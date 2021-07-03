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Город и его люди. Анатолий Захаров

03.07.2021 10:29
Город и его люди. Анатолий Захаров

«Город-ЛабириНТ» запускает череду текстов о выдающихся жителях Нижнего Тагила. Их имена присваивали улицам и предприятиям Нижнего Тагила, им посвящали памятники, о них писали книги. Но что они такого выдающегося сделали для города и вообще какими они были, чем жили, сегодня уже мало кто знает: со временем история вымывается из памяти новых поколений и многие из нас ничего сказать о них не могут, кроме как «легендарный житель города». Исправить это берётся наш Дмитрий Кужильный. 

Герой сегодняшнего выпуска — Анатолий Фёдорович Захаров. Когда-то, в 1950-х, его имя было на слуху и любой тагильчанин знал директора НТМК по его делам. В 1989 году решением Нижнетагильского горисполкома одной из улиц Гальяно-Горбуновского жилого массива Нижнего Тагила было присвоено его имя. 

Знатоки утверждают, что самой прямой из тагильских улиц является улица Захарова. Она находится в Гальяно-Горбуновском жилом массиве и соединяет Октябрьский проспект и улицу Удовенко, вместе с последней и улицей Смелянского образуя так называемый «директорский угол» — место, где сходятся три улицы, носящие имена легендарных директоров НТМК. Но если жители Удовенко и Смелянского в большинстве своём знают, в честь кого названы эти улицы, то опрос жителей улицы Захарова показал, что примерно половина молодых людей в возрасте 12–16 лет и около четверти горожан 25–50 лет затрудняются с ответом на этот вопрос. Большинство из них считают, что улицу назвали в честь Героя Советского Союза, около 10% полагают, что в честь какого-то революционера или полководца Гражданской войны.


Улица Захарова
(фото: Яндекс-спутник, 2020 г.)

Анатолий Фёдорович Захаров родился 23 февраля 1912 года в посёлке Висим в семье рабочего. Детство будущего директора металлургического комбината пришлось на тяжёлый период двух революций, Гражданской войны, послевоенной разрухи. С ранних лет Анатолий усвоил для себя простую истину: без образования в этой жизни ничего не добиться. Он окончил школу в Висиме, после чего отправился в Нижнюю Салду, где устроился на Нижне-Салдинский металлургический завод и пошёл учиться на рабфак, в группу мастеров. Мастеров на производстве всегда не хватало, а в 20-х годах ХХ века и подавно. В 1928 году он был назначен мастером и очень быстро обратил на себя внимание руководства завода. Энергичный, трудолюбивый молодой человек буквально жил производством: его участок быстро вышел в передовые, выполняя и перевыполняя план, а сам Захаров живо интересовался вопросами металлургии. Вскоре ему предложили «рабочую путёвку» в Уральский индустриальный институт (позднее — УПИ). Для молодого мастера получить диплом инженера-металлурга было пределом мечтаний, и Захаров тут же согласился.


Анатолий Фёдорович Захаров
(https://ntgia.ru/media/2020/12/07/17.JPG)

В 1935 году он получил диплом и вернулся на завод, где вскоре занял должность начальника смены. Руководство Нижне-Салдинского завода не раз отмечало Захарова как талантливого инженера и организатора производства и уже подумывало о том, какой бы цех доверить молодому специалисту, но тут произошёл случай, который едва не поставил крест на карьере Анатолия Фёдоровича. Желая побыстрее ликвидировать возникшую задержку в загрузке печей, Захаров бегом бросился с колошника на склад кокса по сетке подвесной канатной дороги. За грубейшее нарушение правил техники безопасности молодого начальника смены на три месяца вернули в мастера, лишили премии и «пропесочили» на заседании профкома. Конечно, ни о каком повышении не могло идти и речи. В это время к директору Нижне-Салдинского завода обратились коллеги-металлурги из города Чусового: им срочно нужно было закрыть вакансию начальника цеха на Чусовском заводе. И в 1938 году Анатолий Захаров поехал в Чусовой, где проработал сначала заместителем начальника, а затем и начальником доменного цеха до 1947 года. 


