Директора уральского предприятия по производству дронов «Упырь» подорвали в автомобиле под Екатеринбургом

Директора уральского предприятия по производству дронов «Упырь» подорвали в автомобиле Mercedes в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника издания, по предварительной информации, речь может идти о директоре «Уралдронзавода», производящего FPV‑дроны «Упырь», используемые в зоне СВО, Владимире Ткачуке. При взрыве водитель погиб на месте, сам Ткачук находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Официальные пресс‑службы силовых ведомств ситуацию не комментируют.