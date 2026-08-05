Уральского депутата Госдумы Ильтякова, назвавшего незамужних женщин неполноценными людьми, а неженатых мужчин — инвалидами, проверит прокуратура (ВИДЕО)

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в телепрограмме на канале «Область 45», посвящённой вопросам демографии, назвал незамужних женщин неполноценными людьми, а неженатых мужчин — инвалидами.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у неё нет самого состояния тела [что означает фраза “нет самого состояния тела” спикер не пояснил, — прим. ред]. Мужчина не может быть полноценным человеком — он инвалид, он никогда не сможет жить без жены. И только когда они соединяются вместе, возникает тёплое чувство интимных отношений», — сказал депутат.

Заявление в прокуратуру на Ильтякова подала экс-следователь СКР Екатерина Герлах.

«Ильтякова хватило на два года после моего предыдущего обращения, чтобы прилично высказываться о россиянах. И снова парламентарий назвал нас неполноценными. На этот раз по критерию состояния в браке. Да ещё и употребил слово “инвалид” в качестве характеристики неполноценности, что уже вовсе не допустимо», — рассказала она 66.RU.

Депутат Александр Ильтяков уже попадал в фокус общественного внимания после скандальных заявлений на тему демографии. В 2024 году он призывал россиянок рожать, «пока работает рожалка», а тех, кто не спешит заводить детей, называл чучелами.