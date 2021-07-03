Город и его люди. Анатолий Захаров

«Город-ЛабириНТ» запускает череду текстов о выдающихся жителях Нижнего Тагила. Их имена присваивали улицам и предприятиям Нижнего Тагила, им посвящали памятники, о них писали книги. Но что они такого выдающегося сделали для города и вообще какими они были, чем жили, сегодня уже мало кто знает: со временем история вымывается из памяти новых поколений и многие из нас ничего сказать о них не могут, кроме как «легендарный житель города». Исправить это берётся наш Дмитрий Кужильный.

Герой сегодняшнего выпуска — Анатолий Фёдорович Захаров. Когда-то, в 1950-х, его имя было на слуху и любой тагильчанин знал директора НТМК по его делам. В 1989 году решением Нижнетагильского горисполкома одной из улиц Гальяно-Горбуновского жилого массива Нижнего Тагила было присвоено его имя.

Знатоки утверждают, что самой прямой из тагильских улиц является улица Захарова. Она находится в Гальяно-Горбуновском жилом массиве и соединяет Октябрьский проспект и улицу Удовенко, вместе с последней и улицей Смелянского образуя так называемый «директорский угол» — место, где сходятся три улицы, носящие имена легендарных директоров НТМК. Но если жители Удовенко и Смелянского в большинстве своём знают, в честь кого названы эти улицы, то опрос жителей улицы Захарова показал, что примерно половина молодых людей в возрасте 12–16 лет и около четверти горожан 25–50 лет затрудняются с ответом на этот вопрос. Большинство из них считают, что улицу назвали в честь Героя Советского Союза, около 10% полагают, что в честь какого-то революционера или полководца Гражданской войны.



Улица Захарова

(фото: Яндекс-спутник, 2020 г.)



Анатолий Фёдорович Захаров родился 23 февраля 1912 года в посёлке Висим в семье рабочего. Детство будущего директора металлургического комбината пришлось на тяжёлый период двух революций, Гражданской войны, послевоенной разрухи. С ранних лет Анатолий усвоил для себя простую истину: без образования в этой жизни ничего не добиться. Он окончил школу в Висиме, после чего отправился в Нижнюю Салду, где устроился на Нижне-Салдинский металлургический завод и пошёл учиться на рабфак, в группу мастеров. Мастеров на производстве всегда не хватало, а в 20-х годах ХХ века и подавно. В 1928 году он был назначен мастером и очень быстро обратил на себя внимание руководства завода. Энергичный, трудолюбивый молодой человек буквально жил производством: его участок быстро вышел в передовые, выполняя и перевыполняя план, а сам Захаров живо интересовался вопросами металлургии. Вскоре ему предложили «рабочую путёвку» в Уральский индустриальный институт (позднее — УПИ). Для молодого мастера получить диплом инженера-металлурга было пределом мечтаний, и Захаров тут же согласился.



Анатолий Фёдорович Захаров

(https://ntgia.ru/media/2020/12/07/17.JPG)



В 1935 году он получил диплом и вернулся на завод, где вскоре занял должность начальника смены. Руководство Нижне-Салдинского завода не раз отмечало Захарова как талантливого инженера и организатора производства и уже подумывало о том, какой бы цех доверить молодому специалисту, но тут произошёл случай, который едва не поставил крест на карьере Анатолия Фёдоровича. Желая побыстрее ликвидировать возникшую задержку в загрузке печей, Захаров бегом бросился с колошника на склад кокса по сетке подвесной канатной дороги. За грубейшее нарушение правил техники безопасности молодого начальника смены на три месяца вернули в мастера, лишили премии и «пропесочили» на заседании профкома. Конечно, ни о каком повышении не могло идти и речи. В это время к директору Нижне-Салдинского завода обратились коллеги-металлурги из города Чусового: им срочно нужно было закрыть вакансию начальника цеха на Чусовском заводе. И в 1938 году Анатолий Захаров поехал в Чусовой, где проработал сначала заместителем начальника, а затем и начальником доменного цеха до 1947 года.



Чусовской металлургический завод (фото неизв. авт., 1947 г.)

(http://www.archive.perm.ru/upload/iblock/f56/6_1.jpg)



В 1947-м его пригласили в Нижний Тагил на металлургический завод имени Куйбышева, где в то время собирались реконструировать доменное производство. В Нижний Тагил Захаров приехал, уже зная, что ему предложен пост главного инженера завода. Оценив состояние оборудования и изучив возможности завода, Анатолий Фёдорович составил план реконструкции доменного цеха и с первых дней принимал активное участие в его реализации.

