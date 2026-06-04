Появилось видео момента ДТП на перекрёстке улиц Пархоменко и Циолковского + комментарий от ГАИ

В распоряжении АН «Между строк» появилась видеозапись момента ДТП, которое произошло сегодня, 4 июня, на перекрёстке улиц Пархоменко и Циолковского. Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, сообщение в дежурную группу поступило в 16:30. Установлено, что 43-летний водитель Kia Rio двигался со стороны улицы Вязовской в сторону улицы Пархоменко и при перестроении из крайнего правого в левый ряд не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с Chery Tiggo. За рулём «китайца» находился 31-летний мужчина. От удара Kia перевернулся на крышу.

По данным дорожной полиции, водитель и 38-летняя пассажирка Kia получили незначительные травмы и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

«Сотрудники ДПС провели необходимые действия по оформлению ДТП в базе учёта. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом», — отметили в ГАИ Нижнего Тагила.