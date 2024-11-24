Улица Красноармейская. Часть 2

Дом-музей Алексея Петровича Бондина и Новый (Красноармейский) мост через реку Тагил — это далеко не все достопримечательности улицы Красноармейской, бывшей Арзамасской. С этой улицей прочно связано имя известного тагильского купца Ильи Фёдоровича Уткина. Уткины происходили из приписных крестьян-староверов и появились на тагильских заводах ещё во времена Никиты Акинфиевича Демидова. Работящий глава семейства Фёдор Савельевич Уткин попал на заметку влиятельному демидовскому приказчику Фёдору Петровичу Соловьёву, который спустя несколько лет перевёл его с завода на демидовские платиновые прииски, а затем предложил выгодное дельце — взять подряд на поставку фуража и провианта на прииски и заводы в Висимо-Утке и Лае. Фёдор Савельевич согласился и привлёк в дело самого смышлёного из своих сыновей — Илью. За первым подрядом последовали и другие. Так началась купеческая история Уткиных.

К 1890 году Илья Фёдорович Уткин считался одним из крупных оптовых продавцов муки в округе и входил в число 50 самых состоятельных купцов Урала. Он сотрудничал с известными мукомолами уезда, такими как Макаров, Колокольников и Первушин. В Нижнетагильском округе Илья Уткин практически «убрал» всех конкурентов, став крупнейшим мучным оптовиком.

И. Ф. Уткин (фото неизв. автора конца XIX в. / общественное достояние)

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Торговал Илья Фёдорович и другими товарами: мануфактурой, стройматериалами, лесом и москательными товарами. На перекрёстке улиц Александровской и Арзамасской купец построил дом, на первом этаже которого открыл магазин, где шла торговля «красным товаром». Владел Уткин и золотыми приисками, а в 1912-м стал торговать сельскохозяйственной техникой и всем, что могло принести прибыль: «от иголки до автомобиля». Правда, ни одного автомобиля Илья Фёдорович не продал, зато наводнил местный рынок паровыми и электрическими молотилками, сеялками и мельницами.

Дом купца Уткина (фото неизв. автора, 1940-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

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Попробовал себя Илья Фёдорович и в гостиничном бизнесе. На углу улиц Александровской и Арзамасской он построил большое двухэтажное здание, где сдавал комнаты как посуточно, так и на длительный срок. После 1917 года здание гостиницы Уткина было национализировано, но свой профиль сохранило, став первой в городе гостиницей. Здание недолго служило новой власти: из-за небрежности одного из постояльцев возник пожар, и гостиница полностью выгорела внутри. В историю Нижнего Тагила оно вошло под названием «Горелая гостиница».

Гостиница купца Уткина (слева) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_pictures/271828/10000000475356644-1718352057800/scale_1200)

В планах развития Нижнего Тагила улица Красноармейская долгие годы оставалась «золушкой». Правда, в 1950-х на улице было возведено большое жилое здание и пара магазинов, после чего проезжую часть замостили брусчаткой, тротуары закатали в асфальт, а вдоль улицы высадили около сотни саженцев яблонь и лип, большинство из которых впоследствии вырубили и заменили тополями. Массово застраивать Красноармейскую начали уже в 1960-х, безуспешно пытаясь, как писали тогда в центральных газетах, «воплотить в жизнь решение XXII съезда КПСС и обеспечить к 1981 году каждую советскую семью отдельной благоустроенной квартирой». Попытки эти, как известно, жилищный вопрос не решили, хотя строительство жилья в городе продолжалось практически до распада СССР.

Сразу за пешеходным мостом через реку Тагил и до пересечения с улицей Аганичева на улице Красноармейской нет ничего, о чём можно было бы рассказать. Когда-то здесь можно было увидеть полузаброшенные корпуса городского молочного завода, который был построен в далёких 50-х годах прошлого века. В новейшей истории гормолзаводу места не нашлось и предприятие было закрыто. Теперь на его месте расположен торгово-офисный центр.

Ещё одна достопримечательность, связанная с советским периодом истории Красноармейской улицы, — это легендарная школа № 33, в своё время «ставшая для горожан своеобразным маяком, указывающим путь в светлое будущее», как писали в те годы в газетах. Тогда мало кто мог представить, что среди деревянных одноэтажных домиков с тремя окнами в этой части Выи будет построена большая современная школа, куда смогут ходить почти полторы тысячи детей.

Школа № 33 (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Школа № 33 (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Как ни странно, история этой школы началась в другом районе города. В 1934 году строители УВЗ обратились к наркому тяжёлой промышленности СССР Григорию Орджоникидзе с просьбой выделить средства на постройку в посёлке Уралвагонстроя двух современных школ. Григорий Константинович, курировавший строительство в Тагиле двух заводов-гигантов, обратил внимание на то, что в городе существует общая проблема со школьными зданиями. Тогда по его инициативе для Нижнего Тагила были выделены дополнительные средства для постройки в городе нескольких больших школьных зданий на 1000 мест каждое. Горисполкому было поручено в срочном порядке найти в городе места для их строительства. Средства на две школы были направлены руководству Вагонстроя. Ещё три школы должны были появиться в Ленинском районе, в местах с наибольшей плотностью населения. Для одной из таких школ было определено место на улице Карла Маркса, для другой — на Газетной. Третью решили построить в выйской части Красноармейской улицы.

