В Нижнем Тагиле Daewoo Espero сбил подростка на зебре

Вечером 4 июня, около 20:30, на улице Береговой-Краснокаменской у дома № 31а произошло ДТП с участием пешехода. По информации Госавтоинспекции, на нерегулируемом пешеходном переходе 48-летний водитель Daewoo Espero, двигаясь по улице Жуковского в сторону улицы Ермака, сбил 16-летнего подростка.

Пострадавшего осмотрели медики и после оказания помощи отпустили домой. Водителем Daewoo оказался местный житель со стажем управления транспортными средствами категории «В» 16 лет. В течение 2026 года он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«По факту случившегося водитель пояснил, что он ехал по второстепенной дороге, посмотрел направо, чтобы убедиться в отсутствии транспортных средств на главной дороге, отвлекся и не заметил пешехода на пешеходном переходе. А когда увидел пешехода, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог», — рассказали в дорожной полиции.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр и опросили очевидцев. Личности участников ДТП были установлены. Основная причина аварии будет выяснена в ходе дознания, после которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и продолжать движение только после того, как убедитесь, что пешеходы отсутствуют или закончили переходить дорогу. Пешеходам перед выходом на проезжую часть по нерегулируемому переходу рекомендуется остановиться, осмотреться и убедиться, что все автомобили остановились, и только тогда начинать переход.