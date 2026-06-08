В Невьянске пьяный подросток без прав устроил ДТП с тремя автомобилями 

Накануне, 7 июня, в Невьянске около 4:30 в посёлке Приозёрный у дома № 8а по улице Таватуйской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, по предварительным данным, 17-летний житель Екатеринбурга, не имеющий прав, не справился с управлением автомобиля Kia, съехал с дороги и врезался в забор. После иномарку отбросило на две припаркованные машины — Toyota и Volkswagen.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель не пострадал. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что подросток в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,243 мг/л.

«Несовершеннолетний управлял транспортным средством без разрешения своих законных представителей. Со слов подростка, автомобиль принадлежит его дяде. Ключи от транспортного средства он взял без разрешения владельца и решил покататься. На место были вызваны законные представители несовершеннолетнего, в присутствии которых в отношении подростка составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. В отношении законных представителей несовершеннолетнего составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.