Намедни. Нижний Тагил, 2003 год

2003-й стал первым годом в новейшей истории, когда тагильчане смогли выдохнуть после затяжного постперестроечного пике и оглядеться. И хотя промышленность всё ещё находилась в полуобморочном состоянии, продолжали расти цены, не унималась распоясавшаяся преступность, в воздухе витало ощущение наступления эры стабильности.
ЯНВАРЬ
1 января стало известно, что в Свердловской области на 30% выросли тарифы на электроэнергию и теплоснабжение, на 15% подорожали коммунальные услуги, на 45% — акцизные ставки на бензин, а акцизы на винно-водочные изделия увеличились на 15–20%.
Начало 2003 года в Нижнем Тагиле омрачилось трагическим случаем. 6 января на Вые погибла 13-летняя школьница, ушедшая кататься на санках с горок. Девочка отправилась не на площадь перед ДК «Юбилейный», а на отвалы горы Высокой, где получила смертельные травмы.
8 января пресс-служба НТМК обнародовала отчёт по итогам минувшего года, сообщив, что за 2002 год на предприятии было произведено 4 701 000 тонн чугуна, 5 291 000 тонн стали, 4 663 000 тонн проката.
16 января у ранее судимого тагильчанина была изъята партия взрывчатки: 18 тротиловых шашек весом 400 граммов каждая, 7 самодельных взрывных устройств и 8 метров бикфордова шнура.
28 января в селе Покровском был задержан другой мужчина, у которого было изъято взрывчатое вещество «Окфол» весом 2,6 килограмма, электродетонатор, огнепроводный шнур, охотничье помповое ружье 20-го калибра без разрешительных документов и 35 патронов к нему.
29 января в Нижнем Тагиле открылся филиал екатеринбургского фонда «Город без наркотиков».
30 января на Красном Камне был задержан неоднократно судимый 40-летний насильник-педофил, совершивший три дня назад нападение на несовершеннолетнюю девочку.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля в Свердловской области на 14% выросла стоимость природного газа для населения. 2 февраля в Нижнем Тагиле, в подъезде дома № 7/3 на Черноисточинском шоссе, была убита и ограблена 19-летняя учащаяся ПТУ № 135. Убийцы забрали у погибшей деньги и украшения из золота. Задержать преступников удалось только 2 недели спустя.
3 февраля торговые сети Свердловской области начали повышать цены на продовольственные товары. Серьезным подорожанием отметились алкоголь, молочные продукты, табачные изделия и мясопродукты. В правительстве области поспешили объяснить рост цен повышением акцизов.
7 февраля неизвестный сообщил о минировании здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Была проведена эвакуация персонала и ожидающих, но поиски взрывного устройства результата не дали. Городским СМИ силовики сообщили, что эвакуация не была учебной и что накануне тот же неизвестный сообщил о минировании дома № 70 на улице Газетной.
10 февраля во дворе дома на Уральском проспекте неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия тагильского бизнесмена Анатолия Соловьёва, возглавляющего предприятие «Союз-НТ». Пострадавший с ранениями брюшной полости был госпитализирован.
18 февраля медики Екатеринбурга официально объявили о начале эпидемии гриппа. В тот же день в горздравотделе Нижнего Тагила заявили, что эпидпорог в городе не достигнут и врачи готовы к любому развитию эпидситуации.
26 февраля на улице Выйской были задержаны два брата 19 и 14 лет, совершившие кражу иконы Божьей матери Троеручицы в Казанском монастыре. Икону воришки пытались продать владельцу коммерческого киоска и были задержаны бдительным нарядом патрульно-постовой службы.
МАРТ
3 марта в Свердловской области стартовал Фестиваль национальных культур Среднего Урала, в котором приняли участие и тагильчане.
14 марта в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная ситуация по заболеваемости краснухой. Медики сообщили, что в течение февраля — марта в городе было зафиксировано более 230 случаев заболевания. Основная масса заболевших — школьники и учащиеся профессиональных училищ. Три дня спустя, 17 марта, в городе началась вакцинация школьников от краснухи. Для этого было дополнительно приобретено 88 тысяч доз вакцины.
В ночь на 20 марта неизвестные проникли на территорию ГСК «Муринский-2» на улице Захарова, 9а и, закрыв сторожа в подсобном помещении, взломали пять гаражей. Грабители угнали два автомобиля, попутно захватив крупную партию обуви, хранившуюся в одном из гаражных боксов.
