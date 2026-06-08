В Кушве вынесли приговор горе-мамаше, избивавшей семилетнего сына

Кушвинский городской суд вынес приговор местной жительнице Марине Е., обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости).

По данным следствия, в период с июня 2025 года по январь 2026 года осуждённая систематически применяла насилие к своему семилетнему сыну. Она наносила удары ремнём и шнуром от зарядного устройства, оставляла его раздетым на балконе в холодную погоду. Также она привязывала его за ногу к кровати на длительное время и ставила на колени на гречку, что причиняло ему физическую боль и страдания. Осуждённая признала свою вину в содеянном.

Суд назначил женщине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.