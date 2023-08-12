Намедни. Нижний Тагил, 2003 год

2003-й стал первым годом в новейшей истории, когда тагильчане смогли выдохнуть после затяжного постперестроечного пике и оглядеться. И хотя промышленность всё ещё находилась в полуобморочном состоянии, продолжали расти цены, не унималась распоясавшаяся преступность, в воздухе витало ощущение наступления эры стабильности.

ЯНВАРЬ

1 января стало известно, что в Свердловской области на 30% выросли тарифы на электроэнергию и теплоснабжение, на 15% подорожали коммунальные услуги, на 45% — акцизные ставки на бензин, а акцизы на винно-водочные изделия увеличились на 15–20%.

Начало 2003 года в Нижнем Тагиле омрачилось трагическим случаем. 6 января на Вые погибла 13-летняя школьница, ушедшая кататься на санках с горок. Девочка отправилась не на площадь перед ДК «Юбилейный», а на отвалы горы Высокой, где получила смертельные травмы.

8 января пресс-служба НТМК обнародовала отчёт по итогам минувшего года, сообщив, что за 2002 год на предприятии было произведено 4 701 000 тонн чугуна, 5 291 000 тонн стали, 4 663 000 тонн проката.

16 января у ранее судимого тагильчанина была изъята партия взрывчатки: 18 тротиловых шашек весом 400 граммов каждая, 7 самодельных взрывных устройств и 8 метров бикфордова шнура.

28 января в селе Покровском был задержан другой мужчина, у которого было изъято взрывчатое вещество «Окфол» весом 2,6 килограмма, электродетонатор, огнепроводный шнур, охотничье помповое ружье 20-го калибра без разрешительных документов и 35 патронов к нему.

29 января в Нижнем Тагиле открылся филиал екатеринбургского фонда «Город без наркотиков».

30 января на Красном Камне был задержан неоднократно судимый 40-летний насильник-педофил, совершивший три дня назад нападение на несовершеннолетнюю девочку.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля в Свердловской области на 14% выросла стоимость природного газа для населения. 2 февраля в Нижнем Тагиле, в подъезде дома № 7/3 на Черноисточинском шоссе, была убита и ограблена 19-летняя учащаяся ПТУ № 135. Убийцы забрали у погибшей деньги и украшения из золота. Задержать преступников удалось только 2 недели спустя.

3 февраля торговые сети Свердловской области начали повышать цены на продовольственные товары. Серьезным подорожанием отметились алкоголь, молочные продукты, табачные изделия и мясопродукты. В правительстве области поспешили объяснить рост цен повышением акцизов.

7 февраля неизвестный сообщил о минировании здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Была проведена эвакуация персонала и ожидающих, но поиски взрывного устройства результата не дали. Городским СМИ силовики сообщили, что эвакуация не была учебной и что накануне тот же неизвестный сообщил о минировании дома № 70 на улице Газетной.

10 февраля во дворе дома на Уральском проспекте неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия тагильского бизнесмена Анатолия Соловьёва, возглавляющего предприятие «Союз-НТ». Пострадавший с ранениями брюшной полости был госпитализирован.

18 февраля медики Екатеринбурга официально объявили о начале эпидемии гриппа. В тот же день в горздравотделе Нижнего Тагила заявили, что эпидпорог в городе не достигнут и врачи готовы к любому развитию эпидситуации.

26 февраля на улице Выйской были задержаны два брата 19 и 14 лет, совершившие кражу иконы Божьей матери Троеручицы в Казанском монастыре. Икону воришки пытались продать владельцу коммерческого киоска и были задержаны бдительным нарядом патрульно-постовой службы.

МАРТ

3 марта в Свердловской области стартовал Фестиваль национальных культур Среднего Урала, в котором приняли участие и тагильчане.

14 марта в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная ситуация по заболеваемости краснухой. Медики сообщили, что в течение февраля — марта в городе было зафиксировано более 230 случаев заболевания. Основная масса заболевших — школьники и учащиеся профессиональных училищ. Три дня спустя, 17 марта, в городе началась вакцинация школьников от краснухи. Для этого было дополнительно приобретено 88 тысяч доз вакцины.

В ночь на 20 марта неизвестные проникли на территорию ГСК «Муринский-2» на улице Захарова, 9а и, закрыв сторожа в подсобном помещении, взломали пять гаражей. Грабители угнали два автомобиля, попутно захватив крупную партию обуви, хранившуюся в одном из гаражных боксов.