Утром 20 марта неизвестные проникли в квартиру на улице Победы, где похитили из оружейного сейфа охотничий карабин «Беркут», 100 патронов к нему и крупную сумму денег. На следующий день воры обнесли ещё две квартиры на улице Восточной, похитив деньги и золотые украшения.
24 марта Минздрав Свердловской области объявил об окончании эпидемии гриппа в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также об отмене с 25 марта всех ограничений, связанных с эпидемией.
27 марта около 22:00 у дома № 4 на Ленинградском проспекте сильно пьяный мужчина напал на двух женщин с ножом и нанёс им ранения. Наряд милиции, оперативно прибывший на место, задержал дебошира, применив табельное оружие. Проспавшись, задержанный не смог объяснить своё агрессивное поведение.
АПРЕЛЬ
1 апреля в Свердловской области начался весенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ. В этом году план по призыву для области составил 5100 человек. Забегая вперёд, отметим, что к концу весенней призывной кампании план по призыву был выполнен всего на 72%.
5 апреля двое 11-летних подростков нашли возле дома на улице Курортной две банки дымного пороха «Сокол» и решили поджечь его. В результате эксперимента оба «естествоиспытателя» получили серьёзные ожоги открытых частей тела. В тот же день жильцы дома № 1а на улице Окунева сообщили в дежурную часть Дзержинского РОВД о заложенной в подъезде бомбе. Были проведены оперативные мероприятия по эвакуации. Сапёры обнаружили в одном из почтовых ящиков искусно сделанный муляж взрывного устройства.
10 апреля возле проходной Высокогорского механического завода было обнаружено уже реальное взрывное устройство, состоящее из восьми аммонитовых шашек и детонатора. К расследованию этого инцидента подключились спецслужбы.
20 апреля в лесопосадке близ улицы Цементной произошла массовая драка пьяных подростков, в результате которой был убит один из них. Подозреваемый в убийстве в тот же день был задержан.
28 апреля была закрыта на карантин школа № 95 на Вагонке. Причиной стала вспышка дифтерии среди учащихся и преподавателей. Горздравотдел сообщил, что за последние три дня заболевание было выявлено у 20 человек, причём все они были привиты от дифтерии.
МАЙ
7 мая стало известно, что число заболевших дифтерией в Дзержинском районе продолжает расти. В течение первой недели мая было госпитализировано ещё 37 человек. Одной из причин ЧП, по мнению проверяющих из облсанэпиднадзора, стала фальсификация сведений о ходе прививочной кампании в Нижнем Тагиле — многие тагильчане не прошли курс вакцинации. Глава городской администрации, комментируя ситуацию, отметил, что рост заболеваемости дифтерией сошёл на нет, закрытая на карантин в конце апреля школа № 95 уже открыта, а шестеро медиков будут наказаны за халатность. Тем не менее на следующий день многие родители не отпустили своих детей в школы Вагонки.
10 мая в одну из квартир на улице Максарёва проникли двое неизвестных и, угрожая расправой хозяевам, похитили 11 тысяч рублей. Налётчиками оказались 21-летний голкипер хоккейного клуба «Спутник» и его 20-летний приятель.
12 мая в Нижнем Тагиле разразился новый скандал: после рейдов Госторгинспекции по магазинам города с продажи было снято более 700 килограммов сливочного масла. Среди причин изъятия масла из торговой сети были названы просрочка и фальсификация продукта.
16 мая репрессии Госторгинспекции обрушились на вина и водку. Всего из магазинов города было изъято около 650 литров некачественного и фальсифицированного вина, более 400 литров водки и ликёров.
19 мая работники пельменной на улице Циолковского сообщили в дежурную часть милиции, что один из посетителей оставил в зале предмет, похожий на взрывное устройство. Он оказался муляжом, но эвакуация посетителей и сотрудников пельменной вызвала транспортный коллапс на улице Циолковского.
27 мая Минздрав Свердловской области обнародовал данные по пострадавшим от укусов клещей. За период с 1 по 25 мая в области было зафиксировано 9500 случаев нападения этих насекомых на людей, что в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Примерно треть всех случаев была зафиксирована в Нижнем Тагиле и его окрестностях. В свою очередь тагильские медики пожаловались на то, что тагильчане не хотят вакцинироваться от клещевого энцефалита, несмотря на постоянно ведущуюся разъяснительную работу.
