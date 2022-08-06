Мифы и легенды Нижнего Тагила. Часть I

История Нижнего Тагила за три века просто не могла не обрасти всевозможными легендами и небылицами, некоторые из которых живут и будоражат умы жителей и гостей города до сих пор. Большинство легенд связано с несметными демидовскими богатствами, якобы спрятанными где-то на территории города и в его окрестностях. Мифы передавались из уст в уста и даже получили прописку в научных трудах XIX века и литературных произведениях ХХ столетия. О самых интересных тагильских легендах мы решили рассказать в канун 300-летнего юбилея Нижнего Тагила.

Тайный подземный ход под прудом

Одна из самых живучих тагильских легенд гласит, что под заводским прудом существует тайный подземный ход, который связывает подвал здания правления демидовских заводов со сторожевой башней на Лисьей горе. Якобы подземный ход был прорыт по приказу кого-то из Демидовых, чтобы в случае бунта рабочих можно было без риска для жизни покинуть здание и вынести все ценные вещи, документы и деньги. Слухи об этом подземном ходе зародились в 1925 году — вскоре после того, как сотрудники ГПУ, осмотрев здание правления, распорядились запереть входы в подвал, а в самом подвале заварить все двери. Примерно в то же время в башне на Лисьей горе появились вооружённые милиционеры, которые никого не подпускали к строению.

Слухи о том, что в подвале заводоуправления нашли деньги, золото и драгоценности, разнеслись по Тагилу за два дня. Городской совет попытался разъяснить через депутатов, что в подвале нет никаких сокровищ, а всего лишь обнаружены книги — более 9 тысяч томов демидовской библиотеки, которые сотрудники городского музея понемногу переносят в музейное хранилище. Но разъяснениям мало кто поверил. К тому же некоторые старожилы из числа тех, кто застал ещё Демидовых, рассказывали, что из заводоуправления действительно вёл какой-то подземный ход, доступ к которому имел только главный управляющий. Людская молва быстро связала воедино взятые под охрану башню на Лисьей горе и подвал заводоуправления, и в городе заговорили о тайном подземном ходе под заводским прудом.



Лисьегорская башня (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г.)



Новая вспышка интереса к загадочному подземному ходу случилась вскоре после Великой Отечественной войны, когда кто-то из местных краеведов высказал мнение, что грот на склоне горы — свидетельство поисков подземного хода, но уже с другой стороны. Геологи Высокогорского рудоуправления быстро объяснили, что грот является просто шурфом, сделанным для взятия проб на наличие железной руды, но легенда не умерла, а продолжала оставаться на слуху ещё лет десять.



Грот на склоне Лисьей горы (фото Д. Г. Кужильного, 2017 г.)



Последний раз легенду «накормили» в 1988 году, когда учёный-геофизик, кандидат технических наук, профессор УрГАХУ Всеволод Слукин выпустил книжку «Тайны уральских подземелий» (12+), написанную по итогам научной экспедиции «Терра-80». В одной из глав книги он рассказал, что участниками экспедиции в подвале здания правления заводов в Нижнем Тагиле был обнаружен подземный ход, ведущий, предположительно, в «тело» плотины заводского пруда. И хотя Всеволод Михайлович пришёл к заключению, что этот ход использовался лишь для того, чтобы ремонтировать створки плотинных прорезов, в городе снова заговорили о таинственном подземном ходе под прудом. Сведения о несметных сокровищах почему-то уже не фигурировали в легенде, зато появились слухи о том, что через этот ход в пруду хоронили узников демидовской тюрьмы, замученных до смерти пытками и голодом.

В начале 2000-х ореол таинственности вокруг мифического подземного хода изрядно померк. Научные сотрудники музея-заповедника и тагильские краеведы доказали, что никакого хода, соединяющего под заводским прудом здание правления заводов и башню на Лисьей горе, нет и быть не могло. Однако нет-нет да и всплывёт старая легенда на форумах кладоискателей или в разговорах тагильчан с гостями нашего города.



Фото Д. Г. Кужильного, 2011 г.



Фальшивые монеты и дом любовницы Демидова

Другая легенда, которая не даёт покоя не только тагильчанам вот уже более 250 лет, гласит, что на острове Сосновом, что находится на Черноисточинском пруду, существовал тайный «завод», где выплавляли серебро и золото, из которого потом в подвалах Невьянского завода Акинфий Демидов чеканил фальшивые монеты.

Долгое время эта легенда жила только в виде слухов и только среди жителей Черноисточинска, Висима, Висимо-Утки, Нижнего Тагила и отчасти Салды. Но в начале ХХ века исследователь Урала, действительный член Русского географического общества Иван Кривощёков упомянул легенду в своих книгах и статьях, так слухи превратились в исторический факт. Впоследствии на него ссылались такие маститые русские и советские писатели, как Алексей Толстой и Дмитрий Мамин-Сибиряк, Максим Горький и Евгений Фёдоров, Алексей Бармин и Валентин Пикуль.

Евгений Фёдоров в своём романе-трилогии «Каменный пояс» (12+) писал:

«Решил Акинфий Демидов тайно испытать на серебро колыванскую медь. Место для этого выбрал глухое, пустынное — лесистый остров на Черноисточинском озере. Оно было глубоко, прозрачно, на дне видны окаменелые коряги. В зиму на остров забегали голодные волчьи стаи, грызлись, выли, летом на острове хлопотали крикливые гуси да крякали утки. Акинфий Демидов на душегубке приплыл на остров, исходил и осмотрел его вдоль и поперёк. Место глухое, разбойничье: по ночам густые туманы. Под маячной сосной вросла в землю мшистая охотничья избушка. По наказу Акинфия Никитича привезли на остров тульского доменщика, сложил он из камня при избушке малую домницу. Когда она просохла, на остров тайно добавили медь да старика-литейщика, знавшего толк в благородных металлах».



На острове Сосновом (фото: Рамиль Хакимов / с разрешения автора)



С лёгкой руки Ивана Кривощёкова остров Сосновый заимел не одну, а сразу две легенды: тайную плавильню и дом, построенный Акинфием Демидовым для своей любовницы — дочери старого кержака, знавшего месторождения золота в глухих лесах под Черноисточинском. Обе легенды были взаимосвязаны и гласили, что, как только в Санкт-Петербурге стали подозревать Демидова в чеканке серебряных монет, Акинфий свернул плавку драгметаллов на острове, любовницу и её отца велел убить, а дом разобрал и перевёз на Нижнетагильский завод.



На острове Сосновом (фото: Рамиль Хакимов / с разрешения автора)



Легенду № 1 о плавке на Сосновом серебра и золота попытались опровергнуть ещё в 60-х годах прошлого века. Черноисточинское озеро, как иногда называли пруд Черноисточинского завода, до 1849 года было в три раза меньше по площади и в два раза мельче нынешнего, а острова Соснового просто не существовало — он был частью южного берега современного пруда. Поиски каких-то следов тайного производства серебра не давали результата.

С легендой № 2 о демидовском доме на острове дело обстоит несколько иначе. На Сосновом остался фундамент, сложенный из плитняка и битого курумника, на котором вполне могла стоять изба-пятистенок. Правда, размеры — пять на шесть метров — кажутся более чем скромными для человека, которого ещё при жизни называли «хозяином Уральских гор».

Казалось бы, всё ясно: плавка серебра на острове Сосновом — это не более чем местный фольклор, слухи и выдумки. Но в 2011 году на Сосновом побывала научная экспедиция в составе учёных-историков Ханты-Мансийского автономного округа. Заказчиком работ выступила мэрия. В результате проведённых раскопок на острове были обнаружены остатки плавильных печей, тигли и шлак. Спектральный анализ шлака позволил установить, что на острове во второй половине XVIII века действительно производилась плавка серебряной руды. Вот вам и легенда!

Находки, сделанные экспедицией, могли бы стать громкой сенсацией, но из-за того, что заказчик полностью не расплатился с исполнителем, результаты исследований не были подписаны, а значит, их невозможно опубликовать, чтобы ознакомить с ними научные круги и общественность.

Обломки НЛО и других летательных аппаратов

Можно подумать, что все тагильские легенды уходят своими корнями исключительно в глубину веков, но это не так. Некоторые из них появились сравнительно недавно, каких-то 40–50 лет назад. Одна из них — легенда о «летающей тарелке», якобы сбитой лётчиками из Нижнего Тагила над Верхотурским районом, — до сих пор волнует умы и профессиональных уфологов, и простых обывателей.

Сама история гласит, что в ночь на 15 апреля 1980 года средствами ПВО Уральского военного округа в 100 километрах к северу от Свердловска были зафиксированы непонятные метки на радарах. Так как оповещений о нахождении в этой зоне своих самолётов и проведении каких-либо испытаний не поступало, в небо были подняты перехватчики. Одна пара взлетела с аэродрома «Савино» под Пермью, ещё два самолёта поднялись в воздух с аэродрома «Сокол» под Нижним Тагилом. Почти полчаса гонялись лётчики за «летающими тарелками» и в конце концов сбили одну из них…

Надо отметить, что история описана достаточно правдоподобно, изобилует военно-техническими терминами, названиями самолётов и наземных средств обнаружения, а также фамилиями тех, кто принимал участие в событии. Масла в огонь подлила заметка тагильского краеведа Марлиса Рафикова, опубликованная в журнале «Уральский следопыт»:

«Не предполагал, какая будет морока с этим простым на вид металлическим предметом! Нашёл его под Нижним Тагилом. Не осколок ли это метеорита? Оплавленные грани с небольшими ямочками. Блестящая поверхность будто покрыта маслянистым графитом. Найденный предмет любым, даже неострым выступом глубоко царапал стекло. Однако слабыми ударами молотка я легко отколол небольшие кусочки. Пытался по блестящей поверхности царапнуть ножом. Острие лишь скользит, словно кончик твёрдого карандаша по зеркалу. Когда провёл напильником, посыпался чёрный порошок. Словом, находка оказалась хамелеоном каким-то! Металлический предмет на магнит не реагировал! В лаборатории производственного объединения “Уралгеология” согласились посмотреть находку и пообещали часа через три сообщить результат анализа. Но его я не получил ни через три часа, ни через три дня. В мои руки он вернулся лишь неделю спустя. Орешек оказался крепким. Правда, лаборантам сразу удалось определить, что образец на 10% состоит из железа, столько же в нём кремния, по одному проценту — алюминия, бария, кальция, магния, марганца, титана и хрома. А что остальные семьдесят три процента? Специалисты выяснить не смогли. Хотя и дали резюме: “Сплав типа стали, в картотеке нет”. Как мне объяснили, много времени потратили не на определение химического состава образца, а на выяснение того, что за сплав такой. Для этого тщательно и кропотливо перебрали всю мировую картотеку, но ничего похожего не обнаружили. Что же получается? На нашей планете природного материала с подобным химическим составом и с такими характеристиками нет? Мировой технике такой сплав неизвестен. Таинственные обломки внеземного происхождения? Но что-то у меня не хватает смелости твёрдо заявить об этом. Возможно, кто-то из металловедов, материаловедов поможет разобраться в природе загадочной находки? Ведь заманчиво это выяснить. Если учёные действительно не докажут земное происхождение сплава, придётся признать: этот металлический материал — обломки НЛО. М. Рафиков».

История эта долгое время будоражила умы уральцев, особенно в период гласности, когда подобные заметки стали появляться на страницах центральных газет и журналов десятками. О сбитом над Свердловской областью НЛО написал даже такой авторитетный журнал, как «Вокруг света».

Проверить легенду долгое время не позволял гриф секретности на архивах Министерства обороны СССР. Но когда эта часть архивов была открыта, оказалось, что в ночь на 15 апреля 1980 года ни с аэродрома «Савино», ни с аэродрома «Сокол» вылеты не производились. Выяснилось также, что лётчики, которые фигурировали в истории, служили в этих авиасоединениях в другое время, а в ЦКП ПВО, куда должна была стекаться информация обо всех происшествиях, об охоте за НЛО над Уралом нет ни одного донесения. Тем не менее обломки «летающей тарелки» энтузиасты ищут до сих пор.

Кстати сказать, легенды, связанные с летательными аппаратами и лётчиками, в истории Нижнего Тагила нет-нет да появляются. Например, в 1942 году по городу прошёл слух, что где-то недалеко от Тагила был сбит бомбардировщик люфтваффе, который якобы летел бомбить тагильские заводы. Теоретически такие полёты были возможны: не зря же на Лисьегорской башне в годы войны находился пост противовоздушной обороны. Слухи о немецком бомбардировщике быстро пресекли, чтобы избежать паники в городе, но легенда продолжала жить. В 50–60-х годах XX века она претерпела значительные изменения: немецкий «юнкерс» превратился в американский ленд-лизовский самолёт, который перегоняли из Восточной Сибири через Уральские горы куда-то в Подмосковье.

Развенчали легенду уже в XXI веке, когда на труднодоступном склоне горы Оборотной житель Екатеринбурга Владимир Рыкшин обнаружил разбившийся советский военно-транспортный самолёт Ли-2 и останки экипажа. Среди личных вещей был найден Орден Ленина, по номеру которого удалось выяснить, что он принадлежал директору Воронежского авиационного завода № 18 Матвею Шенкману. Поисками занялся тагильский поисковый отряд «Соболь», и вскоре стали известны подробности катастрофы.

Летом 1941 года Воронежский авиазавод № 18 был эвакуирован в город Куйбышев, где началось производство штурмовиков Ил-2. Производственные мощности не позволяли быстро наращивать выпуск самолётов. Тогда Государственный комитет обороны СССР принял решение разместить линию по выпуску бронекорпусов штурмовиков на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. 12 мая 1942 года Матвей Шенкман вылетел из Куйбышева в Нижний Тагил для того, чтобы на месте решить рабочие вопросы. После того как самолёт миновал Красноуфимск, погода испортилась. В условия плохой видимости и низкой облачности экипаж потерял ориентировку и врезался в склон горы Оборотной. Погибли директор завода Матвей Шенкман, заместитель главного инженера Лев Львов, пилоты Иван Скороходов и Алексей Шмырев, бортмеханик Алексей Лилиенталь и радист Виктор Завязкин.



Фото: Дмитрий Карпунин / с разрешения автора / фрагмент ориг. изображения

(https://cdn.iportal.ru/preview/e1forum/photo/35c918d91d510c9dac9b7f868e0456a40cd34381_700_700.jpg)



Продолжение следует…