Чусовской металлургический завод (фото неизв. авт., 1947 г.)
(http://www.archive.perm.ru/upload/iblock/f56/6_1.jpg)

В 1947-м его пригласили в Нижний Тагил на металлургический завод имени Куйбышева, где в то время собирались реконструировать доменное производство. В Нижний Тагил Захаров приехал, уже зная, что ему предложен пост главного инженера завода. Оценив состояние оборудования и изучив возможности завода, Анатолий Фёдорович составил план реконструкции доменного цеха и с первых дней принимал активное участие в его реализации.

Успешная реконструкция доменного производства не прошла незамеченной «наверху», и Захарова пригласили на должность главного инженера управления металлургической промышленности Урала «Главуралмет». В течение трёх лет, с 1951 по 1953 год, Анатолий Фёдорович курировал металлургические заводы. Не раз бывал и на заводе имени Куйбышева, и на Ново-Тагильском металлургическом заводе. В 1954 году для Захарова наступил новый этап в его жизни. Директору НТМЗ Леониду Эммануиловичу Вайсбергу предложили должность в Госплане СССР. Во время собеседования его спросили, кого бы он хотел видеть на посту директора предприятия. Вайсберг ответил, что не видит кандидатуры лучше, чем Захаров.

Так в 1954-м Анатолий Фёдорович стал директором Ново-Тагильского металлургического завода. Ещё будучи главным инженером «Главуралмета», Захаров не раз отмечал, что НТМЗ можно было бы придать новый импульс для развития, если объединить его с предприятиями-смежниками в единую структуру, в некий трест или комбинат. Это позволило бы значительно снизить производственные затраты, увеличить выпуск готовой продукции, поднять зарплаты рабочим и служащим, развивать единую социальную базу. И эту идею он начал отстаивать с первых же дней своего директорства на НТМЗ. В 1957-м Анатолий Фёдорович был назначен директором нового образования — НТМК (Нижнетагильского металлургического комбината). А через год Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.


Фото из архива НТГИА
(https://ntgia.ru/media/2020/12/07/21.JPG)

Всего Захаров пробыл директором НТМЗ — НТМК шесть лет. За это время под его руководством были пущены в строй доменная печь № 5, кислородно-конвертерный комплекс, введён в строй Качканарский ГОК, были построены агломерационный цех, мартеновские печи с комплексной автоматизацией, крупносортный стан «650». Значительным этапом трудовой биографии Анатолия Фёдоровича стало его участие в разработке и освоении на НТМК новой технологии выплавки ванадиевого чугуна в доменных печах большого объёма и переработки его в ванадиевый шлак и сталь кислородно-конвертерным дуплекс-процессом.


Крупносортный стан «650» (фото из архива НТГИА)
(http://old.ntgia.ru/wp-content/uploads/2019/02/K-1-1N1-2573_mini.jpg)

Очень много делал Анатолий Фёдорович для благоустройства Тагилстроевского района, развития его социальной сферы и спорта. Будучи заядлым футбольным болельщиком, Захаров не только не пропускал ни одного матча, но и содействовал развитию заводской команды «Уралец». В те годы «Уралец» дважды выигрывал первенство области, а заводской стадион был всегда полон.

Те, кто хорошо знал Захарова вне работы, рассказывали, что он был большим любителем собак и заядлым грибником. Не забывал и свою малую Родину — Висим...

В 1960 году Анатолий Фёдорович ушёл на повышение. Пять лет, с 1960 по 1965 год, он работал заместителем председателя и председателем Средне-Уральского совнархоза. А в 1965-м переехал в Москву на должность начальника Главного управления металлургической промышленности Министерства чёрной металлургии СССР, где и проработал до самой смерти в 1975 году.


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В 1989 году решением горисполкома одной из улиц Гальяно-Горбуновского жилого массива Нижнего Тагила было присвоено имя А. Ф. Захарова.

Улица застроена преимущественно многоподъездными девятиэтажками и представляет собой классический «спальник» с просторными дворами и удобными внутриквартальными проездами.

В 2000-х по улице были проложены маршруты автобусов № 25 и 43. Одним из плюсов улицы Захарова является её близкое расположение к Муринским прудам — излюбленному месту отдыха жителей ГГМ.

 

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

 

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