Утром 20 марта неизвестные проникли в квартиру на улице Победы, где похитили из оружейного сейфа охотничий карабин «Беркут», 100 патронов к нему и крупную сумму денег. На следующий день воры обнесли ещё две квартиры на улице Восточной, похитив деньги и золотые украшения.

24 марта Минздрав Свердловской области объявил об окончании эпидемии гриппа в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также об отмене с 25 марта всех ограничений, связанных с эпидемией.

27 марта около 22:00 у дома № 4 на Ленинградском проспекте сильно пьяный мужчина напал на двух женщин с ножом и нанёс им ранения. Наряд милиции, оперативно прибывший на место, задержал дебошира, применив табельное оружие. Проспавшись, задержанный не смог объяснить своё агрессивное поведение.

АПРЕЛЬ

1 апреля в Свердловской области начался весенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ. В этом году план по призыву для области составил 5100 человек. Забегая вперёд, отметим, что к концу весенней призывной кампании план по призыву был выполнен всего на 72%.

5 апреля двое 11-летних подростков нашли возле дома на улице Курортной две банки дымного пороха «Сокол» и решили поджечь его. В результате эксперимента оба «естествоиспытателя» получили серьёзные ожоги открытых частей тела. В тот же день жильцы дома № 1а на улице Окунева сообщили в дежурную часть Дзержинского РОВД о заложенной в подъезде бомбе. Были проведены оперативные мероприятия по эвакуации. Сапёры обнаружили в одном из почтовых ящиков искусно сделанный муляж взрывного устройства.

10 апреля возле проходной Высокогорского механического завода было обнаружено уже реальное взрывное устройство, состоящее из восьми аммонитовых шашек и детонатора. К расследованию этого инцидента подключились спецслужбы.

20 апреля в лесопосадке близ улицы Цементной произошла массовая драка пьяных подростков, в результате которой был убит один из них. Подозреваемый в убийстве в тот же день был задержан.

28 апреля была закрыта на карантин школа № 95 на Вагонке. Причиной стала вспышка дифтерии среди учащихся и преподавателей. Горздравотдел сообщил, что за последние три дня заболевание было выявлено у 20 человек, причём все они были привиты от дифтерии.

МАЙ

7 мая стало известно, что число заболевших дифтерией в Дзержинском районе продолжает расти. В течение первой недели мая было госпитализировано ещё 37 человек. Одной из причин ЧП, по мнению проверяющих из облсанэпиднадзора, стала фальсификация сведений о ходе прививочной кампании в Нижнем Тагиле — многие тагильчане не прошли курс вакцинации. Глава городской администрации, комментируя ситуацию, отметил, что рост заболеваемости дифтерией сошёл на нет, закрытая на карантин в конце апреля школа № 95 уже открыта, а шестеро медиков будут наказаны за халатность. Тем не менее на следующий день многие родители не отпустили своих детей в школы Вагонки.

10 мая в одну из квартир на улице Максарёва проникли двое неизвестных и, угрожая расправой хозяевам, похитили 11 тысяч рублей. Налётчиками оказались 21-летний голкипер хоккейного клуба «Спутник» и его 20-летний приятель.

12 мая в Нижнем Тагиле разразился новый скандал: после рейдов Госторгинспекции по магазинам города с продажи было снято более 700 килограммов сливочного масла. Среди причин изъятия масла из торговой сети были названы просрочка и фальсификация продукта.

16 мая репрессии Госторгинспекции обрушились на вина и водку. Всего из магазинов города было изъято около 650 литров некачественного и фальсифицированного вина, более 400 литров водки и ликёров.

19 мая работники пельменной на улице Циолковского сообщили в дежурную часть милиции, что один из посетителей оставил в зале предмет, похожий на взрывное устройство. Он оказался муляжом, но эвакуация посетителей и сотрудников пельменной вызвала транспортный коллапс на улице Циолковского.

27 мая Минздрав Свердловской области обнародовал данные по пострадавшим от укусов клещей. За период с 1 по 25 мая в области было зафиксировано 9500 случаев нападения этих насекомых на людей, что в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Примерно треть всех случаев была зафиксирована в Нижнем Тагиле и его окрестностях. В свою очередь тагильские медики пожаловались на то, что тагильчане не хотят вакцинироваться от клещевого энцефалита, несмотря на постоянно ведущуюся разъяснительную работу.



