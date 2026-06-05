Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина: депутаты вместе с фондом «Защитники Отечества» создают надёжную основу для поддержки участников СВО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина высоко оценила вклад сотрудников регионального фонда «Защитники Отечества» в развитие системы поддержки участников СВО и членов их семей. Торжественное собрание, посвящённое трехлетию со дня создания фонда, состоялось 5 июня в Екатеринбурге.

Людмила Бабушкина отметила усилия региональной команды фонда «Защитники Отечества» по поддержке военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач и нуждающихся во внимательном отношении со стороны государства.

«Созданный в 2023 году фонд решил очень много проблем и вопросов, связанных с коммуникацией участников специальной военной операции с органами власти и другими структурами. Главная особенность — не в формальном внимании, а в индивидуальном подходе к каждому человеку и каждой семье. Здесь решаются самые насущные вопросы — от психологической поддержки до решения бытовых проблем. Среди координаторов фонда сами участники СВО, их жёны и родители. Их погружённость в тему и постоянная связь с армейскими подразделениями помогают находить самые быстрые и верные решения, ведь они, как никто другой, понимают нужды и чаяния своих подопечных», — сказала Людмила Бабушкина.

Отметим, за весь период работы фонда «Защитники Отечества» в свердловский филиал обратилось свыше 20 тысяч человек, решено более 75 тысяч обращений. Среди запросов от бойцов и их близких оказание юридической помощи, содействие в получении документов и выплат, связанных с участием в СВО, а также в назначении мер социальной поддержки.

Ещё одним важным направлением деятельности фонда является помощь в трудоустройстве и организация обучения ветеранов СВО, вернувшихся с военной службы. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» выполняет большую работу в этом направлении, сотрудничая с центрами занятости. Сегодня в регионе трудоустроено порядка 70% участников СВО в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Работодатели, принявшие на работу бойцов, получают субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы.

Также в числе задач фонда — адаптация жилья для ветеранов, получивших инвалидность. За этой услугой в регионе обратилось 182 человека, жильё 64 из них уже приспособлено, работа по остальным продолжается. Сотрудники фонда активно помогают родным пропавших без вести бойцов, в частности, в организации и проведении экспертиз по установлению личности.

Напомним, депутаты создают надёжную правовую основу для поддержки защитников Отечества. Так, за время проведения спецоперации парламентарии приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Существенно расширен перечень ветеранов боевых действий. Им предоставлен льготный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на оплату жилых помещений и затрат на газификацию. Среди гарантий также освобождение от уплаты транспортного налога, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. В 2026 году оздоровлением в детских лагерях и санаториях планируется охватить не менее 19 тысяч детей участников специальной военной операции.