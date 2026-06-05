ЕВРАЗ опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2025 год

ЕВРАЗ представил отчёт об устойчивом развитии за 2025 год. В нём отражены результаты работы компании в этом направлении, а также её вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и национальных целей развития России.

Компания активно участвовала в федеральном проекте «Чистый воздух» и реализовывала собственную экологическую стратегию до 2035 года. В Нижнем Тагиле и Новокузнецке валовые выбросы от заводов ЕВРАЗа снизились на 91,6 тысячи тонн, или на 27%, по сравнению с 2017 годом, который был базовым для проекта. Инвестиции ЕВРАЗа в этот проект превысили 26 млрд рублей.

В 2025 году предприятия компании сократили энергопотребление и выбросы парниковых газов на 13% и 8% соответственно по сравнению с 2024 годом. Это стало возможным благодаря реализации инициатив по повышению энергоэффективности. В отчётном году компания расширила использование возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии, запустив солнечную мини-электростанцию на ЕВРАЗ ЗСМК в пилотном режиме.

ЕВРАЗ уделяет особое внимание безопасности и благополучию сотрудников. В 2025 году социальные расходы на персонал составили 3,1 млрд рублей. Компания модернизировала социальные программы: внедрила новую систему корпоративного питания, обновила жилищную программу, запустила профилактические программы по трём группам заболеваний и обеспечила 100% охват сотрудников программой добровольного медицинского страхования (ДМС). Для унификации социальных гарантий был подписан единый коллективный договор ПАО «ЕВРАЗ» на 2026–2028 годы.

Компания продолжает поддерживать развитие регионов своего присутствия. В 2026-2030 годах будет подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара. По условиям соглашения, свыше 3,6 млрд рублей налоговых отчислений будут направлены на развитие городской инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

ЕВРАЗ также поддерживает развитие инженерного образования в регионах. Компания реализует программы «Инженерные классы» и «Инженерный бакалавриат». По итогам 2025 года инженерные классы открыты в 17 школах Сибири и Урала с охватом 616 школьников. По программе инженерного бакалавриата обучаются почти 400 студентов.

Поддержка местных поставщиков остаётся приоритетным направлением. В 2025 году доля закупок у них составила 42%, увеличившись на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Доля закупок у российских организаций достигла 98%, что на 4 п.п. больше, чем в 2024 году.

Отчёт об устойчивом развитии подготовлен с учётом международных стандартов Глобальной инициативы по отчётности (GRI), включая отраслевой стандарт GRI14: Mining 2024 и методические рекомендации Министерства экономического развития РФ. Достоверность данных подтверждена независимой аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».