Горы Нижнего Тагила. Часть 3

Некоторые горы, находящиеся на территории Нижнего Тагила, в советский период были переименованы, хотя каких-либо видимых оснований для их переименования не было. Например, гора Тонская, у подножия которой в 1933-м появился посёлок спецпереселенцев, названный позднее Черемшанкой (теперь — Верхняя Черемшанка). На картах 1950 – 1970 годов Тонская обозначена, как гора Моховая. В наше время в обиходе чаще всего встречается двойное название горы — Тонская (Моховая). И хотя некоторые геологи полагают, что гора, высота которой составляет почти 309 метров, является одной из вершин горы Высокой, в историю города Тонская вошла, как отдельная гора. Этимология первого её названия до сих пор неясна. Название же Моховая было дано горе из-за обилия мха на её склонах.

Ещё одна переименованная гора находится у посёлка Горбуново. Поначалу, в XVIII веке, гора называлась Горбунихой. Затем, во второй половине XIX столетия, в разных справочниках, стало появляться название Горбунова гора, а в начале ХХ века название трансформировалось в Горбуново. Впервые Горбуниха «прославилась» в 1735 году, когда солдатская команда «главного горного командира» Татищева выловила на горе десятка два старообрядцев, которые устраивали на поросших густым ельником склонах горы свои молебны. Второй раз о горе Горбуново заговорили в начале 1960-х, когда на ней появился «сверхсекретный военный объект», окружённый двумя рядами колючей проволоки и контрольной полосой. Важности объекту придавала и вооружённая охрана, патрулировавшая периметр круглые сутки. Поначалу, людская молва утверждала, что в горе спрятаны межконтинентальные баллистические ракеты. Затем кто-то пустил слух, что там находится сверхсекретная система ПВО. Но скоро тайное стало явным: оказалось, что на вершине Горбуновой горы (273 метра) устроено подземное хранилище пресной воды на случай ядерной войны. Хранилище предназначалось не для города, а для городского эвакуационного пункта, который тогда находился поблизости. После перестройки хранилище перестало быть секретным объектом. Причиной тому стал перенос городского эвакопункта в район Баранчи и Кушвы. Объект забросили, не сумев найти для него другое применение. В конце 1990-х и в начале 2000-х охотники за железным ломом разграбили хранилище, вывезя оттуда всё, что смогли. В наши дни, объект представляет интерес только для сталкеров.

Подземное хранилище пресной воды (фото неизв. автора 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://photos.wikimapia.org/p/00/04/94/24/70_big.jpg) Подземное хранилище пресной воды (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://swalker.ru/uploads/posts/2012-02/thumbs/1328301132_swalker.ru_sdc15646.jpg) Подземное хранилище пресной воды (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://swalker.ru/uploads/posts/2012-02/thumbs/1328301111_swalker.ru_sdc15650.jpg)

О некоторых горах города можно сказать «иногда они возвращаются». Как, например, гора Валёгин Бор (259 метров), расположенная близ места слияния речек Большая Кушва и Ежовка. В 1930-х годах под горой заработали песчаный, а затем и щебёночный карьеры, которые сыграли большую роль в ходе строительства «Уралвагонзавода» и соцгородка Вагонстроя. Вскоре, вокруг карьеров появился небольшой посёлок, который сильно разросся в послевоенные годы. Сама гора, поросшая высоким, стройным сосняком ничем особым не примечательна, и в 1970-1980-х годах её название было вытеснено упрощённым топонимом «Валёжка», под которым подразумевался сам посёлок, гора, два прудка — технологический и пожарный, шлакоотвалы и карьеры. В 2000-х название горы вновь стало обретать имя собственное. Но не в связи с проснувшимся интересом к ней любителей активного отдыха, а из-за скандальной ситуации вокруг щебёночного карьера «Валёгин Бор».

Гораздо меньше повезло Керкиным горам — массиву из десяти гор высотой от 330 до 365 метров, расположенному неподалёку от горы Голый Камень. Часть вершин Керкиных гор имеют названия — Столбушка, Раздельная, Подножная, Приказчица, Привалиха. Названия других давным-давно позабыты. Знамениты Керкины горы тем, что в XIX веке здесь был настоящий демидовский заповедник, охотиться в котором могли только господа заводовладельцы и их гости. Простому люду дорога на Керкины горы была заказана. За убитую лису с виновника взимался штраф в 3 рубля серебром, за зайца — 1 рубль 30 копеек, за срубленную сосну или ель по 55 копеек серебром за каждый аршин. В то же время, сбор грибов и ягод в заповеднике был разрешён для всех.

