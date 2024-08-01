А вы знали? В тридцатые годы прошлого века в Нижнем Тагиле, на Вагонке, был посёлок «Америка», где жили специалисты из США, Германии и Великобритании, которые участвовали в строительстве УВЗ

Была на Вагонке группа жилых зданий, о которых в наши дни совершенно позабыли. Последний раз о её существовании вспоминали в конце 1980-х. Тогда о 33 одно- и двухэтажных коттеджах, построенных в 1933–1934 годах в зелёной зоне, за Пихтовой горой, писали как об «элитном посёлке для высшего руководства завода». В действительности же посёлок строился для размещения иностранных специалистов, в основном американских инженеров, которые были приглашены на строительство УВЗ в качестве консультантов и наладчиков, ведь большая часть оборудования для будущего завода-гиганта была куплена в США, Германии и Великобритании и установка этого оборудования требовала присутствия специалистов из тех стран, где оно было изготовлено. Для иностранных специалистов и построили коттеджный посёлок со своей котельной, баней, прачечной, столовой и клубом с библиотекой, который рабочие сразу прозвали «Америкой».

Большинство коттеджей были брусковыми, но оштукатуренными внутри и снаружи. Из удобств имелись летний водопровод, тёплые клозеты и индивидуальные радиоточки. Паровое отопление было только в общественных зданиях. Иностранцев со стройки и на стройку возили два автобуса. Позднее, когда коттеджи стали использоваться в качестве профилактория, центральное отопление пришло и в другие дома посёлка. Единственным из руководства завода, кто постоянно проживал в этом посёлке, был Лазарь Моисеевич Марьясин, с 1933 по 1937 год занимавший пост начальника «Уралвагонстроя». Официально посёлок именовался просто Пихтовкой. После отъезда со стройки иностранцев коттеджи перешли в ведение управления рабочих общежитий завода. В годы войны часть зданий посёлка была переоборудована под профилакторий вечернего пребывания, а часть — под детский интернат.

После войны состояние коттеджей оценили, в 1952 году некоторые из них разобрали на дрова. Какое-то время в домиках «Америки» располагался летний пионерский лагерь профкома УВЗ, затем ясли и детский сад. Техническое состояние коттеджей ухудшалось, но ремонтировать их руководство завода считало нецелесообразным: в районе один за другим сдавались детские сады и ясли, а территория «элитного» посёлка в конце 1960-х была включена в генплан развития Дзержинского района.

Последние здания посёлка были снесены в 1979 году. Сейчас на месте «Америки» находится улица Пихтовая.