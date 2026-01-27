Общественники и автолюбители Нижнего Тагила не поддержали идею Владислава Пинаева провести соревнования по эндуро-кроссу на проспекте Ленина в День города

Сегодня, 27 января, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание по вопросам проведения Кубка России по эндуро-кроссу. В течение двух дней, 7 и 8 августа 2026 года, на центральной улице города – проспекте Ленина, между улицами Пархоменко и Первомайской, выступят спортсмены из разных регионов России и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба администрации города.

«День города мы стараемся разнообразить. Даже в традиционные мероприятия каждый раз добавляем что-то новое. И, конечно, обязательно включаем в программу то, чего ещё не проводили. Эндуро — это очень красочная дисциплина. Начинаем готовиться к проведению этих соревнований. Не сомневаюсь, что проведём их на самом высоком уровне», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин в своих соцсетях разместил пост, в котором просит депутатов городской думы Нижнего Тагила перенести соревнования на другую площадку, поскольку центральная улица крупного муниципалитета — не место для подобных мероприятий.

«Для этой цели на центральную улицу города привезут камни, технику и рельсовые решетки в качестве препятствий. Ранее подобные соревнования проводились на стадионе “Юность” или на специальной трассе возле карьера Валёгин бор. Там обеспечены все меры безопасности как для спортсменов, так и для зрителей. Проспект Ленина не приспособлен для проведения мотогонок: нет ограждений, нет буферных зон, нет трибун, возвышающихся над проезжей частью. Немаловажен и воспитательный аспект. В 2025 году несовершеннолетние нарушители массово катались по проспекту Ленина и другим улицам города, нарушая ПДД и нормы социального поведения. Подростки на эндуро спровоцировали в прошлом году несколько ДТП с пострадавшими. ГАИ и общественность пытается объяснить подросткам, что эндуро — не место на дорогах города, но мэрия решает провести легальный заезд по проспекту Ленина. На какую реакцию молодёжи рассчитывают чиновники? Нарушителей станет еще больше», — уверен общественник.