Название гор происходит от слова «керка» — изба коми-зырян, которые наряду с оседлыми вогулами населяли Средний Урал до того, как сюда в XVII – XVIII веках начали перебираться русские переселенцы. Керка очень похожа на русскую избу с тем отличием, что в избе пространство делилось на переднюю (жилую) и заднюю (хозяйственную) части, а в керке — на левую и правую. По мнению ряда историков и краеведов, в додемидовские времена у подножья Керкиных гор находились несколько зырянских деревень, жители которых промышляли охотой, рыбалкой и примитивным земледелием. Надо отметить, что название «керка» происходит от персидского слова «керк», что в переводе с фарси означает «строение», что ещё раз доказывает, что фраза «Урал — котёл народов» вполне справедлива. В ХХ столетии название гор трансформировалось в «горы Керкина» и с тех пор многие считают, что эти горы названы в честь некоего человека — натуралиста, путешественника или геолога.

Чем дальше от города располагаются горы, тем меньше они исследованы на наличие в них полезных ископаемых. Потенциал горы Высокой был настолько велик, что Демидовым часто не хватало мощности всех заводов, находящихся в пределах их уральской «дачи», чтобы переработать весь выплавляемый чугун. Тем не менее, практически на всех горах бывшего Нижнетагильского округа можно встретить старые, осыпавшиеся от времени, «закопушки» или «дудки». Некоторые считают, что больше половины всех гор, находящихся вокруг Нижнего Тагила, получили свои названия от демидовских горщиков. Это такие горы, как обе Баклушины, Корюкова, Лехонова, Денисова, Ипатиха, Зотиха и ещё ряд других. Часть гор были названы по их растительным признакам — Липовая (321 м), Берёзовая (296 м), Жимолостная (475 м), Пихтовая (441 м), Сосновая (310 м). Встречаются и горы с одинаковыми названиями. Например, гора Липовая, у подножья которой находится садовое некоммерческое товарищество № 15, имеет «сестру» в окрестностях посёлка Черноисточинск. Есть своя «сестра» и у вагонских Пихтовых гор — находится она неподалёку от посёлка Дальний.

Гора Липовая у пос. Черноисточинский (фото Дмитрия Карпунина 2015 г. / с разрешения автора)

В самом конце XIX века среди обывателей Среднего Урала в моду входит пеший туризм. В заводских посёлках появляются группы мужчин и женщин, которые начинают организованно совершать непродолжительные выходы на природу. Пионером в новом увлечении стал Екатеринбург, где появились не только туристические кружки, члены которых совершали выходы на природу в свободное от работы время, но и секции велотуризма. Туризмом увлекались преимущественно мещане, разночинцы и «новые купцы». В начале XX века пешим туризмом стали увлекаться учащиеся школ и училищ. При этом, акцент делался не столько на активный отдых, сколько на познавательно-образовательную составляющую туристических походов. Инициаторами таких туристических походов, как правило, становились преподаватели учебных заведений. В Нижнем Тагиле одним из таких энтузиастов был известный селекционер, преподаватель Выйского двухклассного земского училища Кузьма Осипович Рудый, который со своими учениками совершал походы по ближайшим окрестностям, в том числе и на горы — Голый Камень, Денисову, Заячью, Горелую.

Другим известным энтузиастом образовательного туризма в Нижнетагильском посёлке был надзиратель Горнозаводского училища Михаил Абрамович Дмитриев. Он так же начинал с походов на окрестные горы, в том числе на Медведь Камень, но позднее, в 1908 году, стал организовывать более масштабные походы: на озеро Таватуй, по реке Чусовой, на заводы, построенные Демидовыми в Пермской губернии. Турпоходы Дмитриева отличались высокой степенью подготовки. Так, например, для похода по Чусовой были заранее приобретены лодки, которые по окончании похода продали.

Учащиеся и преподаватели Нижнетагильского Горнозаводского училища во время одной из туристических поездок по Уралу

(фото неизв. автора, 1913 г. / общественное достояние)

Но настоящий бум местного туризма в нашем городе, как, впрочем, и во всей стране, начался после войны, в 1950-е годы прошлого столетия. Именно тогда тагильчане, желающие провести выходной день на природе и получить новые впечатления, вспомнили об окрестных горах. На предприятиях, в школах и при ЖЭКах начали появляться секции и кружки туризма. Тогда же любители активного отдыха обратили внимание на горы, расположенные в ближайшем пригороде.

