На фоне острой нехватки полицейских в Нижнем Тагиле растёт подростковая преступность

Общий некомплект личного состава в полиции Нижнего Тагила, по данным на июль 2026 года, составляет 29,4%. Такие цифры озвучил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых по итогам прошедшей в ведомстве коллегии.

На фоне серьёзной нехватки полицейских в Нижнем Тагиле зафиксирован заметный рост подростковой преступности. За 6 месяцев текущего года в городе произошло 123 преступления с участием несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года было совершено 111 таких преступлений.

При этом, несмотря на внушительные цифры нехватки полицейских в городе, Нижний Тагил, на фоне других муниципалитетов региона, выглядит ещё не так плохо. Гораздо хуже дела обстоят в Реже, где некомплект составляет 37,6%, Екатеринбурге (37%), Верхней Салде (36,8%), Качканаре (36,6%) и Заречном (34,1%).

Лучше, чем в Нижнем Тагиле, только в Ревде (28,5%), Первоуральске (28,7%), Сухом Логу (28,7%) и Кировграде (28,8%).