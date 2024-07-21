Проспект Ленина. Техникум с трёхвековой историей, часть 2

Расцвет тагильской школы принято связывать со вступлением в права наследования Николая Никитича Демидова. В 1806 году школа была преобразована в учебное заведение с 4-годичным циклом обучения. В ней могло обучаться до 110 человек, имелась своя библиотека, с фондом более 190 томов, географические карты, лабораторные приборы. Кроме грамматики и арифметики, ученики изучали геометрию, географию, черчение, основы механики, а позднее горное дело и химию. В дальнейшем Демидовы открыли в Нижнетагильском округе ещё ряд училищ: Висимо-Уткинское (в 1834 году), Нижне-Салдинское и Черноисточинское (в 1836 году), Верхне-Салдинское (в 1837-м), Висимо-Шайтанское и Воскресенское (в 1839 году), Входоиерусалимское (женское) в 1847 году. Но Выйское высшее горнозаводское училище всегда считалось самым престижным на Урале и в Зауралье. За свою историю старейшее учебное заведение Нижнего Тагила пережило ряд переименований и структурных реорганизаций и несколько переездов. Во второй половине XIX века учебная часть начала перебираться с Выи в центр, на нынешнюю улицу Уральскую.

Здание училища на улице Уральской в 1909 году (фото неизв. автора / общ. достояние)

В здание, более известное тагильчанам ныне, как «Горный техникум», училище переехало в 1913 году. Постройку нового здания курировал отдел народного образования Верхотурского земства, а в попечительский совет учебного заведения входили многие известные люди Нижнего Тагила, а также представители «крепкого» купечества. Место для нового здания было выбрано не совсем удачное — неподалёку от Больничной горки, на краю кладбища. Но другого подходящего под проект здания места в посёлке не нашлось и с неприятным соседством пришлось смириться. Из-за размытых границ старого кладбища долго не могли определить территорию училищного сада. Благоустраивать территорию начали и вовсе после окончания Гражданской войны, после того, как в 1921 году училище было преобразовано в Горный техникум.

Интересно, что в том же 1921 году учебное заведение вновь поменяло свой статус, и целый год было вузом. Называлось оно тогда Нижнетагильским высшим практическим горнозаводским институтом (НТВПГИ). Это было связано с острой нехваткой дипломированных инженеров, а уровень профессиональной подготовки техникума вполне соответствовал институтскому. Но уже через год это решение отменили, возможно, кому-то в Наркомпросе показалась неправильной «непролетарская» биография вуза. А в 1926 году Нижнетагильский горнозаводской техникум переименовали в горно-металлургический.

Парк перед Горным техникумом в первой половине 30-х гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum//Park-pered-tehnikumom.-1930-1935-gg.-Iz-fondov-Nizhnetagilskogo-muzeja-zapovednika-Gornozavodskoj-Ural.jpg)

Как мы уже отмечали, история Нижнетагильского горно-металлургического колледжа тесно переплетена с историей города. За годы существования этого учебного заведения из его стен вышло немало специалистов горнодобывающей отрасли, металлургов, управленцев, оставивших яркий след в истории Нижнего Тагила.

Так, практически все приказчики, работавшие на уральских заводах Демидовых, являлись выпускниками Нижнетагильской школы — «прабабушки» нынешнего НТГМК. В том числе, такие известные персоны, как Пётр Семёнович Соловьёв, ставший на закате карьеры «золотым камисаром» Николая Никитича Демидова (он курировал все демидовские золотоплатиновые прииски), его сын Фёдор Петрович, в честь которого была названа гора в окрестностях Нижнего Тагила и который подарил Петербургу знаменитый Соловьёвский сад, управляющий заводами Нижнетагильского округа Дмитрий Васильевич Белов и легендарный «главный директор» демидовских заводов Александр Акинфиевич Любимов. Учились здесь и будущие механики Ефим, Гаврила и Алексей Черепановы. К слову, будущий изобретатель первого русского паровоза, Ефим Алексеевич Черепанов, был учеником весьма посредственным. Преподаватели не раз отмечали: «оной Ефимко всего достигает токмо смекалкою своей, а грамотой пренебрегает. Счёт знает изрядно, но читает худо, лишь перстом по листам водя».

После того, как в 1806 году, по распоряжению Николая Никитича Демидова, школа была преобразована в «4-х классное учебное и воспитательное училище для служительских детей с приготовительным классом», её перевели на Выйский медеплавильный завод и вскоре переименовали в «Выйское заводское училище». Приказ о преобразовании школы в училище Николай Никитич снабдил следующим комментарием: «Целью заведения оного училища есть образовать для должностей по заводам хороших служащих, и распространить меж заводскими жителями самонужнейшие познания в общежитии». В училище была введена расширенная учебная программа. Помимо традиционных чтения, письма, арифметики и основ геометрии и механики, в программу обучения были включены практическая геометрия, история, география, грамматика, чистописание, специальное черчение и рисование, бухгалтерия, законоведение, физика, химия, механика, горное искусство, металлургия, маркшейдерское дело, геодезия, лесоводство. Преподавали здесь и иностранные языки: немецкий, латынь, французский, английский. Так же было значительно увеличено число учащихся: сначала до 120, а затем и до 160 человек.

