Так он подговорил своего отчима. Тот приехал и давай мне забор ломать. Зачем — не знаю. Мы подали заявление на полицейского. Представляете, что происходит? А что им надо, я не знаю. Вот и получается, я слушаю музыку в законное время, а они вызывают полицию. Полиция ничего сделать не может, потому что я закон не нарушаю. Полиция со мной даже не связывается. Вот такие у нас разборки», — рассказал АН «Между строк» Артём.