Фото: Нижнетагильская епархия РПЦ / фрагмент ориг. изображения

(https://tagileparhiya.ru/wp-content/uploads/2019/05/hflkqpz_kfm.jpg)



31 мая состоялось торжественное освящение храма во имя Благоверного великого князя Дмитрия Донского, построенного неподалёку от проходной УВЗ.

ИЮНЬ

2 июня в Нижнем Тагиле была замечена колонна английских ретро-автомобилей марки Bentley. Как оказалось, через наш город транзитом проследовали участники автопробега Санкт-Петербург — Екатеринбург, организованного и возглавляемого британским принцем Майклом Кентским. На следующий день автопробег финишировал в Екатеринбурге.

3 июня стали известны некоторые подробности предстоящей выставки «Оборона и защита — 2003». В релизе, распространённом пресс-службой мэрии, сообщалось, что выставка пройдёт с 8 по 12 июля, для гостей в гостиницах города уже забронированы 876 мест, в мероприятии примут участие 408 компаний из 46 регионов России и 20 зарубежных стран.

5 июня нарядом милиции Ленинского РОВД была пресечена попытка разграбления насосной станции западных очистных сооружений в пойме реки Тагил. Любителей поживиться за чужой счёт взяли с поличным.

6 июня состоялось торжественное открытие спорткомплекса «Металлург-Форум» и введён в строй учебный корпус № 3 УГТУ-УПИ площадью 2168 квадратных метров.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://nesiditsa.ru/wp-content/uploads/2012/07/21-Metallurg-Forum1-640x480.jpg)



11 июня трое подростков, войдя в трамвай маршрута № 3 на остановке ДК «Юбилейный», избили и ограбили 42-летнюю женщину-кондуктора. Задержать юных налётчиков по горячим следам не удалось.

16 июня произошло второе в этом месяце повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Всего за две недели июня хлеб подорожал на 7%. В мэрии изменение ценников в булочных объяснили «внезапным повышением цен на муку».

18 июня из-за аварии на электросетях без света остались жители посёлков Висим, Висимо-Утка, Усть-Утка, Харёнки и Уралец. Полностью электроснабжение этих населённых пунктов было восстановлено только через два дня.

24 июня в Нижнем Тагиле разразился очередной «водяной» скандал. Жители ГГМ обратились в областной санэпиднадзор с жалобой на то, что в холодной водопроводной воде появились пиявки. Обращение «через голову» городского СЭНа жители Гальянки объяснили тем, что на их запросы тагильские специалисты санэпидемнадзора ответили буквально следующее: «Это же хорошо. Значит, вода в домах ГГМ чистая. Пиявки не являются разносчиками каких-либо инфекционных заболеваний, и беспокоиться незачем». Представители муниципального предприятия «Водоканал» от комментариев отказались. Скандал погасил мэр города, обязав «Водоканал» произвести очистку водовода, но распоряжение мэра выполнено не было.

ИЮЛЬ

2 июля стало известно, что в результате установившейся на Урале жары и безветренной погоды в тагильском воздухе быстро накапливаются вредные для человека вещества. Так, допустимая концентрация оксида углерода была превышена в 1,2 раза, формальдегида — почти в 4 раза, акролеина — в 2,2 раза, фенола — в 2 раза, диоксида азота и оксида углерода — в полтора раза.

3 июля около 10 часов утра на строящейся автозаправочной станции на улице Фестивальной прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и один получил ранения. Причиной взрыва стало грубое нарушение техники безопасности.

8 июля на полигоне НТИИМ состоялась церемония открытия международной выставки средств обороны и защиты Russian Defense Expo — 2003. В павильонах демонстрационно-выставочного комплекса были представлены более 2500 экспонатов: средства спасения, военно-инженерные машины, оборудование для утилизации военной техники и боеприпасов, противопожарные средства, средства для антитеррористической деятельности.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

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16 июля в период с 11:00 до 17:00 мужчина, вооружённый обрезом охотничьего ружья, совершил разбойное нападение на пять торговых точек в Ленинском и Тагилстроевском районах города. Добычей грабителя стали деньги. Несмотря на то, что злоумышленник действовал в маске и гриме, сотрудникам милиции удалось задержать его. В ходе следственных мероприятий было установлено, что тагильский Робин Гуд с начала года участвовал в 18 ограблениях тагильских магазинов и киосков.