Согласно приказу Николая Никитича Демидова, в училище надлежало принимать детей заводских служащих — мастеров, механиков, приказчиков, управляющих. Отдельно оговаривались условия приёма в училище детей простых работных, вольнонаёмных и крепостных. Самые усердные ученики заносились в отдельный список кандидатов на дальнейшее обучение в престижных учебных заведениях Москвы, Петербурга, Германии, Франции, Италии. Если такой кандидат оканчивал училище с отличием, Демидов лично проводил с ним собеседование, устраивал ему «экзамен» и уже после этого принимал решение, отправлять его учиться дальше, или нет. Ежегодно на оплату обучения и проживания наиболее талантливых учеников за границей Николай Никитич выделял от 30 до 50 тысяч рублей серебром. В 1827 году он подал заявку на включение Выйского училища в реестр Министерства народного просвещения. Правда, перевод заводского училища в ведение Министерства состоялся уже после смерти Николая Никитича, в 1839 году. При этом оно сохранило статус закрытого — в нём готовили специалистов только для демидовских заводов.

Надо отметить, что многие талантливые специалисты, окончившие Выйское училище, стали впоследствии его преподавателями. Так, Ефим Алексеевич Черепанов руководил практическим классом, его сын Мирон Ефимович и племянник Аммос Алексеевич преподавали черчение, сооснователь «бронзёрной мастерской» при Нижнетагильских заводах Алексей Петрович Ерофеев — литейное производство, известный краевед и археолог Иродион Матвеевич Рябов преподавал словесность, историю, арифметику и геометрию, механики Федор Абрамович Шептаев и Павел Петрович Мокеев — механику, архитектор Кирилл Алексеевич Луценко — рисование.

Сын крепостного мастера с Черноисточинского подливного завода Фотий Ильич Швецов, по окончании училища, с отличием окончил Высшую горную школу в Париже. По возвращении в Нижний Тагил прошёл путь от приказчика Меднорудянского рудника до управляющего по технической части всех заводов господ Демидовых на Урале. В 1840-х годах Анатолий Демидов назначил его куратором Выйского училища. Раз в месяц Фотий Ильич письменно отчитывался перед хозяевами «о течении учебного процесса, практических работах и финансовом состоянии» училища. Позднее, сын Фотия Ильича Швецова — Евгений Фотиевич преподавал в училище химию и металлургию.

Евгений Фотиевич Швецов с женой Фелицатой Васильевной, и дочерью Таисией (фото конца XIX в. / общ. достояние)

В 1862 году Выйское заводское училище было преобразовано в Нижнетагильское реальное училище и переподчинено в учебно-организационном отношении Министерству просвещения. Количество учащихся было сокращено до ста человек. Теперь, в училище могли быть приняты все желающие, а не только дети служащих демидовских заводов. Впрочем, Демидовы продолжали финансировать училище ещё довольно долгое время, внося от 50 до 75% годового бюджета этого учебного заведения: демидовские предприятия в те времена испытывали постоянную нехватку квалифицированного технического персонала.

Реальное училище имело три класса с двухлетним сроком обучения в каждом классе. Третий, специальный класс делился на отделения — металлургическое, механическое, бухгалтерское и топографическое. В училище были созданы и оборудованы физический, минералогический, геодезический и чертежные кабинеты, химическая лаборатория, работала библиотека, в фондах которой было более 5 тысяч книг. С 1868 по 1894 годы училище подготовило более 200 техников, чертежников, счетоводов, бухгалтеров, горных смотрителей, лесничих, заводских надзирателей.

В 1896 году Реальное училище было преобразовано в Нижнетагильское горнозаводское училище.

В этот период в училище сформировался уникальный преподавательский состав из выдающихся педагогов и практиков. Среди тех, кто читал лекции учащимся, были электротехник Константин Павлович Поленов (он преподавал математику), учитель черчения и рисования Глеб Яковлевич Турыгин, инженер-металлург, профессор металлургии, будущий член-корреспондент АН СССР Владимир Ефимович Грум-Гржимайло.

Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (фото конца XIX в. / общ. достояние)

Преподавать минералогию был приглашён известный горный инженер Василий Константинович Квятковский. Уставший от неудач на коммерческом поприще и вернувшийся в Тагил, зять Фотия Ильича Швецова, Павел Акинфиевич Стеблов преподавал математику, Гурий Иванович Зворыкин — механику и черчение, а главный лесничий Нижнетагильского горного округа Герман Августович Тиме преподавал топографию, ботанику и лесоводство. Самым строгим из преподавателей этого периода у студентов училища считался Грум-Гржимайло, а самым «добрым» — Тиме. Мало кто из учащихся знал, что строгость Владимира Ефимовича была маской, за которой будущий профессор Петербургского политехнического института прятал личные переживания, связанные с молодой женой Соней — дочерью «доброго» Германа Августовича.

Герман Августович Тиме (фото конца XIX в. / общ. достояние)

Позднее, в начале XX века, педагогический коллектив училища пополнился ещё двумя весьма известными в Тагиле персонами. Александр Николаевич Словцов (будущий первый директор Нижнетагильского музея) и его двоюродный брат Борис Петрович Словцов преподавали студентам училища историю, право и русскую литературу.

Говоря о преподавательском составе Нижнетагильского горнозаводского училища того периода, нельзя не упомянуть известного тагильского педагога Николая Ивановича Кларка. В 1888 году он начал преподавать математику и физику в Реальном училище, а уже три года спустя, был назначен директором училища. В 1896-м он стал инспектором всех заводских училищ округа.

Николай Иванович Кларк происходил рода «из великобританских уроженцев» Кларков, которые в конце XVIII века «пришли из Шотландии к русскому царю на службу». Первые из рода — братья Бэйзил и Мэтью Грегор Кларки (на русский манер, соответственно, Василий Григорьевич и Матвей Григорьевич) появились на Александровском пушечном заводе в Олонецком округе ещё в 1787 году. Несколько позднее, на службу в Россию перебрался ещё один из братьев — Карл. Впоследствии, практически все Кларки служили либо на оружейных заводах, либо «по горному и лесному ведомству», в том числе и на Урале. Третий сын Василия Григорьевича Кларка — Иван Васильевич Кларк был лесничим Саткинского завода, его сыновья — Николай и Фёдор решили связать свою жизнь с педагогикой: Фёдор Иванович Кларк преподавал в горнозаводском училище бухгалтерию.

Николай Иванович Кларк (в центре) среди преподавателей Нижнетагильского горнозаводского училища

(фото неизв. автора нач. ХХ в. / общ. достояние)

При Николае Ивановиче Кларке началась борьба за распространение на Нижнетагильское горнозаводское училище прав среднетехнической школы и передачу учебного заведения на содержание казны. Основной причиной тому явилось значительное сокращение финансирования училища со стороны Демидовых. Хотя Елим Павлович Демидов и состоял почётным попечителем училища, начиная с 1887 года, денежные потоки со стороны владельцев Нижнетагильских и Луньевских заводов стали заметно сокращаться. Сокращаться стал и спрос на выпускников училища. Статус среднетехнического училища давал его выпускникам право поступления на государственную службу за пределами Нижнетагильского округа и право на получение ими государственных чинов. Переписка с Министерством просвещения на эту тему тянулась шесть лет, с 1903 по 1909 годы, и закончилась тем, что Николаю Ивановичу удалось, таки, обратить внимание министра народного просвещения на проблему и убедить ведомство принять училище на содержание казны. Правда, официально казенным средним горнозаводским техническим, Нижнетагильское училище стало только 1-го сентября 1916 года.

Много делал Николай Иванович и для организации внеучебной жизни учащихся.

Любая инициатива, касающаяся вопросов досуга студентов, рассматривалась Николаем Кларком незамедлительно, и, как правило, получала одобрение и поддержку. Так, например, в 1901 году, студент училища Борис Мельников высказал идею создания первого на Урале оркестра балалаечников. Кларк поддержал идею и помог с организацией репетиционной базы и покупкой инструментов. Первое выступление оркестра состоялось в том же году и имело большой успех. Через год учащиеся создали ещё и духовой оркестр. Нашла полную поддержку со стороны директора и инициатива классного надзирателя училища Михаила Дмитриева об организации туристических походов. Как вспоминал впоследствии В. Е. Грум-Гржимайло, «...студенты под руководством Дмитриева облазили все окрестные горы, обследовали все леса вокруг, всякий раз привозя из походов что-то интересное». Наиболее запоминающимся походом учащихся был сплав по реке Чусовой в 1909 году и экспедиция на гору Медведь Камень в 1910-м, во время которой были найдены остатки стоянки древних людей эпохи палеолита. После того, как в 1889 году Н. И. Кларк вошёл в состав дирекции Нижнетагильского заводского театра, спектакли начали ставить и студенты Горнозаводского училища.

Интересно, что для студентов Горнозаводского училища у ряда тагильских предпринимателей действовали скидки на товары и услуги. Например, учащиеся меньше платили за посещение кинотеатров, за услуги ряда фотографов, парикмахеров, портных. Для того, чтобы получить скидку, достаточно было прийти в форме училища.

В 1913 году училище переехало в новое здание, построенное специально для него с учётом требований Министерства народного просвещения и пожеланий педагогического состава. В нём старейшее учебное заведение Нижнего Тагила находилось вплоть до 1919 года, не прекращая учебный процесс. Всего в 1913 – 1918 годах училище выпустило более двух тысяч специалистов.

(продолжение следует)









© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».