Подготовительные работы на месте будущей школы начались зимой 1935 года. На площадке расчистили снег, на лошадях завозили бутовый камень, песок, известь и кирпич. Затем, отогревая кострами промёрзшую на два метра землю, принялись вручную рыть котлован под фундаменты школы и котельной. Главной бедой на этом этапе стройки была большая текучесть кадров. Неквалифицированная работа была малооплачиваемой, контингент рабочих набирался на бирже труда из числа приезжающих на заработки или освобождённых из мест лишения свободы

Положение начало меняться к лучшему, когда директором будущей школы был назначен сельский учитель из деревни Бродово, приехавший в Нижний Тагил в 1931 году по оргнабору, Алексей Максимович Епимахов. Он сумел организовать работу, обратившись за помощью к руководству Высокогорского рудоуправления.

Первый директор школы № 33 Алексей Максимович Епимахов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilhost.su/content/75pic/director.jpg)

Директор ВРУ Андрей Александрович Давыдов выделил в помощь строителям школы бригаду землекопов и бригаду взрывников. При этом Давыдов подобрал людей из числа тех, чьи дети должны были учиться в новой школе. С помощью шефов строительство пошло быстрее и вскоре уверенно опережало установленные графики. В мае 1936 года Алексей Максимович уже информировал исполком горсовета, что к 1 сентября школа сможет принять в своих стенах учеников. К тому времени работающие на стройке уже заканчивали второй этаж здания. Примечательно, что здание возводили вручную: вся строительная техника была передана на стройки УВЗ и НТМЗ. Помогали строителям и родители будущих учеников, приходя в школу после работы или в выходной день. На последнем этапе, перед самой сдачей объекта госкомиссии, к работам были привлечены даже школьники. Они мыли классы, помогали столярам и плотникам, которые изготавливали парты и шкафы, и выносили с территории строительный мусор. 30 августа 1936 года школа была принята комиссией горисполкома.

Несмотря на то, что школа была рассчитана на 1050 человек, Епимахов смог пойти навстречу просьбам городского отдела народного образования и разместить в школе ещё 400 детей. Для этого пришлось перевести школу на работу в полторы смены. На практике это означало, что одни дети начинали занятия в 08:00, другие — в 10:30 или 11:00, следующие — в 13:20. В итоге к 16:00–17:00 все ученики были уже дома. Таким образом в 22 классных комнатах проходили обучение 34 класса.

1 сентября 1936 года новая школа была торжественно открыта. В тот год в школу пошли почти 1400 учеников, а в числе 50 преподавателей были сам директор и его жена Антонина Ильинична Епимахова. Вскоре в школе были созданы комсомольская организация и пионерская дружина. Ученики вместе с учителями Василием Александровичем Беляевым, Анной Павловной Бородиной, Клавдией Львовной Якоб, Агнией Григорьевной Гуриной и другими обустраивали пришкольную территорию, строили школьный стадион, сажали деревья и кустарники.

В годы войны в здании школы № 33 разместился военный нейрохирургический госпиталь № 2553, а ученики и учителя были переведены в школу № 10. Но учителя не хотели расставаться с любимой школой и после работы приходили сюда, чтобы помогать персоналу госпиталя.

Осенью 1941-го стали приходить похоронки на бывших учеников школы. Узнав об этом, многие учителя школы отправились в райвоенкомат с просьбой направить их в действующую армию. Написал такое заявление и директор школы. Несмотря на бронь, ему удалось добиться отправки на фронт. Алексей Максимович воевал на разных фронтах, был награждён медалями, а боевой путь закончил в 1945 году в Берлине, оставив свой автограф на стенах Рейхстага.

В 1942 году из личного состава госпиталя № 2553 был сформирован и отправлен на фронт добровольческий госпиталь № 2552.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

После войны и до 1954 года школа была женской, а все мальчишки ушли учиться в среднюю школу № 23. Все эти годы ученики школы поддерживали между собой тесную связь: устраивали спортивные состязания, совместные вечера отдыха и походы, соревновались в успеваемости. Это продолжалось до 1 сентября 1954-го, когда обучение в школах снова стало смешанным.

Все послевоенные годы средняя школа № 33 считалась одной из лучших в городе. Учащиеся постоянно занимали призовые места на городских предметных олимпиадах, школьные команды регулярно побеждали в городских и районных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию и лыжным гонкам. За весь период своего существования здание школы капитально ремонтировали лишь дважды: в 1975–1977 и в 1996–1997 годах. Школа № 33 и сейчас в строю, в ней обучается 444 ученика.

Улица Красноармейская на участке от реки Тагил до пересечения с улицей Космонавтов долгое время представляла собой классический вариант «спальника» в рабочем районе. Практически все места, пригодные для строительства, в разное время были застроены жилыми многоквартирными домами, а сама улица оставалась тихой и зелёной.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Рассказывая об этих местах, нельзя не назвать ещё одну достопримечательность — стадион «Высокогорец», который «прописан» по адресу улица Красноармейская, 82. Построенный в 1980 году в пойме реки Тагил, стадион стал одним из 22 спортивных объектов ВРУ, одним из центров спортивной жизни города и одним из любимых мест досуга жителей Выи.

С улицы Красноармейской к стадиону был оборудован спуск и разбит сквер. В перестроечный и постперестроечный периоды стадион и территория вокруг него остались без должного внимания как «непрофильный актив» ВРУ. И хотя стадион до сих пор работает, о былой славе, красоте и благоустроенности этого объекта теперь мало что напоминает.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

– альманах «Тагильский краевед» № 2–16, самиздат (Нижний Тагил);

– история школы № 33 (электронная версия: https://tagilhost.su/content/75istor.html).