«Наше общество должно быть открыто для всех тагильчан, без исключения». История городского клуба краеведов. Часть 3

Выход сборника «Тагильский краевед» в виде книги стал заметным событием не только в Нижнем Тагиле, но и в области. В итоге в 1992 году клуб краеведов получил прекрасную прессу: о нём написали «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «На смену!», «Уральский следопыт» и ряд городских газет в городах Свердловской области. Заметки о тагильских краеведах появились в печатных изданиях Челябинской, Курганской областей, Пермского края, Новосибирска. И хотя в основном это были короткие информационные сообщения, они давали понять краеведам, что «так тоже можно». Интерес к истории стал расти по всей стране, и вскоре уже в федеральных СМИ зазвучали голоса за возвращение в школьную программу уроков изучения родного края.

В Нижнем Тагиле о деятельности клуба краеведов знали многие, но попасть на его заседания могли далеко не все желающие. Это объяснялось тем, что помещение в здании краеведческой библиотеки, где проходили собрания, едва вмещало 30 человек. В то время как число постоянных активных членов приближалось к пятидесяти.



Заседание Нижнетагильского клуба краеведов (фото: И. Т. Коверда, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения)

(фотокопия страницы альманаха «Тагильский краевед» № 4)



Период становления клуба совпал с социально-политическими переменами в стране. Перестройка, кризисы, реформы и связанные с ними проблемы не позволяли многим людям заниматься краеведческими исследованиями: в эти годы практически все старались приспособиться к новым экономическим реалиям.

По причине экономических трудностей не состоялись и последующие выходы альманаха «Тагильский краевед» в формате книг: у города не было денег, а частный капитал ещё не был настроен спонсировать «какую-то там историю». Сам альманах тоже стал выходить в меньшем объёме: если в 1988 году было издано два выпуска в самиздатовском варианте, а в 1989-м и 1990-м — по четыре выпуска, то в 1991-м вышло два выпуска, в 1992-м и 1993-м — по одному. Затем альманах стал выходить раз в два года, а с 1998-го по 2004 год он вообще не публиковался. В 2005-м вышел сдвоенный выпуск, а следующий номер увидел свет только через пять лет, в 2010 году. Спустя 11 лет, в 2021 году, вышел очередной, 21-й выпуск журнала-альманаха. Правда, на этот раз «Тагильский краевед» увидел свет только на CD-дисках. Он был посвящён 35-летнему юбилею клуба.

Тем не менее клуб краеведов продолжал работать. В разные годы в его состав входили до 60 постоянных членов. Из них 13 человек были сотрудниками городских музеев. Всё это время тагильские краеведы искали возможность донести результаты своих трудов до горожан. Для многих это стало возможным только с наступлением новых экономических условий, ведь раньше для того, чтобы издать свою книгу и даже брошюру, необходимо было являться как минимум членом Союза писателей СССР и желательно иметь учёную степень. Теперь же все вопросы решали деньги. И тот, кто смог найти финансы — будь это личные сбережения или деньги спонсоров, — мог издать свои труды сам.

Одним из тех, чьи очерки и книги вот уже много лет вызывают неподдельный интерес у тагильчан, был Сергей Викторович Ганьжа, пришедший в клуб в 1986 году.



С. В. Ганьжа (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagillib.ru/our_city/pop_tagilovedenie/?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2968)



В первых же выпусках альманаха «Тагильский краевед» появились его статьи «Родом из Несвижа» (16+) о первом тагильском библиотекаре Адольфе Янушкевиче и «Был узником спецкорпуса» (16+) о первом директоре музея Александре Словцове. В 1990-м за очерки «Они были чекистами» (16+) и «Висимские злоумышленники» (16+) Сергей Ганьжа был награждён редакцией газеты «Тагильский рабочий» и Нижнетагильским отделением Союза журналистов СССР премией имени Григория Быкова. За вышедшую в 2000 году книгу «Тагильская летопись XVI–XIX веков» (16+) он был удостоен премии Министерства культуры Свердловской области. А его книга «Тагильские фамилии» (16+), увидевшая свет в 2004-м, представляет собой первое в историографии не только Урала, но и всей России исследование родовой истории небольшого по размерам края, проводимое на материалах отдельных родов. Два года спустя, в 2006-м, в Нижнем Тагиле был издан словарь «Екатеринбургская епархия в лицах» (16+), который Сергей Викторович выпустил в соавторстве с журналистом Алексеем Коряковым. А в 2008 году Центральной городской библиотекой был издан словарь «Имена в истории техники Тагильского и Гороблагодатского горных округов. XVIII — начало XX века» (16+), составленный по материалам исследований С. В. Ганьжи.

Библиография другого члена Нижнетагильского клуба краеведов — Николая Мезенина — выглядит ещё солиднее. Первая книга Николая Александровича «Занимательная металлургия» (16+) вышла в Среднеуральском книжном издательстве в 1967 году. Впоследствии он издал ещё 12 книг об истории развития металлургии на Урале, а также сборник очерков о Демидовых, который пережил три переиздания, но по-прежнему является раритетом.