22 июля в 01:30 сотрудники вневедомственной охраны задержали двух тагильчан, которые вели стрельбу из карабина «Тигр» по проезжающим по улице Горошникова автомобилям. Оба стрелка были в изрядном подпитии и свои действия объяснили обидой, правда не смогли сказать на кого.

АВГУСТ

3 августа загорелись леса вблизи Нижнего Тагила. Всего в этот день было отмечено 15 возгораний.

Уже на следующий день запах горелой древесины начал беспокоить тагильчан и администрации города пришлось через СМИ разъяснять горожанам подробности ЧП.

8 августа был определён победитель конкурса «Молодая семья». Главным призом в этом году стала новая однокомнатная квартира в центре Нижнего Тагила. Организаторы конкурса сообщили, что имя победителя будет обнародовано в День города — 16 августа.

9 августа на улице Заречной был найден ребёнок двух лет, который в полном одиночестве бегал в поисках мамы и папы. Малыша доставили в детскую городскую больницу № 3, где он провёл три дня, пока милиция и медики разыскивали его родителей.

11 августа в подъезде дома на Черноисточинском шоссе двое преступников, запугав пистолетом молодую женщину, похитили у нее 5000 рублей и бриллиантовое колье стоимостью 2000 долларов. Грабителей попытались задержать по горячим следам сотрудники милиции. Одному удалось скрыться, а второй выбросился из окна лестничной клетки 4-го этажа и получил перелом позвоночника.

30 августа на улице Балакинской в мусорном контейнере была найдена новорождённая девочка. Местные жители сразу вызвали скорую помощь, и малышку доставили во 2-ю городскую больницу. Через несколько часов стало известно, что жизни найдёныша ничего не угрожает.

13 августа печально знаменитая «башня смерти» в Екатеринбурге приняла свою 11-ю жертву. Двое молодых людей и одна девушка предприняли попытку забраться на самый верх недостроенной телевышки, но на высоте 9-го этажа девушка оступилась и сорвалась вниз. Её приятели, испугавшись, скрылись. О трагедии они сообщили в милицию только на следующий день.

СЕНТЯБРЬ

7 сентября в Свердловской области состоялся 1-й тур губернаторских выборов. По итогам

Эдуард Россель набрал 41,85% голосов избирателей. На второе место вышел кандидат «Против всех» — 17,79%. Другие кандидаты довольствовались более скромными результатами: Андрей Вихарев набрал 12,31% голосов, Антон Баков — 9,94%. Второй тур выборов прошёл 21 сентября. Победу одержал Эдуард Россель с 54,94% голосов, на втором месте оказался Антон Баков с 30,75%. За кандидата «Против всех» проголосовали 12,91% избирателей.

18 сентября в Нижнем Тагиле была обезврежена банда грабителей, которая с июня по сентябрь терроризировала торговые точки города. Всего на счету налётчиков было 12 вооружённых ограблений магазинов и киосков. Кроме наличных, разбойники похищали дорогие сорта сигарет и спиртных напитков. При задержании были изъяты обрезы охотничьих ружей, маски и боеприпасы. Правоохранители сообщили СМИ, что бандиты могут быть причастны ещё к 20 ограблениям, совершённым в течение года в Нижнем Тагиле и его пригородах.

24 сентября стало известно, что в городе ожидается новое повышение цен на хлеб. В мэрии эту информацию никак не прокомментировали, однако екатеринбургские СМИ раскопали, что цены на хлеб вырастут из-за увеличения стоимости муки. Представители КПРФ в интервью газетам в шутку посоветовали жителям области «сухари сушить», а на следующих выборах губернатора голосовать за кандидата-коммуниста.

ОКТЯБРЬ

1 октября в области произошло повышение цен на хлебобулочные и макаронные изделия. Цена за килограммовую булку «серого» хлеба выросла на 40 копеек, на рожки — на 15–20 копеек.

12 октября около 23:00 в Нижнем Тагиле на улице Володарской двое пьяных мужчин устроили стрельбу из автомата Калашникова. Милиционеры задержали стрелков. Кроме автомата, у них были изъяты патроны и боевая граната.