31 мая состоялось торжественное освящение храма во имя Благоверного великого князя Дмитрия Донского, построенного неподалёку от проходной УВЗ.
ИЮНЬ
2 июня в Нижнем Тагиле была замечена колонна английских ретро-автомобилей марки Bentley. Как оказалось, через наш город транзитом проследовали участники автопробега Санкт-Петербург — Екатеринбург, организованного и возглавляемого британским принцем Майклом Кентским. На следующий день автопробег финишировал в Екатеринбурге.
3 июня стали известны некоторые подробности предстоящей выставки «Оборона и защита — 2003». В релизе, распространённом пресс-службой мэрии, сообщалось, что выставка пройдёт с 8 по 12 июля, для гостей в гостиницах города уже забронированы 876 мест, в мероприятии примут участие 408 компаний из 46 регионов России и 20 зарубежных стран.
5 июня нарядом милиции Ленинского РОВД была пресечена попытка разграбления насосной станции западных очистных сооружений в пойме реки Тагил. Любителей поживиться за чужой счёт взяли с поличным.
6 июня состоялось торжественное открытие спорткомплекса «Металлург-Форум» и введён в строй учебный корпус № 3 УГТУ-УПИ площадью 2168 квадратных метров.
11 июня трое подростков, войдя в трамвай маршрута № 3 на остановке ДК «Юбилейный», избили и ограбили 42-летнюю женщину-кондуктора. Задержать юных налётчиков по горячим следам не удалось.
16 июня произошло второе в этом месяце повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Всего за две недели июня хлеб подорожал на 7%. В мэрии изменение ценников в булочных объяснили «внезапным повышением цен на муку».
18 июня из-за аварии на электросетях без света остались жители посёлков Висим, Висимо-Утка, Усть-Утка, Харёнки и Уралец. Полностью электроснабжение этих населённых пунктов было восстановлено только через два дня.
24 июня в Нижнем Тагиле разразился очередной «водяной» скандал. Жители ГГМ обратились в областной санэпиднадзор с жалобой на то, что в холодной водопроводной воде появились пиявки. Обращение «через голову» городского СЭНа жители Гальянки объяснили тем, что на их запросы тагильские специалисты санэпидемнадзора ответили буквально следующее: «Это же хорошо. Значит, вода в домах ГГМ чистая. Пиявки не являются разносчиками каких-либо инфекционных заболеваний, и беспокоиться незачем». Представители муниципального предприятия «Водоканал» от комментариев отказались. Скандал погасил мэр города, обязав «Водоканал» произвести очистку водовода, но распоряжение мэра выполнено не было.
ИЮЛЬ
2 июля стало известно, что в результате установившейся на Урале жары и безветренной погоды в тагильском воздухе быстро накапливаются вредные для человека вещества. Так, допустимая концентрация оксида углерода была превышена в 1,2 раза, формальдегида — почти в 4 раза, акролеина — в 2,2 раза, фенола — в 2 раза, диоксида азота и оксида углерода — в полтора раза.
3 июля около 10 часов утра на строящейся автозаправочной станции на улице Фестивальной прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и один получил ранения. Причиной взрыва стало грубое нарушение техники безопасности.
8 июля на полигоне НТИИМ состоялась церемония открытия международной выставки средств обороны и защиты Russian Defense Expo — 2003. В павильонах демонстрационно-выставочного комплекса были представлены более 2500 экспонатов: средства спасения, военно-инженерные машины, оборудование для утилизации военной техники и боеприпасов, противопожарные средства, средства для антитеррористической деятельности.
16 июля в период с 11:00 до 17:00 мужчина, вооружённый обрезом охотничьего ружья, совершил разбойное нападение на пять торговых точек в Ленинском и Тагилстроевском районах города. Добычей грабителя стали деньги. Несмотря на то, что злоумышленник действовал в маске и гриме, сотрудникам милиции удалось задержать его. В ходе следственных мероприятий было установлено, что тагильский Робин Гуд с начала года участвовал в 18 ограблениях тагильских магазинов и киосков.
