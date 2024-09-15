«Космическая» улица

Улица, о которой пойдёт речь, не самая протяжённая в Нижнем Тагиле, не самая возрастная и не самая упоминаемая в городских летописях. Тем не менее и она имеет свою историю, пусть не такую яркую, как пересекаемые ею проспект Мира или улица Пархоменко.

На план-карте Нижнетагильского посёлка 1846 года эта улица уже имеется, однако первое упоминание о её названии появляется только через три десятка лет — улица Безымянная. По всей видимости, давать ей какое-нибудь благозвучное название местные власти не собирались. Да и за что, собственно? С одной стороны улица упиралась в строящуюся ветку Горнозаводской железной дороги, с другой — в свалку, куда свозили стружку, опилки, навоз и разный мусор жители окрестных улочек.

Улица Безымянная на план-карте Нижнетагильского посёлка 1846 г. (фотокопия А. Хлопотова / общ. достояние)

За свалкой располагались лачуги сезонных рабочих, которые после отмены крепостного права нанимались правлением заводов для выполнения заводских работ, не требующих квалификации и особых навыков. Большинство этих рабочих были «волжскими булгарами» — казанскими татарами.

Появлению здесь большого числа сезонных рабочих из Казанской губернии Нижнетагильский завод был обязан хлопотам Авроры Карловны Демидовой. В 60-х годах XIX века, с ликвидацией класса посессионных крестьян, Демидовы сократили размер жалования рабочим, занятым на вспомогательных работах. Как следствие, часть из них ушла с рудников, заводов и лесных дач в хлеборобы или ремесленники, а на освободившиеся «вакансии» начали приглашать «за малую копеечку» всех желающих. В самом Нижнетагильском округе таковых было мало. Опасаясь, что на заводах начнутся перебои в работе, Павел Павлович Демидов обратился за помощью к матери, которая имела широчайший круг знакомств как в Петербурге, так и в Москве. Аврора попросила помочь Николая Муханова, младшего брата её давнего воздыхателя, бравого офицера, а в те времена уже действительного тайного советника. Тот как раз начал распродавать наследство, доставшееся ему от семьи его дяди казанского губернатора Александра Ильича Муханова: несколько небольших заводов, давно находившихся на грани разорения. Закрыв заводы, Николай Алексеевич пообещал трудоустроить почти 30 работных на демидовских рудниках, посулив им сохранение размеров зарплаты, хлеб и кров.

Аврора Карловна Демидова и Николай Алексеевич Муханов (коллаж из портретов сер. XIX в. / общ. достояние)

Согласно другой версии, «волжские булгары» появились на Нижнетагильском заводе позднее, в конце 80-х годов позапрошлого века. Поначалу это была небольшая артель коногонов, но уже через год их число увеличилось вдвое, а ещё через пару лет — втрое. Объяснялось такое нашествие просто: у Демидовых минимальная подённая плата равнялась семи копейкам, тогда как в Казанской губернии больше трёх копеек за день никто не платил. Кроме того, работникам предлагали кров и бесплатную еду один раз в день (как правило, щи или похлёбку с четвертиной хлеба), в посёлке были мулла и молельня. По первому снегу большая часть подёнщиков отправлялась домой, но некоторые оставались, пробуя свои силы в каких-либо ремёслах или мелочной торговле.

К концу XIX века справа от улицы Безымянной раскинулся погост. Слева же находился довольно крутой склон, по которому каждую весну плодородная почва смывалась талыми водами в долину речки Вязовки. Видимо, поэтому до появления Манифеста об отмене крепостного права тут селили бобылей, престарелых и увечных, а после реформы 1861 года здешние места облюбовали разномастные кустари-ремесленники, которых вскоре начали теснить железнодорожные рабочие и служащие. Дальше, за железнодорожным полотном, жилья не было — только огороды, покосы и пасеки.

Новый этап жизни у Безымянной начался уже после окончания Гражданской войны. В 1926 году на месте кладбища началось строительство легкоатлетического стадиона «Локомотив», который позднее, перейдя в ведение треста «Тагилстрой», получил название «Строитель», а ныне известен тагильчанам как «Юность». А ещё через 12 лет здесь началась прокладка трамвайных путей, которые в 1940 году соединили центр города с «Механической» проходной Ново-Тагильского металлургического завода (ныне — проходная «Комсомольская»).

Перекрёсток пр. Мира и ул. Циолковского в 1963 г. (фото: Ааре Оландер / фрагмент ориг. изображения)

(https://transphoto.org/photo/04/43/06/443065.jpg)

Позже появился и путепровод, который развёл на разные уровни железнодорожные пути и проезжую часть улицы с выходом на Индустриальную.

Путепровод на ул. Циолковского (фото неизв. автора, НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/d/5/u/d5uyp251sxyfdfa2ep.jpg) Путепровод на ул. Циолковского (фото: «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения) (https://old.tagilka.ru/upload/iblock/b09/b0945db30ed9e0964916ac7bfddeb3bc.jpg)

Застраиваться капитальными многоквартирными домами улица начала вскоре после войны. Стройку вели подразделения строительного треста «Тагилстрой» с привлечением заключённых «Тагиллага», а почти все проекты жилых домов были выполнены специалистами управления «Тагилгражданпроект». Строили в те годы быстро, и к 1960 году примерно половина улицы, уже названной в честь теоретика воздухоплавания и реактивного движения Константина Эдуардовича Циолковского, была застроена двух-, трёх- и четырёхэтажными добротными домами.

Вид на улицу Циолковского (фото неизв. автора, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения)

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Правда, с переименованием улицы случился казус. Ей решили дать имя Циолковского и приурочили переименование к 100-летию со дня его рождения — 5 сентября 1950 года. Было выпущено соответствующее постановление горисполкома, но прошло две недели, и кто-то заметил, что Циолковский родился не в 1850-м, а в 1857 году. В редакцию городской газеты пришло два десятка писем от читателей, заметивших ошибку. Впрочем, вскоре выяснилось, что в тот год исполнялось 15 лет со дня смерти Константина Эдуардовича, так что повод для переименования был вполне обоснованным.

К. Э. Циолковский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://fkr.spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/1rakhgu6Zd4.jpg)

В конце 1950-х появилась легенда о том, что Циолковский побывал в Нижнем Тагиле в 1920-х годах. Документального подтверждения легенда не нашла. В нулевых стало известно, что в 1928 году Константин Эдуардович приезжал в Свердловск, где читал перед студентами УрГУ доклад о развитии воздухоплавания и перспективах... дирижаблестроения в СССР, и очевидно, дважды проезжал через Нижний Тагил. Но с поезда он вряд ли сходил, так как в те годы поезда из Калуги в Свердловск проходили через наш город глубокой ночью.

Если пройти сверху вниз — от пересечения с улицей Октябрьской Революции до пересечения с Вязовской — можно заметить, как меняется этажность и внешний вид застройки. Самым нарядным, величественным и функционально оснащённым был квартал № 568. Он имел удобные въезды с четырёх сторон во внутриквартальное пространство, мощную электроподстанцию, котельную и большой сквер. На первых этажах домов находились продуктовый и промтоварный магазины, молочная кухня и столовая, работавшая с 10 утра до 22 вечера, — всё в лучших традициях позднего сталианса.

Улица Циолковского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/1/o/n/1onz5qmlvrce6fo7d0.jpg) Улица Циолковского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/f/v/v/fvv724rgfpwcphgbef.jpg)

Другие кварталы, застроенные на этом участке улицы в период с 1950 до 1960 года, выглядели скромнее: дома в три или два этажа, украшенные в лучшем случае эркерами, без водопровода, с печным отоплением. Хотя в то время получить даже такую квартиру считалось за счастье.

Впрочем, счастье нужно было ещё заслужить. Новое жильё давали сначала участникам войны, ударникам и передовикам производства, отмеченным государственными наградами, многодетным матерям-вдовам и уже потом всем остальным. Таковы были реалии страны того периода. Острота квартирного вопроса частично была снята лишь в 1960-х, когда на улице стали появляться модные в то время хрущёвки. Правда, часть квартир в новостройках — 10% от общей сданной площади — забирал в свой специальный фонд горисполком. Эти квартиры предназначались для учителей, врачей, милиционеров и представителей других категорий совслужащих, чьи учреждения не имели возможности строить жильё самостоятельно. Одну из таких квартир в доме № 9 на улице Циолковского получила в 1967 году легенда тагильской медицины, первая в городе женщина-врач Анастасия Петровна Бенедиктова (Ларионова).

А. П. Бенедиктова (Ларионова) (фото неизв. автора нач. ХХ в. / общ. достояние)

Выпускница Санкт-Петербургского женского медицинского института Анастасия Ларионова приехала в Нижнетагильский заводской посёлок летом 1911 года по распределению уездного земского управления «в звании лекаря, со всеми правами и привилегиями». Начала работать в земской больнице под руководством Петра Кузнецкого. Затем, накануне революционных событий в России, была перенаправлена в Златоуст ввиду острой нехватки земских врачей. В июле 1919-го Анастасия Петровна вернулась в Нижний Тагил. И заводской госпиталь, и земская больница в то время находились в плачевном состоянии: не было оборудования, лекарств, инструментов, а главное, квалифицированного персонала. Оказалось, что Ларионова — единственный на весь Нижний Тагил дипломированный врач. Заведовавший в ту пору городским отделом здравоохранения Пётр Ефимович Осокин назначил молодую женщину главным врачом заводского госпиталя и по совместительству заведующей отделением акушерства и гинекологии в земской больнице. Лишь год спустя, с приездом в Нижний Тагил хирурга Василия Алексеевича Ляпустина, Ларионова смогла полностью посвятить себя работе по специальности.

Десять лет она заведовала акушерско-гинекологическим отделением городской больницы. А в 1930 году её направили в Свердловский физинститут в качестве ординатора-онколога. Созданная ею практически с нуля служба продолжила работать под руководством Константина Васильевича Гуськова. Уже в качестве старшего научного сотрудника кафедры онкологии Анастасия Петровна участвовала в создании первого в Нижнем Тагиле пункта онкологической службы. Несколько её научных работ по хирургическому лечению рака были опубликованы Свердловским научно-исследовательским институтом физических методов и до сих пор ценятся практиками. Выйдя на пенсию в 1957 году, Анастасия Петровна Бенедиктова вернулась в Нижний Тагил. Занималась изысканиями по истории развития медицины в нашем городе, консультировала начинающих хирургов, выступала с докладами. В 1976 году в возрасте 95 лет её не стало.

Так получилось, что никаких особых достопримечательностей на улице Циолковского не расположено. Если не считать здания Нижнетагильского профессионального лицея «Металлург» (Циолковского, 41), больше известного старшим поколениям тагильчан как ремесленное училище № 4, техническое училище № 16, техническое училище № 2, среднее профессионально-техническое училище № 93. Здание было сдано в эксплуатацию в 1956 году, пережило два капремонта и частичную реконструкцию.

Здание бытового комбината «Рембыттехника» (фото А. Пичугина, 1987 г. / НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/e/7/7/e772dslsxx2dcs82uy.jpg)

Из других достопримечательностей, которыми улица могла похвастаться, можно назвать здание бытового комбината на пересечении с улицей Октябрьской Революции и Дворец культуры «Строитель», который, впрочем, был приписан к улице Пархоменко. Но если бытовой комбинат не сумел сохранить свой профиль и был продан предпринимателям из Екатеринбурга, то ДК «Строитель» только сменил вывеску, став Городским дворцом молодёжи.

Здание Дворца культуры «Строитель» было построено в период с 1967 по 1970 год по довольно старому типовому проекту конца 1950-х. Однако в Нижнем Тагиле проект доработали, благодаря чему ДК получил ещё и спортзал. Оригинально была выполнена и привязка к местности: на площади перед зданием появился фонтан, позади дворца был разбит парк, названный в год 25-летия Победы в Великой Отечественной войне парком Победы.

ДК «Строитель» (фото неизв. автора / НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/m/t/0/mt0f5o2qzp1d8bei5p.jpg)

Через несколько десятков метров ниже от ДК улица Циолковского заканчивается, сливаясь через «кольцо» транспортной развязки с улицей Серова. На этом участке в советский период находились ещё две достопримечательности, переставшие существовать в «новых экономических реалиях»: магазин «Свет» и магазин-салон для новобрачных. Хотя достопримечательностями их можно считать с большой натяжкой.





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»





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