Одной из первых гор, ставших популярной у тагильских туристов в 1950–1960-х годах, была гора Воронья (277 м), находящаяся у посёлка Чащино. А настоящим достижением среди туристов-любителей стали считаться восхождения на горы Дыроватик, Липовую и Юрьев Камень.

Гора Дыроватик (382 м), расположенная в 3 километрах к северу от Черноисточинского посёлка, с 1999 года имеет статус государственного памятника природы. Гора, по самую макушку поросшая смешанным лесом, усыпана останцами, покрытыми мхом, что затрудняет подъём на неё для людей неподготовленных, неопытных в такого рода походах. Своё название гора получила из-за вершины, сложенной из останцев в виде огромной арки.

Вершина горы Дыроватик (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора) Вершина горы Дыроватик (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора) Вершина горы Дыроватик (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора) Вершина горы Дыроватик (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора)

Но главная порция впечатлений, которые получает турист, взобравшийся на Дыроватик, связана с видами окрестностей, которые открываются оттуда. С вершины горы хорошо видны и гора Белая, и близлежащие населённые пункты, а в хорошую погоду даже Нижний Тагил. В 2000-е, с ростом популярности зарубежных туристических туров, интерес к горе Дыроватик у тагильчан заметно снизился. Тем не менее, любители местного туризма до сих пор не упускают возможности взойти на гору.

Второе место по популярности у тагильских туристов-любителей уже не один десяток лет удерживает гора Юрьев Камень (501 м), расположенная почти посередине между Черноисточинским и Ленёвским прудами. Точнее, это не гора, а обособленный горный массив, склоны которого покрыты смешанным лесом.

Скальные останцы Юрьева Камня (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора) Скальные останцы Юрьева Камня (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора)

При подходе к этим скалам иногда кажется, что вся горная гряда образована не без участия человека. Одно время гипотеза о частично-рукотворном происхождении Юрьева Камня довольно активно обсуждалась на любительском уровне, но профессиональные геологи утверждают, что причудливая «кладка» останцев на вершине горы — исключительно творение природы. Впрочем, краеведы полагают, что в самой малой части человек всё же приложил усилия в формирование нынешнего вида Юрьева Камня. Дело в том, что в XVIII столетии у подножья горы селились старообрядцы, и после прихода в эти края Демидовых, горный массив стал местом отправления староверческих обрядов и проведения молебнов и проповедей. Место действительно было глухое, окружённое болотами, в лесах водились волки и медведи. Первая дорога к Юрьеву Камню появилась лишь в середине XIX века, когда староверов вытеснили из-под Черноисточинска дальше, в район Весёлых гор. Любопытно, что ещё в начале 70-х годов прошлого века, неподалёку от дороги на Юрьев Камень, находилось старое старообрядческое кладбище с захоронениями конца XVIII — начала XIX века.

Скальные останцы Юрьева Камня (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора) Скальные останцы Юрьева Камня (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора)

Появление на берегу Черноисточинского пруда многочисленных баз отдыха в 60-х – 70-х годах прошлого века способствовало росту популярности Юрьева Камня у тагильчан. Гору стали посещать, как взрослые туристы, так и школьники и учащиеся профтехучилищ, техникумов и вузов. В 80-е годы ХХ века подъём на Юрьев Камень был даже включён в популярные тогда «маршруты выходного дня». На гору приезжали туристы не только из Нижнего Тагила, но и из других городов Свердловской и Пермской областей, Кирова, Тюмени, Оренбурга, Уфы, Казани.

С вершины горы открывается прекрасный вид на Черноисточинский и Ленёвский водоёмы, на гору Белую, Черноисточинск и окрестные леса и горы. В ясную погоду отсюда видны горы Долгая и Голый Камень. Да и сами по себе скалы Юрьева Камня необычайно красивы в любую погоду и в любое время года.

Ещё одна гора в районе Черноисточинского посёлка — Липовая (387 м) представляет большой интерес, как для туристов, так и для краеведов. Геологи считают, что Липовая является древним потухшим вулканом, на её вершине имеются остатки вулканического кратера и живописные скалы-останцы. Подъём на Липовую гору нельзя назвать сложным. К вершине горы ведут несколько троп, в том числе из Черноисточинского посёлка. Ближе к вершине горы встречаются небольшие гроты в скалах, а на самой верхней точке Липовой можно увидеть бетонное основание репера, оставшееся здесь с 60-х годов прошлого века.

Вид на Черноисточинский пруд и посёлок с вершины горы Липовой (фото Дмитрия Карпунина, 2016 г. / с разрешения автора)

(продолжение следует)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».