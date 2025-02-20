А вы знали? Центральные улицы Нижнего Тагила меняли свои названия по несколько раз

Проспект Ленина в середине XVIII века был улицей Нагорной и одной из самых коротких в Нижнетагильском посёлке. Улица начиналась у Ягодной горы, где стояла Входо-Иерусалимская церковь, и заканчивалась погостом в районе Вшивой горки. Во второй половине XIX века улицу переименовали в Александровскую в честь царя-освободителя Александра II, а в ХХ веке объединили с улицей Салдинской, которая начиналась от горного техникума и заканчивалась у путей Уральской горнозаводской железной дороги.

Проспект Мира до 1930 года был улицей Этапной. Откуда взялось это название, никто точно не знает. Одни говорят, что якобы по этой улице гнали по этапу каторжан; другие полагают, что в начале улицы находился «этап» — стоянка, где на колёса подвод, перевозивших грузы, надевали цепи, чтобы подводы не вязли в грязи. В начале 1930-х улицу переименовали, дав ей название «имени МОПРа» — Международной организации помощи революционерам. Грязи на бывшей Этапной от этого не убавилось, но зато название соответствовало духу времени. Только в октябре 1951 года, когда улицу наконец замостили, озеленили и застроили красивыми жилыми домами, ей дали новое имя — улица Мира. В ноябре 1968-го её переименовали в проспект Мира.

Проспект Вагоностроителей на Вагонке изначально планировали назвать улицей Вагонстроя, но затем назвали улицей Сталина. В 1961 году, к 25-летию «Уралвагонзавода», улице дали новое имя — проспект Вагоностроителей.

Центральная улица Выи — улица Фрунзе, в начале XIX века носила название Старый тракт, затем была переименована в Маральскую (по названию горы, которую она пересекала), а после в Максимилиановскую — в честь друга Демидовых, начальника корпуса горных инженеров, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, который в середине XIX века приезжал на Выйский завод.

Кроме того, до Октябрьской революции несколько улиц в Тагиле носили одинаковые названия и отличались только номерами. Так, Береговых улиц было пять, Маральских — четыре, Введенских, Заречных, Садовых и Никольских — по три, Высокогорских, Безымянных, Жеребячьих и Этапных — по две.

Названия некоторых улиц дореволюционного Тагила до сих пор вызывают вопросы. Неизвестно, в честь кого были названы улицы Синицына (ныне Ломоносова), Лесина (ныне Газетная), Басанина (Октябрьской Революции).

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»