Осуждённый за убийство тагильского хоккеиста Александра Чумарина Самат Хазипов в очередной раз попал на скамью подсудимых 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассматривает уголовное дело в отношении Самата Хазипова, который в 2019 году был приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство хоккеиста Александра Чумарина. На этот раз мужчину обвиняют в разбое, совершённом группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, в августе 2025 года ночью у дома № 28 на улице Окунева Хазипов совместно с сообщницей Новиковой, используя предмет в качестве оружия, напал на мужчину и похитил у него телефон и сумку, после чего они скрылись. Размер ущерба составил чуть более 20 тысяч рублей.

Напомним, в июне 2019 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал Самата Хазипова виновным в убийстве хоккеиста Александра Чумарина и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима (12 лет за убийство, один год ещё не был отбыт по предыдущему приговору за кражу). По версии обвинения, мужчина после ссоры у бара «Девичья башня» нанёс спортсмену удар ножом в живот. Затем он погрузил тело в багажник машины своего знакомого и отвёз его до карьера ВГОКа, где сбросил вниз. Труп Чумарина так и не нашли. Сам Хазипов уверял, что дело против него сфабриковано, а к убийству причастен ключевой свидетель обвинения. Спустя несколько лет стало известно, что Самат был помилован через контракт с ЧВК «Вагнер» и после возвращения с СВО вновь нарушил закон. Как ранее сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, по версии следствия, в июле 2024 года в ночное время в подъезде жилого дома на Вагонке он сорвал с шеи женщины золотую цепь с подвеской и скрылся. Но сотрудникам полиции удалось установить личность грабителя и задержать его. Тогда суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.