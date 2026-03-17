В Нижнем Тагиле судебные приставы закрыли шахту «Магнетитовую» на два месяца из-за нарушений требований промышленной безопасности

Судебные приставы отделения по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району ГУФССП России по Свердловской области приостановили работу шахты «Магнетитовой» «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК).

Основанием для приостановки деятельности шахты стало решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила, вынесенное в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности на объекте. В ходе проверки было выявлено отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

«Приставы вместе с главным государственным инспектором межрегионального отделения горного надзора Уральского управления Ростехнадзора выехали на шахту для исполнения решения суда. Для проведения исполнительных действий представители ведомств спустились в шахту на глубину 610 метров. В результате работа шахты приостановлена на 60 суток. Входы на объект опечатаны, наложены пломбы», — сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Руководителю ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Начальнику шахты вручено требование о прекращении деятельности.