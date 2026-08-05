На водоёмах Свердловской области с начала купального сезона погиб 21 человек

Накануне, 4 августа, в пресс-центре информационного агентства «ТАСС-Урал» прошла пресс-конференция, посвящённая промежуточным итогам купального сезона в Свердловской области. О текущей обстановке на водоёмах региона, причинах происшествий и профилактической работе рассказал заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

По его словам, с начала 2026 года на водоёмах региона было зарегистрировано 51 происшествие, из них 43 — со смертельным исходом. 11 человек удалось спасти. За год количество происшествий увеличилось на 27,5%, а число погибших — на 38,7%.

С начала купального сезона в области произошло 30 происшествий, все пострадавшие погибли, среди них девять несовершеннолетних. За этот период удалось спасти трёх человек. Во время купания погиб 21 человек, из них трое детей.

Представитель МЧС отметил, что основная причина ЧП на воде — состояние алкогольного опьянения купающихся (62% случаев). Ещё в 12% несчастных случаев взрослые оставляли детей у воды без присмотра. Морозов подчеркнул, что на территории региона насчитывается более 1,5 тысячи «диких пляжей», где происходит большая часть трагедий.

С 16 мая 2026 года Главное управление МЧС России по Свердловской области организовало ежедневное патрулирование водоёмов.

«За летний период проведено 4,5 тысячи патрулирований водоёмов. За нарушение требований безопасности составлено и направлено в административные комиссии муниципальных образований 297 административных материалов, в том числе 87 материалов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по обеспечению безопасности детей», — рассказал Морозов.

Продолжается контроль за эксплуатацией маломерных судов: в ходе 448 патрулирований государственные инспекторы выявили нарушения обязательных требований. По итогам рейдов возбуждено 183 дела об административных правонарушениях, девять судов отправлено на специализированную стоянку.

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает жителям региона, что безопасный отдых возможен только при соблюдении элементарных правил безопасности. Купаться следует исключительно на оборудованных пляжах, нельзя оставлять детей без присмотра у воды, не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и обязательно использовать спасательные жилеты при нахождении на маломерных судах.

Напомним, 5 июля в парке «Народный» в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя девочка. Школьница пришла в парк вместе со своей подругой и решила нырнуть в воду; её унесло течением. А 25 июля 13-летняя девочка погибла на Лебяжинском карьере. Она упала с края карьера, который резко обвалился. Тело ребёнка до сих пор не найдено.