Н. А. Мезенин (фото Галины Соколовой / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/05/20/f0b98923-293d-48e1-9ce1-

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Кроме этого, Николай Мезенин является автором 200 научно-популярных исторических статей и очерков, опубликованных в различных периодических изданиях.

Ещё один известный тагильский краевед — Сергей Игоревич Пудовкин. В 2014–2020 годах он выпустил пять прекрасно иллюстрированных книг, в которых подробно рассказывается об истории нашего города. Это трилогия «Из глубины веков. Мой Тагил» (16+), «Город в военной шинели» (16+), «Мой Тагил. Город мастеров» (16+) и книги «Громкое эхо Тагила» (16+) и «Уральские зверобои» (16+).



С. И. Пудовкин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRtCusuX9f6QElbZvI5MkvEw)



Кроме этого, Сергей Пудовкин посвятил много времени изучению истории улиц Нижнего Тагила, и его статьи и очерки привлекают читателя интересными подробностями.

Один из основателей клуба краеведов Иван Абрамович Орлов сам не издавал книг, но оставил огромное количество воспоминаний о Нижнем Тагиле с 1910 по 1980 год. Свои воспоминания он подробнейшим образом записывал в общие тетради, которые впоследствии стали основой для десятков исследований. Все краеведческие материалы — коллекции, фотографии, рисунки, записи — Иван Абрамович оставил клубу, и они стали фундаментом дальнейшей научной работы тагильских краеведов. В 2011 году в Нижнем Тагиле была издана книга «Старый Тагил глазами краеведа» (16+), составленная по материалам архивов Орлова.



И. А. Орлов (фото: И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(фотокопия страницы альманаха «Тагильский краевед»)



Более основательными, фундаментальными трудами отметился Евгений Георгиевич Неклюдов, профессор, доктор исторических наук, много лет преподававший историю в Нижнетагильском пединституте. Его книги «Уральские заводчики в первой половине XIX века» (16+), «Посессионное право в истории уральской горнозаводской промышленности XIX — начала XX века» (16+), «Горная реформа в России второй половины XIX — начала XX века» (16+), научно-популярные статьи об уральских промышленниках XVIII–XIX веков легко воспринимаются даже неподготовленным читателем.



Е. Г. Неклюдов (фото: Галина Соловьёва / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.indf.ru/wp-content/uploads/2021/05/sgr_5059-1-600x399.jpg)



Сейчас Нижнетагильский клуб краеведов продолжает работать, собирая по субботам в стенах городской краеведческой библиотеки людей самых разных возрастов, объединённых любовью к родному городу, интересом к его истории. На заседаниях клуба краеведы делятся своими находками, результатами поисков, знакомятся с новыми книгами тагильских писателей, обсуждают экспозиции и выставки тагильских музеев.

На заседании клуба краеведов (фото Владимира Азанова, 2023 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-42.userapi.com/impg/rxudafGeKuPCUpPNthsL1FbDoGJlPXfybv8k5Q/5N8csbdrqx0.jpg) На заседании клуба краеведов (фото Владимира Азанова, 2023 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-75.userapi.com/impg/lnTErfv3Tsh9VrjM3AWTMfXE4D5xuzHwOe9vGw/VsqhVF7UC8I.jpg) На заседании клуба краеведов (фото Андрея Пичугина, 2023 г. / с разрешения автора)

Активисты клуба проводят встречи с молодёжью, рассказывая о своих исследованиях и отвечая на вопросы аудитории. Чаще всего молодые тагильчане задают вопрос: «С чего начать изучать историю родного города?»

На что опытные краеведы непременно отвечают: «Историю пишут люди. В том числе и вы. Начните с себя: запишите свои воспоминания детства; расспросите своих родителей, дедушек, бабушек; соберите фотографии и артефакты. Даже простой билет на спектакль драмтеатра может через несколько лет оказаться реликвией. Начните с простого, с того, что вам доступно. Если появится интерес, продолжайте. Ищите ответы на возникающие вопросы в книгах, архивах, беседах с людьми старшего поколения. Храните семейные реликвии: ордена, медали, грамоты, письма. Пройдёт совсем немного времени, и всё, что вы собрали, станет историей вашей семьи, вашего дома, улицы, города».

В настоящее время активно ведётся оцифровка архивных документов XVIII, XIX и ХХ веков. Становятся доступными фото-, видео- и аудиоматериалы из архивов всех уровней. Многие данные попадают интернет, в свободный доступ. Объём этой информации с каждым годом растёт. Всё это помогает краеведам восполнять утерянные или забытые страницы истории нашего города, области, страны.

Вклад тагильских краеведов высоко оценён в Свердловской области. Четверо тагильчан — Татьяна Константиновна Гуськова, Евгений Георгиевич Неклюдов, Сергей Игоревич Пудовкин и Андрей Леонидович Пичугин — награждены престижной медалью им. Наркиза Чупина, которая вручается самым активным краеведам области.