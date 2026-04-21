Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Каштанка» на Международном фестивале «Мелиховская весна»

Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Каштанка» (12+) по одноимённому рассказу А. П. Чехова на XXVI Международном фестивале «Мелиховская весна» (12+), который пройдёт с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

В программу фестиваля в этом году вошло больше 20 спектаклей из России, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Сербии, Вьетнама и Ирана. Нижний Тагил на фестивале представит театр кукол со спектаклем «Каштанка».

«Художник Светлана Рыбина создала декорации и персонажей, противопоставляя компактный и тёплый мир животных холодному и грубому миру людей. В “Каштанке” используется несколько видов кукол, видеопроекции, элементы теневого театра и живой актёрский план. Особую роль в спектакле сыграл художник по свету Максим Сергачев. Световые решения усиливают драматизм истории, добавляют глубину и выразительность. Атмосферу постановки дополняют мелодии, написанные композитором Алексеем Сидорцевым. “Каштанка” Нижнетагильского театра кукол — это возможность заново открыть классическое произведение в современном кукольном формате», — рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильском театре кукол.

Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий: помимо спектаклей пройдут творческие встречи с известными артистами: Алёной Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко.

Фестиваль «Мелиховская весна» ежегодно с 2000 года проводит музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нём приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Павловича Чехова или о самом Чехове.