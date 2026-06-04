Президент АвтоВАЗа заявил о возможном серийном выпуске беспилотных автомобилей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о возможном серийном выпуске беспилотных автомобилей.

«По мере снижения себестоимости беспилотного оборудования и, соответственно, всей инфраструктуры мы, конечно, будем готовить и свои прототипы, и, возможно, когда-то и серийные образцы», — заявил глава компании в интервью «Известиям».

При этом он отметил, что по причине дороговизны беспилотного оборудования, анонсировать какие-то конкретные модели ещё рано.

«Мы работаем в тех сегментах, секторах и ценовых группах, где стоимость авто сегодня ниже, чем стоимость беспилотного оборудования. Оно стоит несколько миллионов рублей. А у нас цены на машины начинаются ниже, даже есть некоторые меньше 1 миллиона. То есть установить беспилотник можно, но тогда автомобиль будет стоить дороже более чем в два раза и сразу выпадет из того сегмента, на который он был ориентирован», — считает Максим Соколов.

По итогам 2026 года продажи АвтоВАЗа могут составить около 350 тысяч автомобилей. Компания, помимо традиционных рынков стран СНГ, ориентирована и на новые — государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Уже открыты дилерские центры в ОАЭ, начались поставки в Йемен, Оман, изучается рынок Вьетнама.