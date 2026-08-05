Мэрия раскрыла имя главной звезды Дня города в Нижнем Тагиле 

Нижний Тагил готовится к празднованию 304-летия, которое пройдёт 8 и 9 августа. Тагильчан ждёт насыщенная программа с разными форматами мероприятий: гастрономический фестиваль, мэппинг на фасаде театра, лазерное шоу на Старом Демидовском заводе, уличные спектакли, огненное шоу и многое другое. Музыкальным хедлайнером станет Niletto. Артист выступит 8 августа на главной сцене за КДК «Современник».

Имя хедлайнера организаторы долго не раскрывали. Как сообщает ИА «Все новости», первоначально на главной сцене Нижнего Тагила должна была выступить певица Валерия, однако её визит не состоится. В итоге выбор пал на молодого исполнителя.

Для Niletto это уже не первый концерт в Нижнем Тагиле. Прошлым летом он приезжал на празднование Дня металлурга, где разделил сцену с группой Uma2rman и певицей Клавой Кокой.

В этот раз артист исполнит часовую программу, начало которой запланировано на 21:45. В сет-листе исполнителя — самые известные хиты музыканта: «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Худи», «Не вспоминай», «Громче города», «Счастливым» и другие.

Сразу после концерта над акваторией Тагильского пруда состоится салют.