14 октября в Нижний Тагил прибыл «Поезд истории», совершавший рейс из Перми в Екатеринбург в честь 125-летия Свердловской железной дороги. Торжественная встреча поезда с ветеранами-железнодорожниками на борту едва не сорвалась из-за звонка телефонного террориста, который якобы заминировал кафе «Фонарик» в здании железнодорожного вокзала. Звонившего выявили и задержали в тот же день. Объяснить мотивы своего поступка он не смог, так как был мертвецки пьян. Проспавшись в изоляторе временного содержания, телефонный террорист признался, что действовал из хулиганских побуждений.

23 октября в Нижнем Тагиле выпал первый снег, который сопровождался порывами ветра до 17 метров в секунду и резким понижением температуры. Коммунальщики города к такому повороту событий оказались не готовы, хотя предупреждение от Уралгидромета было получено ещё 15-го числа. Снег, ветер и похолодание причинили немало бед и в Екатеринбурге, но там дорожные и коммунальные службы не допустили аварий и транспортного коллапса.

НОЯБРЬ

3 ноября в Нижнем Тагиле был зарегистрирован первый альтернативный кандидат на грядущих выборах главы города. Им стал председатель правления «Тагилбанка» Алексей Чеканов. Другим кандидатом ранее стал мэр города Николай Диденко. 4 ноября ещё два кандидата — директор МУП ПЖЭТ Ленинского района Сергей Минин и начальник ЖЭУ Тагилстроевского района Агдам Мубаракшин — заявили о готовности вступить в предвыборную гонку.

6 ноября в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Новострой неизвестные преступники совершили убийство, а чтобы скрыть преступление, подожгли квартиру. Личность убитого установить не удалось.

11 ноября в аэропорту Кольцово совершил посадку самолёт Ан-24, у которого во время полёта остановились двигатели. На взлётно-посадочной полосе самолёт встречали пожарные, спасатели и врачи, но их помощь не потребовалась. Никто из 25 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

16 ноября в Нижнем Тагиле в здании прокуратуры Тагилстроевского района на улице Матросова произошёл крупный пожар. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар тушили в течение четырёх часов.

25 ноября во дворе кулинарного училища на улице Садовой был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями. Убитая была без верхней одежды, денег и ценных вещей при ней не обнаружено. Убийц изобличили и задержали две недели спустя.

26 ноября в 10:30 в дежурную часть УВД Нижнего Тагила поступило сообщение о минировании школы № 39. Взрывное устройство не нашли, а к 14:00 правоохранители установили телефонных террористов. Ими оказались четверо подростков — учеников школы № 7.

ДЕКАБРЬ

1 декабря в Нижнем Тагиле четверо злоумышленников похитили школьника Михаила Медведева. Две девушки и два молодых человека продержали Михаила в заточении около 14 часов. После того как преступников задержали, они признались, что похитили мальчика с целью получения крупного выкупа. Организатор преступления был знаком с родителями потерпевшего и узнал, что они держат дома крупную сумму денег для покупки квартиры.

2 декабря в городе был задержан 27-летний тагильчанин, совершивший тройное убийство. По предварительной версии следствия, убийца расправился с отцом, матерью и родной сестрой в результате пьяной ссоры.

7 декабря на Свердловскую область обрушился ураган, в результате которого были выведены из строя электрические сети в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Последствия разгула стихии устранялись в течение 48 часов, однако к полудню 9 декабря ряд сёл области всё ещё оставались без света.

8 декабря около 2 часов ночи трое подростков на улице Орджоникидзе напали на женщину и забрали у неё наличные деньги и золотые украшения. Разбойников, которым было 15, 16 и 17 лет, через несколько часов задержали. Похищенные ценности были возвращены потерпевшей. В тот же день на выезде из Николо-Павловского водитель автомобиля ГАЗ-132 на большой скорости сбил трёх человек, двое из которых скончались на месте.

18 декабря в 9 часов утра двое мужчин ворвались в квартиру на улице Просёлочной и принялись избивать находившуюся в ней 18-летнюю девушку, требуя у неё деньги. После прозвучавшей из уст налётчиков угрозы изнасилования девушка выпрыгнула из окна квартиры на 4-м этаже дома. Прохожие задержали одного из грабителей и вызвали наряд милиции. Потерпевшую госпитализировали с переломами обеих ног.

Конец 2003 года в Нижнем Тагиле был омрачён всплеском имущественных преступлений. За последние 10 дней уходящего года на улицах города было совершено 47 грабежей, в результате которых потерпевшие лишились своих меховых вещей. Половина преступлений была раскрыта по горячим следам.

© 2023. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет