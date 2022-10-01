Династия врачей Кузнецких: новая больница для народа, тысячи операций, научные работы мирового уровня, забвение и благодарность потомков    

Когда речь заходит о тагильской медицине, первым среди известных городских врачей всегда называют хирурга Петра Васильевича Кузнецкого. И неспроста: земский доктор сделал так много для развития медицины в Нижнем Тагиле, что о его заслугах до сих пор вспоминают не только на Урале, но и по всей России. Среди выдающихся медиков Нижнего Тагила своё достойное место занимает и его сын Дмитрий Петрович, сумевший продолжить дело отца.

Пётр Васильевич родился 2 апреля 1844 года в городе Вольске Саратовской губернии в семье священника. Окончив гимназию в Саратове, он поступил на медицинский факультет Казанского университета и по его окончании в 1871 году был направлен в Верхотурский уезд, где вскоре поступил на службу в Верхотурское земство. Через год — новое назначение: в Нижний Тагил на должность начальника земского врачебного участка с населением более 70 тысяч человек. Оценив состояние дел, Кузнецкий приходит к выводу, что без подготовленного медперсонала, без большого стационара, где можно было бы проводить операции, у нижнетагильского врачебного участка нет будущего. На состоявшемся в 1872 году губернском съезде врачей он предлагает организовать в Нижнетагильском посёлке фельдшерскую школу с фундаментальной трёхгодичной программой обучения. Выпускники школы в будущем могли бы пополнять штаты как земских, так и заводских больниц губернии. Идею организации фельдшерской школы съезд одобрил, и в том же году был проведён первый набор в неё, а доктор Кузнецкий стал преподавателем в этом учебном заведении и проработал в нём 16 лет.



Пётр Васильевич Кузнецкий (фото неизв. автора / общ. достояние)



Вскоре его избирают «товарищем» (заместителем) председателя Нижнетагильского санитарного комитета, а с 1887 по 1892 год он возглавляет эту структуру. Под его руководством с 1882 по 1892 год состоялось десять съездов земских и земско-заводских врачей. И при этом Пётр Васильевич много и успешно занимался практической медициной. В 1876 году, раньше, чем в университетских центрах России и Европы, Кузнецкий начал свою знаменитую серию работ по овариотомии (общее название для операций на яичниках), которая сделала его имя известным не только в России, но и за рубежом. Пётр Васильевич первым в мире стал использовать спирт в качестве антисептического средства при операциях, применил герметическую гипсовую повязку с камфорным спиртом, разработал и широко практиковал оригинальную антисептическую методику, с её помощью успешно делал самые сложные операции, сопровождающиеся чревосечением. Свой метод антисептики он активно использовал во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, возглавляя Нижнетагильский госпиталь Верхотурского комитета помощи раненым, развёрнутый вблизи Одессы.

Другая инициатива Петра Васильевича — открытие земской больницы в Нижнем Тагиле — поначалу столкнулась с проблемой нехватки денег. Кузнецкому пришлось долго убеждать земское начальство, губернских чиновников и заводовладельцев в необходимости найти средства для реализации этого плана. Постепенно проблемы были решены и строительство земской больницы в Нижнетагильском заводском посёлке началось. Для медучреждения было выбрано место в конце улицы Напольной, переименованной в советское время сначала в улицу Больничную, а затем в улицу Кузнецкого. Городские легенды гласят, что проект больницы Пётр Васильевич создавал сам. По другим сведениям, за основу был взят проект уральского гражданского архитектора Ильи Яковлевича Капустина, а Кузнецкий просто внёс в него ряд существенных изменений. Так или иначе, но 29 ноября 1884 года земская больница в Нижнем Тагиле была торжественно открыта в присутствии городского купечества и земского начальства.



Нижнетагильская земская больница (фото: О. Клер, 1890 г. / общ. достояние)



Больница состояла из трёх двухэтажных корпусов из красного кирпича, выстроенных на одной оси, церкви и прозекторской (больничного морга). Больничный городок был окружён садом, аккуратным штакетником, а входы в корпуса были отделаны серым тагильским мрамором. В корпусах находились терапевтические, хирургические и родильные палаты, аптека, баня и прачечная. Каждый корпус имел 50 койко-мест для больных. Сам Пётр Васильевич активно практиковал в новой больнице, внедряя передовые методики и технологии лечения больных.



Нижнетагильская земская больница в 1911 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



За 25 лет существования нижнетагильской больницы в её стационаре прошли лечение около 30 тысяч больных, было произведено 172 тысячи малых и 4 тысячи больших операций, требовавших общего наркоза. В 1887 году на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге огромный интерес вызвали медико-статистические диаграммы Нижнетагильского завода и Верхотурского уезда за 1885 год, составленные Кузнецким. Жюри выставки отметило труды доктора памятным адресом. Пётр Васильевич был активным членом Российского общества Красного Креста, а с 1904 года занимал пост председателя комитета Красного Креста в Нижнем Тагиле. Во время русско-японской войны он возглавил лазарет для лечения раненых и больных воинов, готовил сестёр милосердия для общества Красного Креста.



Нижнетагильская земская больница в 1911 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



В августе 1896 года в связи с 25-летием службы доктора Кузнецкого в Верхотурском земстве тагильчане собрали 1800 рублей на стипендию его имени в Казанском университете. А через три года этот университет присвоил ему звание доктора медицины без защиты диссертации. Русское хирургическое общество имени Пирогова в 1911 году избрало его своим почётным членом. Был он и почётным членом Уральского общества любителей естествознания, Уральского медицинского общества в Екатеринбурге, Саратовского физико-медицинского общества. В те же годы в ряде российских газет и медицинских журналов были опубликованы большие статьи о нём.

Вот что писали о Кузнецком в 1911 году в популярном журнале «Нива»: «Недавно исполнилось сорокалетие службы в Верхотурском земстве Пермской губернии доктора Петра Васильевича Кузнецкого. Чрезвычайно интересна, поучительна биография этого скромного, затерянного в далёкой глуши труженика, все свои знания отдавшего обездоленным людям, всю свою жизнь посвятившего медицине. В 1884 году была открыта Нижнетагильская земская больница, выстроенная по плану и под наблюдением Петра Васильевича, и с тех пор в неё была перенесена его широкая и многосторонняя врачебная деятельность. Двери земской больницы всегда были широко раскрыты для учащейся молодёжи, студентов и слушательниц женского медицинского института».

Умер Пётр Васильевич 21 мая 1912 года. Известие о том, что врач Пётр Васильевич Кузнецкий скончался от воспаления лёгких буквально потрясло земскую общественность не только Нижнего Тагила, но и всего Верхотурского уезда. Как же так? Доктор, спасший не одну сотню жизней, прекрасно разбиравшийся в медицине, всегда уделявший большое внимание профилактике заболеваний, не уберёг себя от простуды, которая переросла в воспаление лёгких. В знак уважения и памятуя о заслугах земского доктора, его похоронили в ограде Введенской церкви. Долгие годы после его смерти светила русской медицины отмечали вклад Петра Васильевича в развитие отечественной хирургии, продолжали ссылаться на его научные труды и статьи, рекомендовали молодым врачам изучать его опыт. В 1916 году несколько земских врачей Верхотурского уезда объявили о намерении начать сбор средств на памятник Кузнецкому на его могиле в Нижнем Тагиле. Инициатива была поддержана и в Пермской губернской земской управе. Но грянуло «смутное время», и о памятнике забыли. А когда вспомнили, оказалось, что ни Введенской церкви, ни могилы доктора уже не существует — они были уничтожены в угаре борьбы с «религиозными пережитками тёмного прошлого».

В 1926 году в Нижнем Тагиле началась реорганизация учреждений здравоохранения и земская больница была переименована в 3-ю Советскую больницу. Со стороны это выглядело странно: бывший заводской госпиталь, пусть и неофициально, все в городе называли Демидовской больницей, потому что построен он был по решению Николая Демидова, а имя создателя народной земской больницы доктора Кузнецкого оказалось преданным забвению на долгие годы. В начале 1960-х здания бывшей земской больницы, построенные в XIX веке, были дважды «номинированы» на присвоение им статуса историко-архитектурного памятника. Однако оба раза их вычёркивали из списков по идеологическим причинам, поскольку Пётр Васильевич был сыном священника. Лишь в 1984 году именем выдающегося хирурга была названа улица, на которой стояла больница, построенная им.

