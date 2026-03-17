Мэрия Нижнего Тагила после шквала критики передумала превращать центр города в трассу для эндуро

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание, на котором было принято решение перенести место проведения Кубка России по эндуро-кроссу с проспекта Ленина.

Напомним, в прошлом году глава города объявил о проведении всероссийских соревнований во время празднования Дня города на центральной улице в районе драмтеатра. Однако тагильчане встретили идею со скепсисом. Высказался по этому поводу и тагильский активист, председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, который отметил, что организаторы не смогут соблюсти на этом месте мер безопасности, а это, в свою очередь, может негативно отразиться как на здоровье самих участников, так и зрителей. Кроме того, проведение мотогонок на проспекте Ленина только подтолкнёт молодёжь к совершению новых нарушений ПДД на мототехнике.

В итоге организаторами было принято решение перенести соревнования на бесхозный пустырь около парка «Народный», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы приняли коллегиальное решение изменить место стартов. Площадкой для них станет пространство возле парка “Народный”, где сегодня пустырь. На бесхозном много лет месте мы обустроим специальную площадку для проведения эндуро-кросса, где мотоциклисты, увлечённые этим видом спорта, смогут в течение года тренироваться. Не сомневаюсь, что соревнования по эндуро-кроссу станут одним из украшений Дня города», — заявил Владислав Пинаев.

По поручению главы города, предварительная работа по подготовке к обустройству будущей площадки для проведения Кубка России по эндуро-кроссу уже начата.

«У парка “Народный” нам удобнее проводить соревнования ещё и по той причине, что мы можем начать обустройство спортивной площадки уже за два месяца до стартов. Там мелколесье сейчас растёт. Надо будет убрать все деревья, спланировать участок, произвести выемку грунта, засыпать площадку бутом для дренажа под грунт, подвести электричество, воду, установить трибуны. После этого начнём завозить материалы для препятствий», — рассказал председатель эндуро-комиссии Федерации мотоциклетного спорта Свердловской области Александр Шмаков.