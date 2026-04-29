Компания ЕВРАЗ выделила 3,8 млрд рублей на меры по обеспечению безопасности своих работников

Предприятия ЕВРАЗа на Урале, в Сибири и Туле провели Неделю безопасности, приуроченную к Всемирному дню охраны труда, и проанализировали результаты своей работы в этой области. В 2025 году компания выделила более 3,8 млрд рублей на улучшение условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, медосмотры и обучение сотрудников.

В дивизионе «Сибирь» прошли дни открытых дверей для базовых учебных заведений. Студенты СибГИУ и Кузнецкого индустриального техникума тренировались на симуляторах, изучая производственные риски. Также состоялись совместные обходы производственных линий.

На предприятиях Урала организовали круглые столы с подрядчиками, где обсуждались вопросы соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК провели экскурсию в центр подготовки персонала, где они ознакомились с участком имитации производственных рисков. Специалисты по охране труда на проходной комбината напоминали работникам о правилах безопасности, проводили викторины и раздавали информационные материалы.

В ЕВРАЗ Ванадий Туле металлурги также тренировались в различных производственных ситуациях и участвовали в соревнованиях. Для детей сотрудников был организован конкурс творчества «Скажем ДА охране труда!», победители которого получили сертификаты на покупку спортивной экипировки. Во время тренинга «Активные наушники: береги слух!» специалисты проверили слух работников и обучили их правильному использованию средств защиты. Также были проведены практические занятия по работе с кислотами, викторина по охране труда и тренировка по действиям при пожаре.

Охрана труда и промышленная безопасность являются стратегическими приоритетами ЕВРАЗа. Долгосрочная цель компании — формирование культуры безопасности, которая позволит перейти от контроля действий сотрудников к их осознанному и ответственному поведению. В ЕВРАЗе реализуется проект по трансформации системы управления охраной труда: для каждой задачи разработаны требования к поведению сотрудников, определены роли и зоны ответственности для всех работников, от операционного директора до простых рабочих.

Требования безопасности ЕВРАЗа распространяются на всех сотрудников и работников подрядных организаций. Любой работник имеет право отказаться от выполнения работ, если существует угроза его жизни или здоровью. Это право закреплено в стандарте «Управление рисками в области профессионального здоровья и безопасности» и поддерживается руководством всех уровней.