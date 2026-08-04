Отлавливать собак в Нижнем Тагиле будут «дорожники»

Муниципальное АО «Тагилдорстрой» займется отловом, стерилизацией и чипированием бездомных собак. Об этом в эфире ТК «Телекон» сообщил мэр Владислав Пинаев. По его словам, из-за отсутствия частных подрядчиков город вынужден задействовать собственные структуры. Градоначальник также отметил, что аукционы на отлов безнадзорных животных проводились уже четыре раза, но ни одна коммерческая организация не приняла в них участия. В связи с этим «Тагилдорстрой» станет временным решением для городской администрации, чтобы избежать санкций со стороны надзорных и контролирующих органов.

Напомним, в конце мая текущего года директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова, находящаяся под следствием, отказалась в одностороннем порядке от контракта с мэрией на отлов собак. Причиной отказа стало уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Им запрещено общаться между собой, а также с другими участниками процесса на период предварительного расследования и судебного разбирательства.

«Мы заберем имущество “Добрых рук” назад, поскольку это наше муниципальное имущество. Теперь руководству “Тагилдорстроя” нужно набрать штат, понять структуру и схему работы, купить, наверное, какую-то технику дополнительно или выкупить автомобиль у “Добрых рук”, потом заявиться на конкурс. А может, ещё кто-то заявится, кто знает», — пояснил мэр.