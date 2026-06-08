Взял машину в аренду и потратился на эвакуатор. Тагильчанин отсудил у автопроката деньги за неисправный автомобиль

Житель Нижнего Тагила во время отдыха в Горно-Алтайстке взял машину в прокат на 9 дней, но был вынужден её вернуть из-за неисправности не отъездив оплаченное время. Кроме того, он понёс затраты на эвакуатор. Арендатор обратился к арендодателю с требованием вернуть часть уплаченных денег за неиспользованный оплаченный период, возвратить обеспечительный платёж и возместить понесённые расходы. Предприниматель отказался выполнить предъявленные требования и тагильчанин обратился с иском в суд, где указал, что машина сломалась не по его вине.

«В ходе рассмотрения дела была проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заключению эксперта, выявленные повреждения явились следствием накопительного износа агрегатов автомобиля и не подтвердили доводы о нарушении истцом правил эксплуатации транспортного средства. Суд пришел к выводу об обоснованности требований потребителя и частично удовлетворил иск. С предпринимателя взысканы денежные средства за неиспользованный период аренды, обеспечительный платёж, расходы на эвакуацию автомобиля, компенсация морального вреда, неустойка, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, а также судебные расходы», — рассказали в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

Ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда, однако суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.