22 июля в 01:30 сотрудники вневедомственной охраны задержали двух тагильчан, которые вели стрельбу из карабина «Тигр» по проезжающим по улице Горошникова автомобилям. Оба стрелка были в изрядном подпитии и свои действия объяснили обидой, правда не смогли сказать на кого.
АВГУСТ
3 августа загорелись леса вблизи Нижнего Тагила. Всего в этот день было отмечено 15 возгораний.
Уже на следующий день запах горелой древесины начал беспокоить тагильчан и администрации города пришлось через СМИ разъяснять горожанам подробности ЧП.
8 августа был определён победитель конкурса «Молодая семья». Главным призом в этом году стала новая однокомнатная квартира в центре Нижнего Тагила. Организаторы конкурса сообщили, что имя победителя будет обнародовано в День города — 16 августа.
9 августа на улице Заречной был найден ребёнок двух лет, который в полном одиночестве бегал в поисках мамы и папы. Малыша доставили в детскую городскую больницу № 3, где он провёл три дня, пока милиция и медики разыскивали его родителей.
11 августа в подъезде дома на Черноисточинском шоссе двое преступников, запугав пистолетом молодую женщину, похитили у нее 5000 рублей и бриллиантовое колье стоимостью 2000 долларов. Грабителей попытались задержать по горячим следам сотрудники милиции. Одному удалось скрыться, а второй выбросился из окна лестничной клетки 4-го этажа и получил перелом позвоночника.
30 августа на улице Балакинской в мусорном контейнере была найдена новорождённая девочка. Местные жители сразу вызвали скорую помощь, и малышку доставили во 2-ю городскую больницу. Через несколько часов стало известно, что жизни найдёныша ничего не угрожает.
13 августа печально знаменитая «башня смерти» в Екатеринбурге приняла свою 11-ю жертву. Двое молодых людей и одна девушка предприняли попытку забраться на самый верх недостроенной телевышки, но на высоте 9-го этажа девушка оступилась и сорвалась вниз. Её приятели, испугавшись, скрылись. О трагедии они сообщили в милицию только на следующий день.
СЕНТЯБРЬ
7 сентября в Свердловской области состоялся 1-й тур губернаторских выборов. По итогам
Эдуард Россель набрал 41,85% голосов избирателей. На второе место вышел кандидат «Против всех» — 17,79%. Другие кандидаты довольствовались более скромными результатами: Андрей Вихарев набрал 12,31% голосов, Антон Баков — 9,94%. Второй тур выборов прошёл 21 сентября. Победу одержал Эдуард Россель с 54,94% голосов, на втором месте оказался Антон Баков с 30,75%. За кандидата «Против всех» проголосовали 12,91% избирателей.
18 сентября в Нижнем Тагиле была обезврежена банда грабителей, которая с июня по сентябрь терроризировала торговые точки города. Всего на счету налётчиков было 12 вооружённых ограблений магазинов и киосков. Кроме наличных, разбойники похищали дорогие сорта сигарет и спиртных напитков. При задержании были изъяты обрезы охотничьих ружей, маски и боеприпасы. Правоохранители сообщили СМИ, что бандиты могут быть причастны ещё к 20 ограблениям, совершённым в течение года в Нижнем Тагиле и его пригородах.
24 сентября стало известно, что в городе ожидается новое повышение цен на хлеб. В мэрии эту информацию никак не прокомментировали, однако екатеринбургские СМИ раскопали, что цены на хлеб вырастут из-за увеличения стоимости муки. Представители КПРФ в интервью газетам в шутку посоветовали жителям области «сухари сушить», а на следующих выборах губернатора голосовать за кандидата-коммуниста.
ОКТЯБРЬ
1 октября в области произошло повышение цен на хлебобулочные и макаронные изделия. Цена за килограммовую булку «серого» хлеба выросла на 40 копеек, на рожки — на 15–20 копеек.
12 октября около 23:00 в Нижнем Тагиле на улице Володарской двое пьяных мужчин устроили стрельбу из автомата Калашникова. Милиционеры задержали стрелков. Кроме автомата, у них были изъяты патроны и боевая граната.
14 октября в Нижний Тагил прибыл «Поезд истории», совершавший рейс из Перми в Екатеринбург в честь 125-летия Свердловской железной дороги. Торжественная встреча поезда с ветеранами-железнодорожниками на борту едва не сорвалась из-за звонка телефонного террориста, который якобы заминировал кафе «Фонарик» в здании железнодорожного вокзала. Звонившего выявили и задержали в тот же день. Объяснить мотивы своего поступка он не смог, так как был мертвецки пьян. Проспавшись в изоляторе временного содержания, телефонный террорист признался, что действовал из хулиганских побуждений.
