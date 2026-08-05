Нижний Тагил на три дня станет мировой столицей короткометражного кино

С 6 по 8 августа Нижний Тагил станет площадкой для финального этапа Международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Урал Шортс», сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В киноцентре «Красногвардеец» на протяжении трёх дней зрители бесплатно увидят лучшие работы фестиваля, пообщаются с авторами и примут участие в голосовании за победителей.

«Для короткого и дебютного кино не существует барьеров — ни жанровых, ни географических, а талантливые авторы должны встречаться с единомышленниками и обретать признание публики. Отличное место для такого мощного обмена энергиями — Урал. Граница между Европой и Азией», — отметил арт-директор фестиваля Александр Мартиросов.

В финальную программу вошли около 50 короткометражек из восьми стран: России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и ОАЭ. Организаторы отобрали лучшие ленты из почти 500 поданных заявок — победителей четырёх фестивальных сезонов. Зрителям представят игровые и документальные картины, дебютные и студенческие проекты, музыкальные клипы, микрофильмы, а также необычные форматы, такие как фильм-опера и фильм-балет.

Особенность «Урал Шортс» — уникальная система определения победителей: победителей выберут три состава жюри — профессиональное жюри, участники фестиваля и зрители, которые смогут проголосовать после каждого показа. Обладатель Гран-при получит 100 тысяч рублей, победители в номинациях — керамические статуэтки с изображением уральского льва (символ фестиваля, выполненный в стиле традиционной урало-сибирской росписи). Авторы фильмов, прибывшие на церемонию, также получат памятные подарки и традиционный шуточный приз — «уральские шорты».

Фестиваль «Урал Шортс» проводится с 2023 года и имеет статус IMDb Qualifying, что подтверждает его международное признание и позволяет учитывать результаты в базе IMDb. Ранее финальные показы проходили в кинотеатре «Родина» и цехе Старого Демидовского завода. В этом году основной площадкой стал киноцентр «Красногвардеец», а церемония закрытия впервые пройдёт на открытом воздухе — 8 августа в парке имени Бондина.

Вход на все мероприятия бесплатный. Чтобы посетить показы, нужно зарегистрироваться на сайте киноцентра «Красногвардеец» или получить билет в кассе.

Фестиваль способствует достижению целей национального проекта «Семья», направленного на поддержку культурных инициатив и расширение доступа жителей к современному российскому и мировому искусству.