Доменный цех завода им. В. Куйбышева (фото Д. Кужильного, 2016 г.) (из личных архивов авторов) Доменный цех завода им. В. Куйбышева (фото Д. Кужильного, 2016 г.) (из личных архивов авторов) Доменный цех завода им. В. Куйбышева (фото Д. Кужильного, 2016 г.) (из личных архивов авторов)

Успешная реконструкция доменного производства не прошла незамеченной «наверху», и Захарова пригласили на должность главного инженера управления металлургической промышленности Урала «Главуралмет». В течение трёх лет, с 1951 по 1953 год, Анатолий Фёдорович курировал металлургические заводы. Не раз бывал и на заводе имени Куйбышева, и на Ново-Тагильском металлургическом заводе. В 1954 году для Захарова наступил новый этап в его жизни. Директору НТМЗ Леониду Эммануиловичу Вайсбергу предложили должность в Госплане СССР. Во время собеседования его спросили, кого бы он хотел видеть на посту директора предприятия. Вайсберг ответил, что не видит кандидатуры лучше, чем Захаров.

Так в 1954-м Анатолий Фёдорович стал директором Ново-Тагильского металлургического завода. Ещё будучи главным инженером «Главуралмета», Захаров не раз отмечал, что НТМЗ можно было бы придать новый импульс для развития, если объединить его с предприятиями-смежниками в единую структуру, в некий трест или комбинат. Это позволило бы значительно снизить производственные затраты, увеличить выпуск готовой продукции, поднять зарплаты рабочим и служащим, развивать единую социальную базу. И эту идею он начал отстаивать с первых же дней своего директорства на НТМЗ. В 1957-м Анатолий Фёдорович был назначен директором нового образования — НТМК (Нижнетагильского металлургического комбината). А через год Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.



Фото из архива НТГИА

(https://ntgia.ru/media/2020/12/07/21.JPG)



Всего Захаров пробыл директором НТМЗ — НТМК шесть лет. За это время под его руководством были пущены в строй доменная печь № 5, кислородно-конвертерный комплекс, введён в строй Качканарский ГОК, были построены агломерационный цех, мартеновские печи с комплексной автоматизацией, крупносортный стан «650». Значительным этапом трудовой биографии Анатолия Фёдоровича стало его участие в разработке и освоении на НТМК новой технологии выплавки ванадиевого чугуна в доменных печах большого объёма и переработки его в ванадиевый шлак и сталь кислородно-конвертерным дуплекс-процессом.



Крупносортный стан «650» (фото из архива НТГИА)

(http://old.ntgia.ru/wp-content/uploads/2019/02/K-1-1N1-2573_mini.jpg)



Очень много делал Анатолий Фёдорович для благоустройства Тагилстроевского района, развития его социальной сферы и спорта. Будучи заядлым футбольным болельщиком, Захаров не только не пропускал ни одного матча, но и содействовал развитию заводской команды «Уралец». В те годы «Уралец» дважды выигрывал первенство области, а заводской стадион был всегда полон.

Те, кто хорошо знал Захарова вне работы, рассказывали, что он был большим любителем собак и заядлым грибником. Не забывал и свою малую Родину — Висим...

В 1960 году Анатолий Фёдорович ушёл на повышение. Пять лет, с 1960 по 1965 год, он работал заместителем председателя и председателем Средне-Уральского совнархоза. А в 1965-м переехал в Москву на должность начальника Главного управления металлургической промышленности Министерства чёрной металлургии СССР, где и проработал до самой смерти в 1975 году.



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В 1989 году решением горисполкома одной из улиц Гальяно-Горбуновского жилого массива Нижнего Тагила было присвоено имя А. Ф. Захарова.

Улица застроена преимущественно многоподъездными девятиэтажками и представляет собой классический «спальник» с просторными дворами и удобными внутриквартальными проездами.

В 2000-х по улице были проложены маршруты автобусов № 25 и 43. Одним из плюсов улицы Захарова является её близкое расположение к Муринским прудам — излюбленному месту отдыха жителей ГГМ.

Улица Захарова (https://i1.photo.2gis.com/images/geo/45/6333187001121230_9f93.jpg) Улица Захарова (https://9-img.onrealt.ru/files/11-2020/03/65/eb/nizhnij-tagil-kypit-kvartiru-vtorichnoe-zhilje-ulitca-zakharova-10-868628784.jpg)

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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