В истории города был ещё один доктор Кузнецкий — Дмитрий Петрович, сын Петра Васильевича, родившийся в Нижнем Тагиле 4 сентября 1875 года. Медициной Дмитрий увлёкся с юных лет, помогая отцу вести приём и осмотры пациентов и по мере сил поддерживая его во время строительства земской больницы. По окончании гимназии Дмитрий Петрович поступает на медицинский факультет Московского университета и, окончив его в 1899 году, возвращается в Нижний Тагил, где до 1903 года работает под руководством отца в земской больнице. Во время русско-японской войны Дмитрий Кузнецкий отправляется на Дальний Восток, где работает в госпиталях Красного Креста. Затем некоторое время он посвящает науке, изучая хирургию за границей и практикуя в клиниках Берлина и Гамбурга.



Дмитрий Петрович Кузнецкий (фото неизв. автора, 1906 г. / общ. достояние)



В годы Первой мировой войны Дмитрий Кузнецкий отправляется на Западный фронт и работает в клиниках Минска и Ржева в качестве хирурга-консультанта. В феврале 1917-го он приезжает в Петроград, но следующие 10 месяцев фактически пребывает не у дел. Лишь после Октябрьской революции о нём вспомнили. В марте 1918 года его пригласили на должность старшего врача Нижнетагильской заводской больницы. В Нижнем Тагиле Кузнецкий-младший проработал до июля 1919 года. Как вспоминали современники, Дмитрий Петрович оперировал всех: и красных, и белых, и чехословаков. Но когда армия Колчака начала уходить с Урала, доктор Кузнецкий отправился со своими пациентами вместе с отступающими частями белых.



Дмитрий Петрович Кузнецкий (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.fnperm.ru/Data/Sites/2/media/кузнецкий-дмитрий-петрович.jpg)



В Томске пути колчаковской армии и тагильского хирурга разошлись. Дмитрий Кузнецкий два года служил приват-доцентом при хирургической клинике Томского университета. В 1921 году он вновь получил приглашение из родного города. Наспех собрав пожитки, он отправился в Нижний Тагил. Но до своей малой родины не доехал: в Екатеринбурге знакомые убедили его заняться преподавательской деятельностью в госпитальной хирургической клинике Уральского государственного университета. Проработав три года в клинике УрГУ, в 1924 году Дмитрий Петрович переехал в Пермь, куда его пригласили преподавать. А 1931 году он получил приглашение из города Горького возглавить хирургическую больницу Сормовского района. Работа на новом месте увлекала, и возвращаться в Нижний Тагил Дмитрий Петрович уже не планировал. С февраля 1934 года и до конца своей жизни профессор медицины Дмитрий Петрович Кузнецкий проработал в хирургической клинике Горьковского медицинского института.

За годы своей профессорской деятельности он подготовил несколько сотен специалистов в области хирургии и урологии, многие его ученики заняли должности профессоров и доцентов в различных медицинских вузах. 14 августа 1939 года в возрасте 63 лет Дмитрий Петрович ушёл из жизни.



Дмитрий Петрович Кузнецкий (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3634-3536-4634-b233-303634393364/__.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам:

1. Е. Сабурова. Генетическая память отца и сына Кузнецких // Медицина РФ. 2014. № 6 (98). Эл. версия.

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецкий,_Дмитрий_Петрович.

3. https://turizmnt.ru/gorod/people_of_name/101/915/.

4. Н. Краковский. Профессор Д. П. Кузнецкий // Хирургия. 1939. № 9. Эл. версия.

5. С. Пудовкин. Мой Тагил: исторические очерки. Т. 1. Н. Тагил: «ДиАл», 2016 (16+).

6. Журнал «Нива». 1911. № 43.