23 октября в Нижнем Тагиле выпал первый снег, который сопровождался порывами ветра до 17 метров в секунду и резким понижением температуры. Коммунальщики города к такому повороту событий оказались не готовы, хотя предупреждение от Уралгидромета было получено ещё 15-го числа. Снег, ветер и похолодание причинили немало бед и в Екатеринбурге, но там дорожные и коммунальные службы не допустили аварий и транспортного коллапса.
НОЯБРЬ
3 ноября в Нижнем Тагиле был зарегистрирован первый альтернативный кандидат на грядущих выборах главы города. Им стал председатель правления «Тагилбанка» Алексей Чеканов. Другим кандидатом ранее стал мэр города Николай Диденко. 4 ноября ещё два кандидата — директор МУП ПЖЭТ Ленинского района Сергей Минин и начальник ЖЭУ Тагилстроевского района Агдам Мубаракшин — заявили о готовности вступить в предвыборную гонку.
6 ноября в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Новострой неизвестные преступники совершили убийство, а чтобы скрыть преступление, подожгли квартиру. Личность убитого установить не удалось.
11 ноября в аэропорту Кольцово совершил посадку самолёт Ан-24, у которого во время полёта остановились двигатели. На взлётно-посадочной полосе самолёт встречали пожарные, спасатели и врачи, но их помощь не потребовалась. Никто из 25 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
16 ноября в Нижнем Тагиле в здании прокуратуры Тагилстроевского района на улице Матросова произошёл крупный пожар. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар тушили в течение четырёх часов.
25 ноября во дворе кулинарного училища на улице Садовой был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями. Убитая была без верхней одежды, денег и ценных вещей при ней не обнаружено. Убийц изобличили и задержали две недели спустя.
26 ноября в 10:30 в дежурную часть УВД Нижнего Тагила поступило сообщение о минировании школы № 39. Взрывное устройство не нашли, а к 14:00 правоохранители установили телефонных террористов. Ими оказались четверо подростков — учеников школы № 7.
ДЕКАБРЬ
1 декабря в Нижнем Тагиле четверо злоумышленников похитили школьника Михаила Медведева. Две девушки и два молодых человека продержали Михаила в заточении около 14 часов. После того как преступников задержали, они признались, что похитили мальчика с целью получения крупного выкупа. Организатор преступления был знаком с родителями потерпевшего и узнал, что они держат дома крупную сумму денег для покупки квартиры.
2 декабря в городе был задержан 27-летний тагильчанин, совершивший тройное убийство. По предварительной версии следствия, убийца расправился с отцом, матерью и родной сестрой в результате пьяной ссоры.
7 декабря на Свердловскую область обрушился ураган, в результате которого были выведены из строя электрические сети в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Последствия разгула стихии устранялись в течение 48 часов, однако к полудню 9 декабря ряд сёл области всё ещё оставались без света.
8 декабря около 2 часов ночи трое подростков на улице Орджоникидзе напали на женщину и забрали у неё наличные деньги и золотые украшения. Разбойников, которым было 15, 16 и 17 лет, через несколько часов задержали. Похищенные ценности были возвращены потерпевшей. В тот же день на выезде из Николо-Павловского водитель автомобиля ГАЗ-132 на большой скорости сбил трёх человек, двое из которых скончались на месте.
18 декабря в 9 часов утра двое мужчин ворвались в квартиру на улице Просёлочной и принялись избивать находившуюся в ней 18-летнюю девушку, требуя у неё деньги. После прозвучавшей из уст налётчиков угрозы изнасилования девушка выпрыгнула из окна квартиры на 4-м этаже дома. Прохожие задержали одного из грабителей и вызвали наряд милиции. Потерпевшую госпитализировали с переломами обеих ног.
Конец 2003 года в Нижнем Тагиле был омрачён всплеском имущественных преступлений. За последние 10 дней уходящего года на улицах города было совершено 47 грабежей, в результате которых потерпевшие лишились своих меховых вещей. Половина преступлений была раскрыта по горячим следам.
© 2023. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет