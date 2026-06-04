На главном медиаэкране Нижнего Тагила показали слайды с достижениями проекта «Чистый воздух»

В Нижнем Тагиле на главном медиаэкране открылась фотовыставка «До/После», приуроченная к федеральному проекту «Чистый воздух». Экспозиция демонстрирует, как город изменился благодаря систематическим усилиям по сокращению вредных выбросов, обновлению промышленных предприятий и развитию экологически чистых городских объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

«Жители и гости Нижнего Тагила могут увидеть, как изменился город, познакомиться с результатами мероприятий, направленных на улучшение качества воздуха и повышение комфорта жизни горожан. Проведена большая работа по переводу частных жилых домов с печного отопления на газовое, модернизации котельных. Транспортная система города стала более экологичной благодаря новому мосту, построенному в обход центра, а также новым трамваям, которые вышли на популярные маршруты. Значимый вклад в реализацию проекта внесли местные промышленные предприятия: они модернизируют производства и устанавливают новые системы фильтрации выбросов», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По мнению авторов идеи, фотовыставка «До/После» наглядно показывает, что проект «Чистый воздух» — это не только снижение промышленных выбросов, но и комплексное обновление городской среды.