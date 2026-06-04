В ГАИ рассказали подробности ДТП на Серовском тракте с рейсовым автобусом и трактором

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали подробности аварии, которая произошла накануне днём на 281-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

По предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса Iveco, следовавший по маршруту № 640 из Нижнего Тагила в Екатеринбург, при обгоне другого автомобиля не заметил трактор «Беларус», который работал на обочине дороги, и столкнулся с ним. Микроавтобус отбросило на противоположную сторону дороги. Водитель трактора и все 17 пассажиров микроавтобуса не пострадали. Медицинские работники осмотрели водителя микроавтобуса и оказали ему необходимую помощь.

На месте происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы провели необходимые процессуальные мероприятия. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы в момент аварии. Также выяснилось, что водитель микроавтобуса ранее уже шесть раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.