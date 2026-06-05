В Свердловской области тату-мастера отправили под административный арест за демонстрацию сатанинской символики

В марте этого года полицейские обнаружили в Telegram-канале тату-мастера из Екатеринбурга Полины Солдатовой два изображения. На первом была женщина с татуировкой летучей мыши и в белье с изображением Бафомета. На втором — женщина с чокером на шее, на котором была перевернутая пятиконечная звезда (два луча направлены вверх).

На момент проверки эти публикации набрали 167 просмотров и 29 реакций, что было квалифицировано как публичное использование атрибутики экстремистской организации, что запрещено статьями 12 и 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». «Международное движение сатанизма» запрещено в России решением Верховного Суда РФ от 23 июля 2025 года по делу № АКПИ25-416С.

На девушку был составлен протокол об административном правонарушении. Полина полностью признала свою вину и факт публикации изображений. Её довод о том, что умысла не было, суд не принял, указав, что ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность как за умышленные, так и за неосторожные действия.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Полину Солдатову виновной и назначил ей 10 суток административного ареста.

Решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд не нашёл оснований для изменения наказания.