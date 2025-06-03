В Нижнем Тагиле заметили кроссовер с закрашенными номерами

Читательница АН «Между строк» Елена сегодня утром в районе Нижнетагильского музея-заповедника заметила автомобиль Nissan Murano, у которого задний государственный регистрационный номер К928ММ196 был слегка закрашен — а именно белой краской замазана буква К, частично цифра 9 и полностью цифра 6.

«Даже не знаю, что нужно выписать этому хитрому водителю — премию или штраф. А что на это скажут в ГАИ?» — пишет Елена.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев.

UPD: в дорожной полиции АН «Между строк» заявили, что по данному факту в Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» проведут проверку.