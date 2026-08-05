Во втором квартале текущего года мошенники украли у клиентов российских банков 7,4 млрд рублей

Общая сумма потерь клиентов российских банков во втором квартале текущего года составила около 7,4 млрд рублей. В апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале, сообщили в ЦБ РФ.

514,6 млн рублей банки возместили клиентам, пострадавшим от мошенников.

В Банке России отмечают, что сохраняется высокая интенсивность атак на юридические лица, в связи с чем доля похищенных у них средств в общем объёме потерь выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее.

Всего за второй квартал российские банки отразили 17,5 млн попыток мошенников украсть деньги на сумму около 1,9 трлн рублей.