Нижний Тагил — лидер по выявленным нарушениям при утилизации строительного мусора

В июле региональный оператор «Рифей» выявил 89 случаев размещения строительных отходов на площадках для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На втором месте — Верхняя Тура с 47 случаями, а замыкает тройку антилидеров Муниципальный округ Горноуральский с 20 случаями.

В «Рифее» напоминают, что к категории «строительный мусор» относятся отходы, образующиеся при сносе, реконструкции, капитальном ремонте или строительстве зданий и сооружений. Это могут быть бревна, кирпичи, шлакоблоки, куски бетона и шифер. Согласно законодательству, вывоз строительных отходов должен осуществляться их собственником самостоятельно путём заключения договора с лицензированной компанией, которая предоставляет документальное подтверждение факта доставки отходов на полигон.

«Кубометр стекла весит 2,5 тонны, а предельная нагрузка для бака с бытовыми отходами — 500 кг. Под такой тяжестью при попытке сдвинуть контейнер во время отгрузки сломались колёса, бак опрокинулся. К счастью, никто не пострадал», — отметили представители регоператора «Рифей».



Напомним, в конце апреля региональный оператор «Рифей» и УК «Своя компания» пожаловались в СМИ на то, что неустановленные лица ежедневно сбрасывают строительные отходы в контейнеры у домов № 61, 73 и 77 на Черноисточинском шоссе. Из-за этого управляющей компании приходится нести убытки, и она намерена взыскать с нарушителей расходы на вывоз мусора, не являющегося ТКО. С недавнего времени на площадках установлено оборудование для фото- и видеофиксации. Собранные данные были переданы в надзорные органы и полицию.