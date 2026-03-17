В Нижнем Тагиле строителя-мошенника отправили на принудительные работы

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере строительных услуг.

По данным суда, мужчина размещал на «Авито» объявления об оказании строительных и ремонтных услуг, включая строительство бань, хозяйственных построек и отделку домов. После заключения договоров с заказчиками он получал предоплату за работы и материалы, но фактически не собирался выполнять обязательства в полном объёме. Чтобы создать видимость выполнения договоров, он проводил лишь небольшие работы или привозил отдельные материалы, затем прекращал выполнение работ и тратил полученные деньги по своему усмотрению.

В результате потерпевшие понесли значительный материальный ущерб. Всего суд установил шесть эпизодов мошенничества. Подсудимый не признал свою вину. Он подтверждал заключение договоров и получение денег, но утверждал, что не имел намерения их похищать, а неисполнение работ объяснял финансовыми и техническими трудностями.

Несмотря на это, суд признал тагильчанина виновным и назначил ему три года принудительных работ.

Приговор вступил в законную силу.